一般社団法人YOU MAKE IT、新監事に合同会社VOLANCH代表・野田大貴氏が就任

一般社団法人YOU MAKE IT

一般社団法人YOU MAKE IT（本社：福岡県福岡市／代表理事：楳木健司）は、2025年10月14日付で、合同会社VOLANCH代表 野田 大貴（のだ だいき）氏が新たに監事に就任したことをお知らせいたします。

■ 監事就任の背景

YOU MAKE ITは、設立から6年間にわたり、留学生をはじめとする在留外国人のキャリア支援に取り組んでまいりました。近年は、国内の外国人留学生数が33万人を超え、今後も増加が見込まれる一方で、留学生の就職率は長らく35～45％にとどまり、日本で働きたいにもかかわらず就職機会を得られない若者が毎年生じているという現状があります。

こうした背景のもと、より本質的な課題解決に向けた新規事業開発を進めており、事業拡大や多様な資金調達を見据えて、会計面および組織ガバナンスの一層の強化が求められていました。今回、銀行業務での実務経験を有し、財務・コーポレート領域に幅広い知見を持つ野田大貴氏を新たに監事として迎えることで、組織運営の透明性と健全性をさらに高めてまいります。

■ 野田 大貴氏プロフィール

合同会社VOLANCH 代表社員

1988年生まれ、京都府京都市出身。大学卒業後、住友信託銀行株式会社（現・三井住友信託銀行株式会社）で法人営業に従事。2019年に家族で福岡市へ移住し、RKB毎日放送株式会社に入社。番組編成・経営管理・新規事業開発を担当する中、自身の経験を活かして福岡のスタートアップの事業成長に関わりたいとの想いから、チャリチャリ株式会社に経営管理部部長として参画。合わせて、合同会社VOLANCHを設立し、スタートアップ企業やスポーツチームの伴走に取り組む。

■ 野田 大貴氏よりコメント新しく監事に就任した野田 大貴氏

このたび、一般社団法人YOU MAKE ITに監事という立場で関わることができ、大変嬉しく思います。私自身、「よるごはんミーティング（YOU MAKE ITが運営する外国人のための夜の居場所）」に参加し、そこで出会った様々な国の友人たちと触れ合う中で、彼らが直面している就職環境の厳しさや課題を知りました。

人口減少により地域の担い手不足が進む中、外国人人材は地域経済の持続の鍵となる存在です。しかしその一方で、日本独特の就職環境によるミスマッチや、異国での孤独感に悩み続けている現実があります。その課題を目の当たりにし、少しでも何か貢献したいという想いが強くなりました。YOU MAKE ITは、そんな彼らに居場所や企業との接点を提供する地域就労支援のハブとして欠かせない存在だと考えています。

今後は自身の経験を活かし、ガバナンスの構築や資金調達、認知拡大への取り組みを通じて団体の活動と地域経済の発展に力を尽くしてまいります。

■ 代表理事・楳木健司よりコメント

野田さんには、これまで何度も私たちの現場に足を運んでいただき、多くの留学生や在留外国人と真摯に向き合ってくださいました。課題の本質を深く理解し、私たちが目指す“誰もが安心して働ける社会”という想いを共有してくださっている存在です。

さらに、野田さんは会計・財務の専門性を土台に、組織の未来を一緒に描いてくださる方でもあります。私たちがこれから事業を広げ、より多くの若者の可能性を支えるためには、透明性と信頼を備えた組織基盤が欠かせません。その実現に向けて、ともに歩んでいただけることを心強く感じています。

この重要な役割を快くお引き受けいただいたことに、改めて深く感謝申し上げます。

■ 一般社団法人YOU MAKE ITよるごはんmeetingに集まる多様なメンバーと共につくりあげたイベントの様子

YOU MAKE ITは「日本において、外国人も日本人も安心して、 働くことができる土壌を作る」ことをミッションに、外国人の就労支援、コミュニティ運営、企業とのマッチングなど多面的な支援を行う非営利団体です。創業以来、81以上の国と地域の相談者を支援し、キャリア相談から居場所づくり、企業向けの採用サポートまで幅広く取り組んできました。また、出入国在留管理庁「共生社会推進賞詞」の受賞など、地域の多文化共生を支える活動を評価いただきました。企業・団体との連携を通じ、誰もが安心して働ける社会の実現に向けて事業を推進しています。

公式サイト：https://youmakeit.jp

[ 団体情報 ]

名称：一般社団法人YOU MAKE IT

設立：2020年4月24日

代表理事：楳木健司（うめきけんじ）

所在地：福岡県福岡市博多区上川端町9-35冷泉荘A21

企業HP：https://youmakeit.jp



[ 取材に関するお問い合わせ先 ]

一般社団法人YOU MAKE IT 事務局

E-mail：jimukyoku@youmakeit.jp