Sweets Shop La Passionは、「もっと早く届けてほしい」というお客様の声に応えるため、京都府京丹後市から大阪市街地へ厨房移転を決定しました。この移転により、受注から発送までの時間を大幅に短縮し、フードデリバリーサービスや当日受取、催事出店などのサービス拡充を実現します。クラウドファンディングで200万円を目標に、同じ想いを共有してくださる方々の支援を募ります。

アレルギー体験から生まれた無添加スイーツの取り組み

代表の濱戸都有氏は、自身のアレルギー経験から「誰もが安心して食べられるスイーツを届けたい」という想いでSweets Shop La Passionを創業しました。ブランド名「La Passion」には、濱戸氏が最初にアレルギー反応を起こした「パッションフルーツ」への記憶と、スイーツ作りへの「情熱」という二つの意味が込められています。創業以来、祖父母が長年営んでいた商店跡のキッチンを拠点に、凝固剤・保存料を一切使用しない完全無添加のプリン「ラムールプリン」を一つひとつ手作りで製造。約30種類の自然素材を配合したオリジナル飼料で育てられた鶏の新鮮卵（飼料も無添加）やインドネシア産最高級グレードAバニラビーンズなど、厳選された素材のみを使用しています。完全受注生産で運営している同店のプリンは、リピート率35%を誇り、楽天市場・CHOOSEBASE SHIBUYA・ヤマダモールを通じて全国のお客様に愛されています。しかし、現在の立地では受注から発送まで最短7日かかるため、「もっと早く届けてほしい」「誕生日に間に合わせたい」というお客様の声に応えられない課題を抱えていました。

大阪市街地への移転で実現する五つのサービス向上

今回の移転により、Sweets Shop La Passionは以下の新たなサービスを実現する予定です。1. UberEATSなどフードデリバリーサービスでの配達：30分～1時間程度で「今日食べたい」というニーズに対応。2. 当日受注・当日発送：毎日製造することで、プリンをその日のうちに発送できるサービスを実現。3. 店頭受け取り：キッチンから、できたてのスイーツを直接お渡しするサービスを提供。4. イベント出店の本格化：関西圏のマルシェや企業イベントなどへの出店が可能に。5. 法人向けギフトサービスの拡充：安定した製造体制により、企業の手土産やギフト需要にも対応。この移転に必要な費用は総額200万円。内訳はキッチン契約費用（約100万円）、設備・工事関連費用（約50万円）、移転・運営費用（約50万円）で、クラウドファンディングで募集します。支援者には、新キッチンで製造する第1号のプリンを優先的に届けるほか、特製キーホルダーや季節限定フレーバーなど、さまざまなリターンを用意しています。

ラムールプリンの特徴と商品ラインナップ

「ラムールプリン」はフランス語で"愛"を意味する名前の通り、大切な人に安心して贈れるプリンとして人気を博しています。全6種のフレーバーを展開し、オリジナル、生クリーム、ストロベリー、マンゴー、キウイ、ブルーベリーをラインナップ。特徴的なのは、消費期限が到着日含め3日間という短さですが、これは無添加で作られた新鮮さの証でもあります。移転後は、この「新鮮さ」と「安全性」を最大限に生かしながら、春の桜、夏の桃、秋の栗、冬のショコラなどの季節限定フレーバーや、マドレーヌ、フィナンシェなどの焼き菓子シリーズも開発予定です。移転後はECサイトに加え、百貨店の催事出店や法人向けギフト需要にも対応し、「無添加スイーツ = Sweets Shop La Passion」というブランドの確立を目指します。

会社概要

- 企業名：Sweets Shop La Passion- 代表者：濱戸 都有- 事業内容：無添加スイーツの製造・販売- 販売チャネル：楽天市場、CHOOSEBASE SHIBUYA、ヤマダモール、自社サイト- 主力商品：完全無添加プリン「ラムールプリン」（全6種）

お問い合わせ・SNS

電話番号：050-1726-0234オンラインショップ：https://lapassion.base.shopX (Twitter)：https://x.com/La_Passion_6Instagram：https://www.instagram.com/la_passion_mutenka.pudding/

https://camp-fire.jp/projects/867471/preview?token=2cmjg9eh&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show