【特別セール｜割引後12,799円】ORICO 10-in-1 MiniRAID ドッキングステーション MR10

最新の Mac mini M4/M4 Pro をお使いのユーザー必見！

ORICO から登場した 10-in-1 MiniRAID ドッキングステーション「MR10」 は、拡張性・高速性・便利さをすべて兼ね備えた一台多役のプロ向けデバイスです。

今なら 20%OFF＋20%割引コード のW割引で、12,799円 で購入できる特別キャンペーンを開催中！

ORICO MR10 の主な特徴

【10in1 オールインワンハブ】

Macの限られた接続性を拡張する豊富なポートを搭載：USB-A 3.2（10Gbps）、USB-A 3.0（5Gbps）、USB-C 3.2（10Gbps）、SD/TF 3.0カードリーダー、ギガビット有線LAN、HDMI 4K@60Hz、PD60W充電、DC電源ポート、3.5mmオーディオ端子を装備。

【デュアルドライブ拡張センター】

最大16TBの高効率ストレージソリューションを実現。2280サイズのM.2スロットを2基搭載し、NVMe / SATA SSD（各最大8TB）に対応。Mac Studio・MacBook Pro・Mac miniのストレージ拡張に最適で、あらゆるデータニーズに応える強力なハブです。

【3種類のRAIDモード＆データ保護】

ハードウェアRAID 0/1/PMモードおよびオフラインクローン機能に対応。RAID 0でデータ処理速度を大幅に向上、RAID 1で即時バックアップを作成し、安全性を確保。プロユーザーに最適な性能と信頼性を提供します。

【スマート冷却＆アルミデザイン】

高耐久のフルアルミ合金ボディを採用し、Apple製品に調和する美しいデザインを実現。50℃で自動作動するスマート温度制御ファンと側面通気口により、高負荷時でも安定した冷却性能を維持し、Macと同等の信頼性を提供します。

【工具不要の簡単取付＆高い互換性】

内部はM.2 SSD用のスナップロック構造、外部はマグネット式カバーを採用し、ツールなしでドライブの装着・取り外しが可能。Windows・macOSの両方に対応し、HDMI経由でDPまたはUSB-C接続のディスプレイにも対応します。

期間限定キャンペーン情報

クーポンコード：ORICO09MR10

割引率：20% OFF + 20%割引（W割引）

終了日：2025年12月21日 23:59 JST

元の価格：19,999円

割引後の価格：12,799円

商品リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8LGV32(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8LGV32)

まとめ

ORICO MR10 は、Mac mini ユーザーが求める「高速・大容量・多端子・省スペース」を1台に集約した非常に完成度の高いドッキングステーションです。

デスクをシンプルに整えたい方から、日常的に大容量データを扱うクリエイターまで、幅広いニーズに応えてくれる頼れる一台です。

今だけ 割引後12,799円 で購入できる特別チャンスですので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。きっとあなたの作業環境をひとつ上のレベルへ引き上げてくれるはずです。

