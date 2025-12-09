新アトラクションもイベントも！「ワクワクが、続々！」のハウステンボスに‟史上最高に華やかな春”到来。第2弾は日本最大(※1)！ミッフィーづくしのイベント『ミッフィーセレブレーション』を発表

ハウステンボス株式会社

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」では、世界唯一(※2)の「ミッフィー・ワンダースクエア」誕生後、初となる日本最大(※1)！ミッフィーづくしのイベント『ミッフィーセレブレーション』を2026年2月27日(金)から2026年6月28日(日)まで開催します。「ミッフィー・ワンダースクエア」は開業以来、多くのゲストにご好評をいただいており、特に若年女性層やファミリー層の来場拡大に大きく寄与しています。ミッフィーのエリアに加え、一日中ミッフィーの世界を満喫できる、唯一無二の体験をお届けします。『ミッフィー・ワンダースクエア』開業から1周年を記念し、今春の『ミッフィーセレブレーション』は、“初めて”がいっぱいの心躍る特別なひとときが待っています。ミッフィーとメラニーが登場する華やかなパレードやショーはもちろん、ミッフィーのお友だち「くまのボリス」と「ぶたのグランティ」が本イベントに初登場。

より一層、カワイイが満載のひとときをお楽しみいただけます。さらに、ヨーロッパの街並みが華やぎに満ちるフラワーセレブレーションとミッフィーのかわいさが融合したフォトジェニックなスポットも初登場し、春ならではの美しい景色とともに特別な体験で、一日中ミッフィーづくしの幸せな時間を過ごせます。

そして、ハウステンボスはミッフィーの魅力に加えて、アトラクションやエンターテインメントなど多彩なコンテンツもお楽しみいただけます。臨場感・没入感・話題性を兼ね備えた数々の大型アトラクション「ミッション・ディープシー Xsenseライド」や日本初(※3)「エアクルーズ・ザ・ライド」が続々と誕生。さらに、2026年春には日本初(※4)「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」が開業予定。「ワクワクが、続々！」のハウステンボスがお届けする、ここでしか味わえない“史上最高に華やかな春”をお楽しみください。

『ミッフィーセレブレーション』特設サイト：https://www.huistenbosch.co.jp/event/miffy/2026/(https://www.huistenbosch.co.jp/event/miffy/2026/)

「ミッフィーセレブレーション」イメージビジュアル

‟史上最高に華やかな春”を飾る、日本最大(※1)！ミッフィーづくしのイベント

『ミッフィーセレブレーション』注目ポイント

1．【NEW】ミッフィーとなかまたちが彩る華やかなパレードに、ボリスとグランティが初登場『ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード』

2．【NEW】憧れの本場ヨーロッパのフラワーセレブレーションとミッフィーのカワイイが織りなす、ここでしか撮れない、春限定の『ミッフィーのフラワーブルームガーデン』が初登場

3．【check】色とりどりの花に囲まれて、ミッフィーとメラニーが贈る特別なショー

『ミッフィーとメラニーのスプリングハピネス』も開催

1.【NEW】ミッフィーとなかまたちが彩る華やかなパレードに、

ボリスとグランティが初登場『ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード』

本イベントのメインでもある『ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード』が、この春さらに華やかにパワーアップします。ミッフィーの大切なお友だちメラニーに加え、ボリスとグランティが初参加し、仲良しのミッフィー、メラニー、ボリス、グランティが作り出すカワイイ世界を満喫できます。

季節の花々に彩られた特別仕様のフロートも新デザインで登場。ミッフィーのデザインを施した華やかなフロートが場内を巡り、アムステルダムシティに一時停止。フロートから降りたミッフィーとなかまたち、そしてダンサーがゲストと一緒にダンスやフォトタイムを楽しみ、ワクワクとトキメキに満ちたひとときをお届けします。

ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」イメージビジュアル

場内に響く音楽も、目の前に広がる光景もミッフィーづくし。まるでミッフィーたちに歓迎されているような、ここだけの高揚感を味わえます。色とりどりの花々に囲まれた空間で、ミッフィーはもちろん、メラニー、ボリス、グランティにも出会え、思わず自慢したくなる特別な体験をご堪能ください。

開催場所：アムステルダムシティ

2.【NEW】憧れの本場ヨーロッパのフラワーセレブレーションとミッフィーのカワイイが織りなす、ここでしか撮れない、春限定の『ミッフィーのフラワーブルームガーデン』が初登場

憧れのヨーロッパの街並みに季節の花々が咲き誇るフラワーセレブレーションと、ミッフィーのカワイイが融合した特別なフォトスポットが、この春ハウステンボスに初登場します。イベント期間中、アムステルダムシティの中心に広がる花の広場が、まるで絵本の世界のような「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」に変身。季節ごとに咲き誇る色鮮やかな花々が街並みを彩り、訪れる人を魅了します。さらに、ミッフィーの絵本をモチーフにしたフォトパネルや色鮮やかなフラワータワーの間からミッフィーがひょっこり顔をのぞかせるフォトスポットなど、どこを切り取っても写真映えする空間を計画しています。ミッフィーと花のコラボレーションが生み出す絶景は、ハウステンボスでしか出会えないカワイイフォトスポットに囲まれて、まるでミッフィーと一緒に春を楽しんでいるような気分に浸れます。

ヨーロッパの街並みと花の絶景、そしてミッフィーのかわいさが融合したハウステンボスで、この春だけの特別なフォトジェニック体験をお楽しみください。

3.【check】色とりどりの花に囲まれて、ミッフィーとメラニーが贈る特別なショー

『ミッフィーとメラニーのスプリングハピネス』も開催

色とりどりの花々に囲まれた華やかなステージで、ミッフィーとメラニーが贈る特別なショー『ミッフィーとメラニーのスプリングハピネス』も開催。春ならではの花絶景とミッフィーのかわいさが融合した空間で、音楽とダンスに包まれるひとときは、まるで絵本の物語の中に入り込んだような感覚を味わえます。ここでしか体験できない、心ときめくライブパフォーマンスをお楽しみください。

【ハウステンボスについて】

ハウステンボスは、新しい大型アトラクションやエンターテインメントが続々と登場し「ワクワクが、続々！」の加速が止まりません。

2024年3月に、深海をテーマにした没入型アトラクション「ミッション・ディープシー Xsenseライド」では、五感を刺激する没入体験が叶うライドアトラクションが登場しました。ミッフィー誕生70周年の記念すべき年でもある2025年の6月には、世界唯一(※2)のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」をオープン。絵本の世界に入り込むような没入体験や、国内初(※5)の常設グリーティング施設など、“カワイイ”が詰まった空間が誕生しました。さらに、来年の春に『ミッフィーセレブレーション』を開催し、ハウステンボスではミッフィーのエリアとともに、ミッフィーの世界を心ゆくまで満喫できます。

続いて9月には日本初(※3)の爽快！超絶景ライド「エアクルーズ・ザ・ライド」がオープン。開業以来、想像を超えるスケールと臨場感で、ゲストから大好評をいただいています。

そして2026年春には、世界的に愛され続けている『エヴァンゲリオン』をテーマにした、史上最高の大興奮が体感できる、日本初(※4)「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」も誕生予定です。いまだかつてない絶望に襲われるほどの使徒との大激闘に巻き込まれます。ファンはもちろん、初めて『エヴァンゲリオン』に触れる方にも、圧倒的なスケールで史上最高の大興奮をお届けします。

ハウステンボスは今、アトラクション・エンターテインメントなどすべてが進化し続けています。

「ワクワクが、続々！」のハウステンボスは、これからもゲストの皆さまに新たな感動と興奮をお届けします。どうぞご期待ください。

※1：複合イベントの規模として（2023月12月 ハウステンボス調べ）

※2：独自のライドやアトラクションがあるのはハウステンボスのみ（2025年 ハウステンボス調べ）

※3： 8K LED スクリーンをフライングシアターに導入しているのは日本初（2025年 ハウステンボス調べ）

※4：エヴァンゲリオンのアトラクションで、 8K 映像を使用することにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※5：ハウステンボスオリジナルミッフィーのグリーティングにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※画像はすべてイメージです

ミッフィー関連を掲載いただく際は下記コピーライトの表記をお願いします。