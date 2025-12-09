エヌ・シー・エヌ、開かれた空間デザインアワード「TECTURE AWARD」にゴールドスポンサーとして協賛

株式会社エヌ・シー・エヌ

株式会社エヌ・シー・エヌ（東京都千代田区、代表取締役社長：田鎖郁男、以下エヌ・シー・エヌ）は、tecture株式会社が主催する空間デザインアワード「TECTURE AWARD」に、この度ゴールドスポンサーとして協賛・参加いたします。

「TECTURE AWARD」は、応募875作品・総投票数35,173票と大きな反響を得た前回同様に、建築やインテリア作品の多様性と創造性を称えることを目的に、エントリー作品の公開や一般投票による受賞者決定を行うことから注目を集めている開かれた空間デザインアワードです。

エヌ・シー・エヌは独自工法「SE構法」による強固な構造躯体と全棟に実施する構造計算に基づき、自由な空間デザインと高い耐震性能を両立する木造住宅・大規模木造建築を全国で提供しています。

今回の「TECTURE AWARD」では前回に続き、エヌ・シー・エヌが提供する「SE構法」が採用された持続可能で創造的な木造建築を対象に、最も優れたプロジェクト３作品に「NCN賞」を贈呈します。（賞金：各10万円）

エヌ・シー・エヌは、「TECTURE AWARD」を通じて設計者と木造建築を支援するとともに、建築物の木造化・木質化の推進に貢献します。

「TECTURE AWARD」とは

tecture株式会社が開催する、建築家・インテリアデザイナーを対象とする空間デザインアワード。

賞金総額は430万円。応募作品はリアルタイムですべて公開、審査は一般投票、専門家によるアンバサダー制度を採用することで、すべての応募作品に受賞チャンスがあり、建築やインテリアの業界内だけではなく一般の方に広く知られるきっかけをつくります。

「TECTURE AWARD」の特徴

■プロフェッショナルが選ぶロングリスト制（新設）

アンバサダーが作品を選出し、「ロングリスト」として公開。

専門的な視点で多様な建築・インテリア作品を広く紹介します。

■誰でも参加できる一般投票

ロングリストを対象に一般投票を実施。上位作品はFinal Round（二次投票）へ進出します。

■応募作品はすべて公開（オープンプロセス）

応募作品はエントリーと同時にサイト上で公開されます。

選考の過程をオープンにする仕組みを今回も踏襲します。

■授賞式を初開催（リアルイベント）

2026年3月31日（火）にリアルイベントとして授賞式を実施予定。

アンバサダー紹介

赤松佳珠子（シーラカンスアンドアソシエイツ 代表取締役｜法政大学デザイン工学部建築学科 教授 ）／谷尻誠（SUPPOSE DESIGN OFFICE Founder CEO）／鈴木健一郎（SOM日本代表）／窪田茂（Degins JP 代表｜JCD 理事長）／羽鳥達也（日建設計 執行役員 設計グループ代表）／石川悠介（SANU 執行役員ディベロップメント本部長｜ADX 執行役員 副社長）／山下正太郎（コクヨ ヨコク研究所・ワークスタイル研究所 所長）／高橋寿太郎（創造系不動産 代表）／徳山弘基（『AXIS』編集長）／アストリッド・クライン、マーク・ダイサム（Klein Dytham architecture 代表）※アンバサダーとしてtecture 代表の山根脩平

（さらに今後追加される場合あり、アワード特設サイトにて順次発表予定）

「TECTURE AWARD 2024」実施要項

■応募条件

2024年1月から2025年12月31日に竣工した建築・インテリアのプロジェクト。

「TECTURE」でプロジェクトの投稿が可能であること。

■スケジュール

・応募期間：2025年11月21日（金）～2026年1月20日（火）

・1st Round投票期間：2026年2月24日（火）～3月10日（火）

・Final Round投票期間：2026年3月12日（木）～3月27日（金）

・結果発表・授賞式：2026年3月31日（火）

■受賞構成

一般投票をもとにした「TECTURE賞」、テーマ別の「特別賞」、協賛企業による「スポンサー賞」を設ける。

【TECTURE賞（7作品）】

全体の中で最も得票数が多かった1作品を「GRAND PRIX（賞金100万円）」として表彰。

加えて、建築部門・インテリア部門ごとに以下の賞。

GOLD（15万円）／SILVER（10万円）／BRONZE（5万円）

【アンバサダー賞（各アンバサダー1作品）】

それぞれのアンバサダーが最も印象に残った1作品を選出、表彰。

【特別賞（3作品）】

「TECH」「SUSTAINABLE」「U-35」の3テーマごとに、最も得票数が多かった作品を表彰。

【スポンサー賞（9社 各３作品）】

ゴールドスポンサーとして参加する協賛各社が、それぞれ自社プロダクトによる優れた空間デザイン

として3作品を選出、賞金各10万円を授与。

――――――――――――――――

■会社概要

株式会社エヌ・シー・エヌ

代表者：代表取締役社長 田鎖郁男

本社所在地：東京都千代田区永田町二丁目 13 番 5 号 赤坂エイトワンビル７階

設立：1996年12月11日

資本金：3億9,109万円 （2025年3月末現在）

主な事業：木造耐震設計事業、建築環境設計事業

URL：https://www.ncn-se.co.jp

―――――――――――――――――