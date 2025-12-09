走れ筑紫魂！花園出場ラグビー部と応援団の遠征実現に向けた支援プロジェクト。地域と卒業生みんなで選手を花園へ送り出そう!

公益財団法人福岡県スポーツ推進基金

公益財団法人福岡県スポーツ推進基金（所在地：福岡県福岡市、理事長：西村松次、以下 福岡県スポーツ推進基金）は、ウェブサイト「FUKUOKA SPORTS」にて、福岡県立筑紫高校ラグビー部の「第105回 全国高等学校ラグビーフットボール大会（花園）」出場に向けたクラウドファンディングの募集を開始しました。

花園出場、おめでとう。でも、ここからが本当の挑戦です

このたび、福岡県立筑紫高校ラグビー部が激戦区・福岡の予選を勝ち抜き、「第105回 全国高等学校ラグビーフットボール大会（花園）」への出場権を獲得しました。

早朝練習、限られた時間での集中トレーニング、怪我との闘い。学業と部活動を両立させながら、地元の生徒たちが全国の強豪に挑む資格を手にしたのです。

しかし、花園への道はここからが本番です。

福岡から大阪・花園までの遠征費、宿泊費、コンディション維持のための費用。そして何より、後輩たちを現地で応援させてあげたいという願い。

全国の舞台で戦い、在校生を応援団として送り出すという大きな挑戦が、私たちの前に広がっています。

なぜ、応援団を送ることが大切なのか

ラグビーは、スタンドの声援が選手の力に直結するスポーツです。

苦しい局面で「あと一歩」を踏み出す力。それは仲間の声、母校を愛する人たちの想いから生まれます。

しかし近年、コロナ禍の影響で現地応援が制限され、今の在校生の多くは「スタンドが一体となる熱狂」を経験していません。

だからこそ、今回の花園では──

・ 後輩たちに「仲間を全力で応援する喜び」を体験させてあげたい

・ 「母校への誇り」を肌で感じる機会を与えたい

・ この経験が、彼らの将来の自己肯定感につながると信じています

ただ、バスのチャーター費、移動費、安全管理費…物価高騰の今、希望する生徒全員を送り出すには大きな費用が必要です。

費用のことを気にして、応援に行くことをあきらめる生徒が出てしまわないように──。

せっかくの大切な機会だからこそ、希望する生徒みんなに参加してほしいと思います。

公立高校だからこそ、この挑戦に意味がある

筑紫高校ラグビー部には、潤沢な資金も、専用の最新設備もありません。

でも彼らには、もっと大切なものがあります。

どんな環境でも知恵と工夫を凝らし、仲間と共に最適解を探し続ける力。

限られた時間を最大限に活かし、質で勝負する姿勢。

地域やOB・OGとの絆を力に変える、つながりの強さ。

この「工夫する力」こそが、筑紫魂です。

これまでも、OB・OGや地域の方々から用具提供や練習場所の協力をいただき、それがチームを支えてきました。

今回の花園出場は、そうした皆さまとの絆と、選手たちの努力の結晶です。

そして今、私たちは新たな工夫を必要としています。

それが、皆さまと共に創る「みんなで花園へ送り出すプロジェクト」です。

あなたの支援で実現すること

●福岡県立筑紫高校ラグビー部の選手たちが、万全の状態で全国の舞台に立てます

●在校生の応援団が花園のスタンドで全力の声援を送り、一生の思い出を作れます

●公立高校の生徒たちが「こんなに多くの人に支えられている」と実感できます

●筑紫高校の伝統と挑戦の物語が、次の世代へと受け継がれます

あなたの支援金の使い道

皆さまからのご支援は実行委員会が責任を持って管理し、以下に活用します。

１. ラグビー部本体の遠征支援

●選手・スタッフの交通費、宿泊費、食事代

●練習環境の確保、用具運搬費

●コンディション維持のための費用

２. 応援団派遣の支援

●バスのチャーター費用

●移動・運営にかかる諸経費

●安全管理費・保険料

●生徒の自己負担軽減

３. プロジェクト運営費

●リターン品の製作・発送費

●プラットフォーム手数料

●活動報告書の作成費

大会終了後、同窓会ホームページで透明性をもって公表いたします。

金額ではなく、「参加すること」に価値がある

このプロジェクトは、単なる資金調達ではありません。

全国で活躍する同窓生、地域の方々、在校生・保護者──筑紫高校に関わるすべての人が、母校を応援する気持ちでつながる場にしたいと考えています。

●少額のご支援でも、集まれば大きな力になります

●SNSでのシェアや周囲へのお声かけも、大切な応援です

●現地に行けなくても「心の応援団」として参加できます

あなたの支援が、高校生たちに「こんなに応援されている」という実感を与えます。

それは、彼らの一生の財産になるはずです。

花園の芝の上には、あなたの想いも一緒に立っている

選手たちが花園のフィールドを駆けるとき、そこには──

福岡から祈っている家族がいます。

スタンドで声を枯らす仲間がいます。

そして、全国の同窓生・支援者の魂が共にあります。

筑紫高校に脈々と受け継がれる「挑戦し続ける姿勢」を、未来へつなぐために。

どうか、あなたの力を貸してください。

________________________________________

筑紫高校ラグビー部 花園応援プロジェクト実行委員会

（ラグビー部OB/OG会・ラグビー部保護者会・部活OBOG会・PTA・教育振興会・同窓会）

公益財団法人が運営するクラウドファンディングについて

本格的にスポーツに取り組むためには活動に要する資金が不可⽋です。福岡県スポーツ推進基金では、クラウドファンディングの運営に係る経費を軽減し、少しでも多くの資金が調達者に渡るよう、プラットフォームを自ら運営しています。アスリートと、支援するファンの交流の場が生まれることで、スポーツのすそ野も広がると考えています。民間のプラットフォームと違い、手数料がかからないことが特徴です（※福岡県で活動するアスリート等による⾮営利の活動であることなどが条件）。

「FUKUOKA SPORTS」について

プロ・アマチュア・大人・子どもを問わずに、福岡県と関わりのあるスポーツチーム、選手が登録して情報発信ができる参加型のWEBメディアです。チームの紹介から、イベント告知、試合の動画配信の案内まで、誰でも参加できます。スポーツ財団の市民参加型のメディア運営は全国的にも異例です。

福岡県スポーツ推進基金について

福岡県スポーツ推進基金は、福岡県におけるスポーツの推進及びスポーツを通じた地域の活性化に寄与することを目的として、2020年9月1日に福岡県が設立しました。１.福岡県ゆかりのトップアスリートの育成 ２.大規模スポーツ大会等の誘致・開催のため、「トップアスリートの活動支援」「ファンエンゲージメントの促進」「スポーツの魅力発信」の３つの柱で事業を推進しています。

詳細はこちら（https://fukuokasports.org/overview/）をご覧ください。