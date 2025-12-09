会員制経営者コミュニティ『 TP PRIME MEMBERS 』スポンサー企業様一覧 (12/1最新)
関わって下さった多くの方と企業様に心から感謝を申し上げます。
新規取引先の拡充や協業先にお悩みの経営者様は、どうぞ気軽にご相談くださいませ。
スポンサー企業様一覧
2025年11月中にご参画頂いたスポンサー企業様の一覧です。
※一部企業未掲載
空とぶネコ合同会社
https://flyingcat.jp/
デジタルアスリート株式会社
https://ppc-master.jp/
株式会社BAIRY
https://bairy.co.jp/company/
株式会社U-Factor
https://u-factor.com/
Crack株式会社
https://www.crack-inc.co.jp/
株式会社New innovation
https://www.ni-holdings.com/
Haleulu株式会社
※HP準備中
グケン株式会社
https://guken.jp/
株式会社CyberACE
https://cyberace.co.jp/
株式会社Adjust43
※HP準備中
株式会社ウェルベックス
https://welbex.co.jp/
あめとつち株式会社
https://ametotsuchi.jp/
合同会社オールズバーグ
https://allsburg.co.jp/
AthReebo株式会社
https://athreebo.jp/
株式会社CASM
https://www.casm.co.jp/
▼会員制経営者コミュニティ 「 TP PRIME MEMBERS(https://tp-prime-members.com/) 」とは
2025年6月2日に正式リリース。
スポンサー企業様はご紹介を中心に純増し、6か月で260社を突破、現在ご加入をご検討頂いている企業様(ベーシック企業様)は1400社以上と皆様のお陰で成長し続けています。
ご参加頂いた企業様からの多いご意見
１. 経営者層との情報交換による視野の向上
２. 他企業経営者層との繋がりの強化
３. お取引による売上・利益の拡大
と、自社のサービス発展、会社経営においてニーズのある企業様へ質の高いご縁の場をご提供させて頂いております。
月額55,000円(税込)のスポンサー様の特典≪ ブランディング ≫
■サービスサイトへ“企業ロゴとURL”の掲載
■サービスサイトへ“経営者インタビュー”をテキストで掲載
■SNS公式アカウントでの“経営者インタビュー(事業紹介)”で動画配信で事業PRができます。
≪ マーケティング ≫
■サービスサイトでのオンラインマッチング機能(月3回)
■交流会(定例月6回)やゴルフコンペ等、各種イベントの開催
※スポンサー様は交流会参加費用はスポンサー費用に含みますので、御食事代金の出費はございません。より多くご参加いただければかなりお得な料金設定となっております。
※“決済権のある役員以上のご参加のみが可能”となっております。
ご支援頂くスポンサー費用の利用先
『 TP PRIME MEMBERS 』は“皆様と共に創る経営者コミュニティ” をコンセプトに、ご支援を頂くスポンサー企業様にとともに、よりUp dateをしていきます。
■必要経費(交流会食事代や運営費)を除いた全額を「広告費」と「開発費」に投資することによって、スポンサー企業の皆様のロゴや事業をより多くの目に留まるよう「ブランディング効果」を高め、現在2か月に1回サービスサイトのアップデートを行うことにより、皆様がより快適にコミュニティをご活用いただける環境を整えてまいります。
今後ともご参画頂く皆様のお役に立てますよう、更なる拡大とサービス向上を邁進してまいります。
何卒よろしくお願いいたします。
『TP PRIME MEMBERS』への加入相談はコチラ(https://tp-prime-members.com/contact/)
【運営】
Primary Link株式会社
代表 田安 美和子
( ※TP PRIME MEMBERS : https://tp-prime-members.com/ )