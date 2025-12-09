フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、アプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」に蓄積するデータから、75歳以上の後期高齢者のスマートフォン利用実態をまとめた「年代別アプリ利用動向レポート2025 後期高齢者編」を公開しました。



本レポートでは、後期高齢者のアプリ利用個数、カテゴリ別傾向、1日の利用時間帯、利用割合の高いアプリ、直近1年以内にリリースされたアプリの利用状況など、多角的な切り口で高齢者のデジタル行動を可視化しています。スマートフォンの普及が進む中、後期高齢者においても生活実用・情報収集・健康管理を中心にアプリ利用が定着している実態が明らかになりました。

▼「年代別アプリ利用動向レポート2025 後期高齢者編」をダウンロード

https://ja.appa.pe/reports/laterseniors-appusagereport-2025

【調査概要】

調査方法：

フラーが提供するアプリ市場分析サービス「App Ape」による分析。国内約40万台のAndroid端末から収集したデータをもとに実施。



対象ユーザー：

誕生年1925年～1950年のユーザーを「後期高齢者（75歳以上）」として定義。



調査期間：

2025年10月（一部2025年7月のデータも使用）

「年代別アプリ利用動向レポート2025 後期高齢者編」の一部をご紹介

１.後期高齢者の1ヶ月あたりのアプリ利用個数は39個

後期高齢者の1ヶ月あたりのアプリ利用個数は39個で、全年代平均（50.5個）より11.5個少ない結果となりました。

カテゴリ別に見ると、「ファイナンス」「ニュース&マガジン」 「健康&フィットネス」の3カテゴリでは、後期高齢者の利用個数が全年代の平均を上回りました。

それ以外のカテゴリでは、後期高齢者の月間アプリ利用個数は、いずれも全年代の平均を下回る結果となりました。

２.1日の利用ピークは正午前後、夕方以降は早い時間帯から減少

後期高齢者のスマートフォン利用率は、一日を通して全年代より低い水準で推移しています。利用率の変動自体もなだらかで、12時にわずかな山はあるものの、9時～18時の日中の利用率は50%前後でほぼ一定しています。夜は全年代より早い19時から利用率が下がり始めています。

３.直近1年以内にリリースされたアプリの利用個数

直近1年以内にリリースされたアプリを「1つも利用していない」後期高齢者は60.3％に上り、全年代平均（44.3％）を大きく上回りました。

後期高齢者の直近1年以内にリリースされたアプリの平均利用個数は0.8個で、全年代平均の1.2個を下回っている。新規アプリへの接触は限定的であることが示されています。

App Apeについて



フラーが提供するApp Ape（アップ・エイプ）は、スマホアプリの実利用データをもとに、アプリのユーザー動向に関するデータを提供するアプリ市場分析サービスです。



テレビにおける視聴率情報のスマホ版のような位置付けで、アプリが「いつ・誰に・どのくらい」使われているかといったデータをご覧いただけます。



アプリのユーザー動向のデータに加え、アプリストア情報やユーザーの属性情報など横断的なデータを提供しており、市場・競合調査を始めとするアプリの企画・マーケティングに幅広くご利用いただけます。



アプリ開発会社や広告代理店・金融機関など、アプリに関わる様々なビジネスパーソンにご活用いただいており、これまでに500社以上の企業様にご利用いただいています。



App Ape公式サイト

https://ja.appa.pe/

フラーについて



フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。



新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。



柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。



ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business



会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

