わくわく楽しいお菓子屋さん♪『おかしのまちおか』が戸塚モディにオープン！

戸塚モディ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）2Fに、お菓子専門店の『おかしのまちおか』がオープンいたします。

■立ち寄れば心が弾むお菓子屋さん『おかしのまちおか』へようこそ♪

一歩店内に足を踏み入れれば、右も左も見渡す限りお菓子でいっぱい！スナック、チョコレート、キャンディ、グミ、ビスケット、お煎餅。そして昔懐かしい駄菓子や、今人気の話題のお菓子も、手に取るたびに心が躍るラインナップを取り揃えました。

さらに海外の珍しいお菓子もご用意。見つけた瞬間には、まるで小さな宝物を手にしたかのようなワクワク感が広がること間違いなし！

リーズナブルで気軽に手に取れるお菓子が、ずらりと勢揃い！店内を歩くだけで、思わず目を惹かれるカラフルなパッケージや、新しい味の発見に出会えます。お気に入りのお菓子を見つけるたびに胸が高鳴る、ワクワクと楽しさにあふれたひとときが待っています。

お子さまからご年配の方まで、誰もが夢中になれる“お菓子の世界”。ちょっとしたおやつタイムも、心躍る体験に変わります。お菓子で心を満たし、笑顔をつくる『おかしのまちおか』で、ぜひすてきな時間をお楽しみください。

■2025年12月12日（金）～14日（日）の3日間限定キャンペーン

期間中は日替わりで、数量限定のお買い得品をご用意します！どんなお菓子に出会えるか、ワクワクしながら店内をチェックしてください♪さらに特別価格の商品もたくさん取り揃えてお待ちしております。お気に入りのお菓子を見つけに、『おかしのまちおか』へぜひお越しください！

■ ショップ概要

オープン日：2025年12月12日（金）

場 所：戸塚モディ 2F

営 業 時 間：10:30～20:00

▼戸塚モディ

https://www.0101.co.jp/060/

▼丸井

https://www.0101.co.jp