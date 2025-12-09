「止めるだけの駐車場」はもう古い。「リブレコインパーキング追手町第１」が静岡駅前に誕生。

DataHax株式会社

DataHax株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：大西洋平太）は2025年9月、静岡市葵区追手町「リブレコインパーキング追手町第１」駐車場に「DENNOU PARK」を提供しました。

AIカメラと車番認識を搭載しつつ、“精算機×キャッシュレス併用”方式を導入し、誰もが使いやすい駐車場へと進化しました。

【導入背景】

静岡市葵区追手町は、静岡県の行政・文化の中核地に位置し、歴史的な駿府城公園のお堀に近接する特性から、駐車場には多様な利用が見込まれます。そのため誰もが使いやすく、且つ円滑な駐車が可能となる駐車場運営が求められていました。

【地域のニーズ】- 静岡まつりやなどの大規模イベント開催時には、多数の来場者による駐車場利用が集中。スムーズな入出庫と交通の円滑化が必要。- 近隣の行政機関、病院、その他各種施設を利用される方などの地域の一般利用者や観光客など幅広い利用者層に対応できる決済方法。- 事故や故障リスクの低減できるシステム。【解決策】

上記のような多様な利用状況に対して、混雑時でもスムーズな運用を可能にするため、 「リブレコインパーキング追手町第１」 では、先進のDENNOU PARKの機能に加え、各ニーズに応える独自のカスタマイズを加えました。

１.スムーズな入出庫

イベント時の混雑緩和と、日常利用者の待ち時間短縮を実現する、高速かつ正確なゲートレスナンバー認証入出庫管理機能。

２.多様なニーズ対応する“精算機×キャッシュレス併用”方式を導入

キャッシュレス決済が普及する一方で、現金しか使えない利用者も一定数存在します。クレジットカード、ペイペイ決済などのキャッシュレス決済と現金決済の双方に対応する機能をつけ、より多くの方が使いやすい駐車場となりました。(キャッシュレス決済は出庫後の後払い精算にもご利用頂けます。)

３.優れたユーザビリティ (UI/UX)

高齢者からイベントで初めて利用する県外の方まで、どなたにも直感的でわかりやすい操作方法を備えた精算機・システム設計。

AIカメラで入出庫を管理。

４.故障対応などの運用コスト削減にも効果

ゲート機器の接触事故やメンテナンスが大幅に軽減され、運営側・ユーザー双方にメリットを提供。

運用開始3ヶ月で、入出庫スムーズ化や利用者満足度の向上が確認されています。

ゲートがないため、入出庫渋滞が発生しずらい。ロック板等の資材もなく、開設コストを削減。出庫の前に、精算機で事前精算。機材がすくないため、事故や故障などのリスクも軽減。

【駐車場情報】

静岡市葵区追手町9-28(https://www.dennou-park.com/parkings/18)

【DENNOU PARKとは】

自社開発のAIアルゴリズムを活用したカメラによって、駐車中の車を認識し、入出庫時間、料金等を管理します。これまで駐車場で行われていた「ゲートでの一時停止」「駐車券発行」「精算機での精算」といったステップを排除し、スマートな駐車を実現しています。また「DENNOU PARK」はAIカメラ等の最小限の機材で運営できるため、事業者は一般的な駐車場システムの２分の１程のコストで開設することができます。

【今後の展望】

今後は、ナンバープレート決済をはじめとする多様な決済手段、ドライバーごとの行動データを活用したCRM、EV・シェアカーなど多様化する移動手段への柔軟な対応を強化。地域特性や利用者属性に合わせた“きめ細かなサービス設計”を進め、運営コストを抑えながら高い利便性を両立する駐車場DXを推進します。

DataHax株式会社

【代表者】代表取締役社長 大西洋平太

【所在地】 東京都新宿区西新宿２丁目６－１ 新宿住友ビル18F 新宿GROWTH

【事業内容】AIパーキング事業、AI車番認識・解析事業、AI交通量調査事業

【代表プロフィール】

代表取締役 CEO 創業者 大西洋平太／2010年立命館大学産業社会学部卒業、2014年早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（MBA取得）。三井住友銀行にて中小企業の法人営業に従事した後にブティック型のフィナンシャルアドバイザリー企業でバックオフィス業務を担当。フリーランスのソフトウェアエンジニアとして独立し複数のAIプロジェクトとウェブアプリケーション事業に参画。2019年に当社を創業。当社ではAIやアプリケーションなど、ソフトウェアの開発から事業開発を担当。