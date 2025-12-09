朝倉未来プロデュース「VO-VO-」×「通販の虎」で大バズり！ ダーマローラー育毛アプローチを革新する“マイクロニードル × 薬用育毛ローション”の特別セットを発売

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮崎 明）の子会社であるMAKE BEAUTURE株式会社（本社：東京都、代表：金子 雄亮）は、朝倉未来氏プロデュースの育毛ブランド「VO-VO-」より、マイクロニードリング分野のパイオニア Dermaroller社（ドイツ）の日本総代理店である株式会社トランスパレンスとのコラボレーション企画として、育毛効率向上を目的とした特別スカルプケアセットを発売いたします。



本セットは VO-VO- 公式オンラインストア(https://for-s-online.jp/lp?u=vovo_up_darm)にて、期間限定でお求めいただけます。

コラボレーション背景

男性美容・ヘアケア市場は年々拡大している一方、「何が正しいケアなのか分からない」「続けても手応えがない」と感じる声は依然多いのが現状です。

VO-VO-は、朝倉未来氏のファンからも多く身だしなみの質問があったことをきっかけに発売した商品。毎日続けられる処方・香り・質感を追求した薬用育毛ローションとして支持を獲得してきました。

一方、ダーマローラーは、世界中の医療・美容領域で使用されているマイクロニードリング技術を一般向けに最適化し、育毛分野でも高い評価を得ています。

「育毛剤 × マイクロニードル」という相互補完性の高い組み合わせに着目し、“実感までの距離を縮める”ことを目的に本コラボレーションが実現しました。

製品特徴

● VO-VO- 薬用育毛ローション

発毛促進・脱毛予防に作用する複数の有効成分を配合

ハリ・コシ不足、乾燥、ボリューム低下など多角的にアプローチ

ベタつきを抑えた毎日使える処方設計

使っていても気にならない、洗礼されたデザイン



● ダーマローラー HC902

極細マイクロニードルが頭皮に微細刺激を与え、硬くなりがちな頭皮を柔らかく整える

血行循環をサポートし、頭皮環境をリセット

育毛剤の浸透効率を高める“ゴールデンスタンダード”として世界的に評価

自宅でも安全に使用できる仕様で初心者にも最適



● 併用による相乗効果

育毛成分の浸透性向上により、実感スピードを底上げ

医療領域でも活用されるメカニズムをセルフケアに落とし込み、日常習慣として取り入れやすい設計

期間限定キャンペーン

本コラボセットは VO-VO- 特設ページにて、期間限定割引キャンペーンを実施いたします。

初めてマイクロニードルを取り入れる方でも挑戦しやすい価格帯でご提供します。

※キャンペーン内容は時期により変動。最新情報は特設ページにて公開。

MAKE BEAUTURE株式会社について

MAKE BEAUTURE株式会社は、「健康」「美」「清潔」を通じて、一人ひとりに真摯に向き合い - 人々の毎日を自信と希望にあふれるものにすることを目指す化粧品メーカーです。私たちは、多様化する“美の価値観”に応え、科学と創造性を融合させた革新的な製品開発を通じて、人々の内外の美と生活の質を高めることを使命としています。

提供する主なブランド・製品には、高機能な重炭酸入浴剤「H.L.B」や、“未来の育毛ケア”をテーマにした育毛剤「VO-VO-」があります。H.L.Bは、自宅でのバスタイムを通じて身体と心を健やかに整えることを目的とした入浴料で、VO-VO-は医師監修のもと、若年層の頭皮・毛髪ケアを支える薬用育毛剤です。

また、MAKE BEAUTUREは、流行やトレンドに敏感でありながら、お客様に寄り添い、信頼される存在であること ―― 独創性、プロフェッショナリズム、そしてチーム一丸となった目標達成を大切にする企業文化を持っています。

< お問い合わせ >

MAKE BEAUTURE株式会社

https://make-beauture.com/

VO-VO-

https://vovo-official.jp/

株式会社ジェリービーンズグループ

https://www.jelly-beans-group.co.jp

お問い合わせ（IR・広報担当）

https://www.jelly-beans-group.co.jp/contact/