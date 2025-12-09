　　【創業年明治２５年 老舗バッグメーカーヤマト屋】　【帰省・旅行シーズンに！顧客の声を調査】60%もの人がバッグ選びに「軽さ」と「機能性」の両方を重視していることが判明

株式会社ヤマト屋

2025年12月8日

株式会社ヤマト屋（本社：111-0051 東京都台東区蔵前3丁目14番地5号大江戸ビル、代表：代表取締役社長 正田誠）は2025年11月10日(月)～11月16日(日)に、公式X（@yamatoya_1892）にてバック選びに関するアンケートを実施しました。

予想よりはるかに多い、60％もの人がバッグ選びには“軽さ”と“機能性”の両方を重視することが判明しました。

アンケート結果を受け、ヤマト屋は“軽さ”“機能性”の両方を叶えるロングセラーシリーズ『キキ２（キキツー）』から2025年12月1日（月）より発売を開始します。

新商品『キキ２ネオ角ポシェットＭ』は“軽さ”“機能性”さらに“防犯性”も兼ね備える年末年始の帰省や長期旅行にオススメのバッグです。

アンケート調査について

・アンケート実施期間：・2025年11月10日（月）から11月16日（日）

・アンケートURL： https://x.com/yamatoya_1892/status/1988081429687992610?s=20

・アンケート内容：バッグ選びで重視するのは？１.軽さ ２.機能性 ３.いずれも重視する ４.いずれも重視しない

・アンケート回答数：260票

・アンケート結果：

■軽さ 11.9% ■機能性 26.5% ■いずれも重視する 60% ■いずれも重視しない 1.5%

【年末年始の人混みでも安心。防犯機能3点搭載＆わずか約220gの超軽量ポシェット】

【年末年始は犯罪リスク上昇。すり被害も1.8倍に増加の可能性】

年末年始の帰省・旅行・初詣など、人混みでの移動が増える季節は、スリやひったくりなどの窃盗リスクが高まる時期です。警察も毎年、混雑時の「スリ」「ひったくり」への注意を呼びかけており、2023年11月末時点の東京都では、前年同期比でスリ認知件数が約1.8倍（450件）に増加したと報じられています。

こうした環境に向けて開発されたのが、『キキ２ネオ角ポシェットＭ』です。

“軽さ”と“防犯性”を両立したモデルとして、本体重量はわずか約220g。長時間の外出でも肩や腰の負担を抑え、快適な携行を可能にします。素材には、ヤマト屋が独自開発したポリカーボネート薄合皮を採用。-10℃前後の寒冷地でも硬化しにくく、雨・雪にも強い耐水性を備えています。

防犯面では、

１.ファスナーロック

２.内側23cm幅の大容量ファスナーポケット

３.底部の隠しポケット

という「3つの防犯機能」を搭載。貴重品を携行する機会が増える混雑時でも、安心して持ち歩ける設計です。

軽量性と機能性が求められる今、ヤマト屋は“安心して出かけられる時間”そのものを提供するバッグづくりを追求しています。

商品概要

商品名：キキ２ ネオ角ポシェットＭ

価格：：14,080 円（税抜12,800 円）

色展開：ブルーグレー・プラチナ・ピングゴールド・トープ・クロ・ムラサキ

URL：https://www.shop-yamatoya.com/shopdetail/000000001028

生産国：日本

内容量：約4リットル

軽さ：約 220ｇ

サイズ：縦 20 × 横 （口元）25 （底）24 × マチ 10cm

素材：表面：ポリカーボネイトコーティング 表地：ナイロン（独自開発素材）

裏地：ナイロン

仕様：【開閉】ダブルファスナー開閉（ファスナーロック付き）

【ポケット】

外前：ファスナーポケット×２

外サイド：オープンポケット×２

内側：ファスナーポケット×１ オープンポケット×２ 隠し底ポケット×１

ショルダー紐幅 3cm

長さ調整可能 立ち上がり35～67cm

新商品開発背景

消費者の価値観が多様化する中で、バッグに求められる要素は「軽さ」や「機能性」といった単一の特徴にとどまらず、日常生活の質を高める総合的な“使いやすさ”へと変化しています。当社が実施したアンケート（回答260票）でも、「軽さと機能性のいずれも重視する」と回答した方が60％と最も多く、現代のライフスタイルにおける双方の重要性が浮き彫りになりました。

ヤマト屋は、創業明治25年以来、素材開発から設計に至るまで「使い手のストレスを限りなく減らす」物づくりを続けてまいりました。しかし近年、お客様からは「より軽く、より機能的で、長く寄り添えるバッグが欲しい」という声が一層増えており、従来以上にユーザーインサイトに寄り添った商品開発が求められています。

こうした背景を受け、ヤマト屋のロングセラーシリーズ「キキ2」から、軽さと機能性を両立した新商品『キキ２ネオ角ポシェットＭ』を発売いたします。また発売にあわせて、ユーザーのリアルな声を集めるキャンペーンを実施し、今後の商品開発やサービスの向上に活かしていくことを目的としております。

本キャンペーンを通じて、日常・仕事・旅行といったさまざまなシーンで安心してお使いいただけるバッグの在り方を、お客様とともに再定義していきたいと考えています。

顧客の声

■インスタを見て興味を持ちました。40代になりブランド物より本当に使いやすいバッグを探していました。買ってよかった！って思っています。軽いって最高。しかも洗濯できるのも安心できるし、大きすぎない所も私は満足しています。（50代女性 東京都）

■温泉旅行に持って行きました。財布やデジカメ、鍵、チケットなどを入れ貴重品ロッカーにそのまま預け入れられるコンパクトさ。Ａ５判クリアファイルも入り、旅先でもらったＡ４判のリーフレットやチラシなども２つに折って入れられる収納力。宿でも出先でも、とても便利でした。

■普段持ち物は多い方です。バッグが好きで色々なバッグを使って来ましたが、機能的で洗濯もでき、とにかく軽いヤマト屋さんのバッグが一番になりました。こちらはかぶせのポシェットより厚みが出ないところが気に入っています。（70代 女性 神奈川県）

■今までたくさんのヤマト屋さんのショルダーバッグを使ってきましたが、こちらのバッグが一番使いやすいです。今まで使っていたダブルファスナーポシェットはメイン部分に物を入れると、2つのファスナーポケットが使いにくく思っていました。

その点こちらはメイン部分、前ファスナー部分、後ろオープン部分、内側の2つのポケットが全てが使いやすいです。収納部分が多すぎず良いです。

また軽さはもちろん、薄型なので持ち歩きにも邪魔にならなく良いです。

まだ使っていない方におすすめです！

■ヤマト屋さんのバッグでは4つめとなるアーチショルダー。

先日数年ぶりに雨の中ディズニーランドに行った時は、数年前に購入した今は廃盤のキキの丸っぽいトートで行きました。

濡れてもOK容量もそこそこあり、ポケットもたくさんで旅行の時など大活躍のバッグですが、ディズニーで1日中片方の肩にかけ続けていたら疲れ、斜めがけできるバッグが欲しくなりました。

ネオカブセポシェットも検討し、他社のお手頃な価格の撥水ショルダーを見比べ、悩みに悩みました。

結局価格は高くても何年も壊れず使えて、洗えるヤマト屋さんのバッグで、容量がそれなりにあるアーチショルダーに決めました。

注文後すぐ届き確認したところ、ポケットの内容はキキのトートとほぼ同じ。キーホルダーもついていて(これはとってもいいです！鍵がどこかにいってしまわないで帰宅時すぐに家に入れます！)大きさはちょうどよく、使う日が楽しみです。

今度ディズニー行く時はこのバッグで疲れ知らずのはずです。

ありがとうございました。（50代女性 東京都）

「株式会社ヤマト屋」について

創業明治25年のヤマト屋は、「お客様のご満足と感動を求めること」と「世の中の隙間を埋める物創り」を柱に、独自素材と軽量設計にこだわったバッグを展開するメーカーです。誰も気づかなかった不便を解決し、日常から旅まで快適に寄り添う機能性と上質さを追求し続けています。

本社 ショールーム

URL：https://www.yamatoya-tokyo.co.jp

関連サイトについて

Instagram：https://www.instagram.com/yamatoya1892

X：https://x.com/yamatoya_1892

Facebook: https://www.facebook.com/yamatoya1892

YouTube: https://www.youtube.com/@RaviraviJp

株式会社ヤマト屋について

【会社概要】

社名：株式会社 ヤマト屋

本社所在地：111-0051 東京都台東区蔵前3丁目14番地5号 大江戸ビル

代表取締役：代表取締役社長 正田誠

事業内容：バッグ企画・製造・卸・小売

設立： 昭和25年11月2日(創業明治25年）

HP：https://www.yamatoya-tokyo.co.jp

EC：https://www.shop-yamatoya.com