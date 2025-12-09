「AIOコンサルティング」海外展開を本格始動　AI Hackの「検索エリア設定機能」を活用し、海外向けサービス提供を開始

アウンコンサルティング株式会社

アウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）は、生成AI時代に対応した「AIOコンサルティング」サービスの拡充を進めています。この取り組みの一環として、業務提携先の株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）のAIO分析ツール「AI Hack」の新機能「検索エリア設定機能」を用いて、海外向けAIOコンサルティングサービスの提供を開始しました。

■背景

近年、生成AIによる検索・回答体験は急速に広がり、ユーザーが情報を得る主要な手段の一つとなりつつあります。利用者が世界中に拡大する中で、生成AIは各国・地域固有の情報環境や参照ソースを取り込む形で進化し、回答内容を地域ごとに最適化する傾向が強まっています。その結果、同じ質問であっても日本と海外で提示されるブランド、引用される情報、評価のニュアンスが異なるケースが増えています。

このように、AIが地域ごとに異なる情報を参照し、地域単位で最適化されるようになった今、企業には地域別でのAI回答のズレを正確に把握する仕組みが求められています。また、企業が商品やサービスを海外展開するにあたって、販促対象国に合わせた情報がAI回答に適切に引用されるよう、仕組みを構築することも重要です。今回のエリア設定機能は、こうした課題を解消し、地域差によって生まれるAI上の評価や露出の偏りを適切に捉え、企業のAIO対策の精度向上を支援します。

■「AIOコンサルティング」サービス概要

「AIO（AI Optimization）コンサルティング」サービスは、AI Hackが持つ生成AI領域における分析技術及びAIOのノウハウと、アウンコンサルティングが27年以上にわたり蓄積してきたSEO支援の知見を融合し、生成AI時代における新たな情報最適化の形として共同で提供しています。

今回の機能追加により、AI Hackの「エリア設定機能」から得られる国・地域別のAIOデータを基盤に、地域ごとの差異が大きいAI回答上の露出状況や評価傾向を分析し、エリアごとに最適化されたAIO対策の方針設計および改善支援を実施します。

AI Hackの新たな機能を活用し、豊富な海外進出支援実績を持つアウンコンサルティングが、エリアごとの情報発信の最適化と集客最大化に向けた実効性の高いご支援を実施いたします。

これにより、海外市場向けのプロモーション強化や、地域戦略に基づく優先エリアの選定など、実行性の高い意思決定を行えるようになります。

■エリア設定機能の概要

今回新たに追加されたエリア設定機能は、サービスごとに検索対象となる国・地域を指定し、そのエリアのユーザー視点に最適化されたAI検索結果からAIOスコアを取得できるようにするものです。これにより、地域ごとに異なる検索環境を再現し、地域差が生むAI上の評価や露出の変化をより正確に把握し、効果的な改善施策の立案と実行を可能にします。

今回のリリースで設定可能なエリアは、日本・米国をはじめとする主要国を中心とした以下の25地域が対象で、Google AI Overview、Google AI Mode、GPT-5.1など一部のモデルで利用が可能です。企業の進出エリアに合わせたAIO分析を行い、その課題に基づき具体的なウェブサイトの最適化を推進するコンサルティングサービスを提供いたします。

なお、業務提携先である株式会社AI Hackも同日に「検索エリア設定機能」に関するリリースを発表しております。詳細は以下をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000149337.html

■今後の展望

国・地域ごとに多様化するAI検索環境を的確に捉えることは、今後のブランド戦略において一層重要になると考えています。今回のエリア設定機能の提供を踏まえ、今後も分析精度の向上や対応エリアの拡大を進め、企業がグローバル市場でのAI評価を把握し、ビジネス機会の拡大に向けた改善施策を継続的に実行できる環境づくりを強化してまいります。

AI活用がビジネスにもたらす価値が一段と高まる中で、企業の意思決定を後押しできるよう、より実用的で信頼性の高いサービスの開発に取り組んでいきます。

■サービスに関する詳細・本件に関するお問い合わせ

サービスに関する詳細*は、こちらよりご覧ください。

https://www.auncon.co.jp/service/seo/aio-consulting



お問い合わせにつきましては、サービス詳細ページにあるお問い合わせフォームに情報を入力の上、お送りください。後日、弊社担当者よりご連絡をさせていただきます。

【株式会社AI Hack 会社概要】

［社名］ 株式会社AI Hack

［本社］ 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

［設立］ 2024年7月4日

［代表者］ 代表取締役 中道 大輔

［事業内容］ 生成AI分野におけるサービスの提供

［URL］ https://ai-hack.co.jp/

【アウンコンサルティング株式会 会社概要】

［社名］ アウンコンサルティング株式会社

［本社］ 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号 岸本ビルヂング6F

［設立］ 1998年6月8日

［資本金］ 100,000千円（資本準備金538,774千円） 2025年8月末現在

［上場取引所］ 東証スタンダード市場（証券コード：2459）

［代表者］ 代表取締役CEO 信太 明

［社員数］ 36名（正社員のみ25名） 2025年8月末現在

［事業内容］ マーケティング事業

-グローバルマーケティング（国内・海外向けの販売促進・AI活用支援）

-メディアマーケティング（火災保険・地震保険の申請サポート）

［URL］ https://www.auncon.co.jp

［お問い合わせ］ 広報担当 TEL：0570-05-2459 MAIL：pr@auncon.co.jp