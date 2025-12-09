インド全土で、ある日本発の教育メソッドが驚く勢いで広がっている。その名は 「ほめ育（Ho-Me-I-Ku）」。単なる“褒める”指導法ではない。人の感情を生産資源として扱い、「感情生産性（Emotional Productivity）」 を数値化し、業績・離職率・顧客満足度に直結させる全く新しい経営モデルだ。創始者・原邦雄氏（Ho-Me-I-Ku Foundation 代表）は語る。「私たちは、効率だけを追い求める時代を終えました。これからは “人の心そのものが価値を生み出す文明” が始まります。」実際、ほめ育はこれまでに 世界20カ国・750社・100万人以上 に広まり、日本国内の製造・医療・教育・行政、そして欧州企業からも導入が相次いでいる。今、特にその成長速度が顕著なのが インド だ。■なぜ今、インドの企業が“ほめ育”を求めているのか？インド企業に訪問すると、共通の悩みがある。若手の離職率が高い上司と部下のコミュニケーションギャップ急成長に対して人材育成が追いつかない日本企業と協働する際の文化的マネジメントに苦労しているこうした課題に対し、ほめ育は驚くほど明確な処方箋を持っている。それは、**「人は、ほめられると行動が変わる」**という普遍的真理を科学的かつ経営的に落とし込んだ仕組みである。ほめ育では、社員に対する称賛を“感覚的”に行わない。顧客インタビューから 「選ばれた理由」 を抽出し、その理由を“スタッフをほめる基準”として言語化する。さらに、それを コンピテンシー評価 に変換し、日々の行動をスコア化していく。結果、上司が迷わずほめられる部下が“何をすれば評価されるか”が明確になる感情のストレスが減り、職場の空気が柔らかくなる生産性・顧客満足・定着率が同時に上がるという好循環が生まれる。インドの製造業では特に、**「感情が整うと生産性が上がる」**という事例が急増している。■世界が注目する“インド × 日本”新モデルインドは世界最大の若年人口を持ち、日本企業はその力を必要としている。しかし、日本式の細やかさインドのスピードと柔軟性文化的価値観の違いこの“橋渡し”が難しく、多くの企業がマネジメントで苦戦してきた。そこで効果を発揮しているのが、ほめ育の●自己肯定感を上げる●行動基準を見える化する●感情生産性を高める●国を超えて「ほめ合う文化」をつくるという共通言語である。これにより、日本の企業がインド人材をマネジメントしやすくなり、インド企業はスタッフの離職と生産性の課題を一気に改善する。すでに多くのインド企業から「ほめ育を導入したい」「コンサルティングを依頼したい」という声が相次ぎ、大学・商工会議所・IT企業・製造業など、複数のMOU（協定）が水面下で進行している。■世界経済フォーラム（WEF）・国際機関が注目する理由世界が今、求めているのは「テクノロジーと人間性のバランス」である。AI・ロボティクス・自動化が進むほど、人の価値は 「創造性」「共感力」「関係性」 に移っていく。その中で、ほめ育は次の3つの理由から注目され始めている。❶ 感情を“経営資源”として扱う唯一のメソッド感情生産性を上げることで業績・離職率・顧客満足が上がるというメカニズムは世界的にも珍しい。❷ 日本とインド両方の現場で結果を出している750社での導入実績は、理論だけでなく「再現性のある実践」であることを示している。❸ 個人の自己肯定感を上げる“神のマネジメント”ほめ育が大切にしているのは、「人は、ほめられるために生まれ、互いをほめ合うために存在している」というシンプルかつ普遍的な哲学。この思想が、宗教・文化・国家を超えて共感を生み始めている。■スタッフマネジメント、インド人材、日本企業、海外企業…すべてに効果ほめ育の価値は、特定の国・特定の業種に限定されない。インドの製造業IT企業のエンジニアチーム日本企業の海外拠点教育機関中小企業の人材マネジメントどの現場でも、「ほめる基準の言語化」と「感情生産性の向上」 が組織を劇的に変えている。特に、インド人材に悩む日本企業からの相談は急増しており、「マネジメントの革命が起きている」と言われ始めている。■“Wise Civilization（叡智の文明）” へ向かう世界の潮流ほめ育は、単なるマネジメント手法ではない。自分をほめる仲間をほめる組織を元気にする顧客をファンにする国と国が尊敬し合うこの積み重ねは、“Wise Civilization（叡智の文明）” を創る基盤になる。原氏はこう語る。「ほめ育は、インドと日本をつなぐ21世紀の“共通言語”になると確信しています。そして、世界中の人が『ほめられるために生まれ、互いをほめ合うために存在している』と実感できる社会をつくりたい。」世界が今、人間性の再定義を求めている中、ほめ育はその中心に躍り出ようとしている。■最後に──世界が注目する理由の答えなぜ、ほめ育が世界から求められるのか。その答えはとてもシンプルだ。「人は、ほめられると前に進む。」「人は、ほめられると優しくなる。」「人は、ほめられると自分を好きになる。」そして、“自分を好きになれる人材”が多い組織は強い。インドでほめ育が広がるのは、インドの力を引き出すための“心のテクノロジー”として最も効果を発揮しているからである。ほめ育は、インド、日本、世界に向けて新しい時代の扉を開こうとしている。