IPO/M&A業界250名が集結。「情報交換会2025」を開催-変革期をチャンスに。企業・市場・支援者が描く成長戦略の未来とは

公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するブリッジコンサルティンググループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：宮崎良一、東証グロース：証券コード9225、以下「当社」）は、2025年12月3日（水）、「IPO/M&A業界発展のための情報交換会2025」を東京・ホテルオークラにて開催しました。

本イベントには、証券取引所、証券会社、監査法人、その他IPO/M&A関係者に加え、2024年10月から2025年9月にIPOを達成した企業の関係者を含む約250名が一堂に会しました

情報交換会の目的

「Bridge IPO/M&A Community」は、日本国内におけるスタートアップ企業の成長とIPOならびにM&A業界のさらなる発展を目的としています。



今年で4回目の開催となる本イベントのキーワードは、「変革期をチャンスに。企業・市場・支援者が描く成長戦略の未来とは」。各業界を代表する方々に講演いただき、日頃IPOやM&Aに携わる関係者の皆様にとって、貴重な交流機会として活用いただきました。会場では各所で名刺交換や情報共有が自発的に行われるなど、参加者同士の交流が非常に活発に行われました。



参加者からは、「IPO・M&Aの第一線で活躍する方々が一堂に会する場は非常に貴重で、会場の熱量に圧倒されました」「皆さんの真剣な表情や積極的な交流から、“この業界をもっと良くしたい”という強い想いを感じました」といった声も寄せられ、本イベントが業界関係者にとって前向きな刺激や新たなつながりを生む場となったことがうかがえました。

未来に向けた市場構造改革

東京証券取引所における市場区分ごとの上場企業数は、最上位マーケットであるプライム市場への上場企業数が最も多く、新興企業を中心に構成されるグロース市場への上場企業数が最も少ない「逆三角形」のいびつな構造となっています。弊社は、これを未来志向の正三角形へと転換すべく、グロース市場やTOKYO PRO Marketの活性化を推進していきます。

今後も各関係機関同士のつながりを深め、連携強化を図ることでスタートアップ企業の一層の成長支援と業界全体のさらなる活性化に取り組んでまいります。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」というコーポレートミッションを通じて、「幸せの懸け橋に～人と企業を成長へ導く存在であり続ける～」というグループビジョンの実現を目指しております。

主に、IPO支援、内部監査や内部統制などのリスクマネジメント支援、決算開示やIFRS導入などのアカウンティング支援、M&A、資金調達など関するファイナンシャルアドバイザリー、CxO人材を中心とした人材採用支援を提供し、上場企業、上場準備企業、中堅企業、スタートアップ企業の成長支援を行っております。その他、公認会計士等に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでおります。

本件が当社の業績に与える影響は軽微です。