「AMBIENT 伊豆高原コンドミニアム」 「伊豆高原わんわんパラダイスコンドミニアム」がリブランド





２つのホテルが１つになり「ほったらかしの宿 ゆうふり伊豆高原」に

アイコニア・ホスピタリティ株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役会長：山本俊祐、代表取締役社長：代田量一、以下当社）が運営する「AMBIENT 伊豆高原コンドミニアム」「伊豆高原わんわんパラダイスコンドミニアム」（ともに所在地：静岡県伊東市、以下当ホテル）は、2025年12月20日（土）「ほったらかしの宿 ゆうふり伊豆高原」へリブランドいたします。「ほったらかしの宿 ゆうふり那須塩原」、「ほったらかしの宿 ゆうふり那須高雄温泉ロッジ」（ともに所在地：栃木県）に続く第3弾の「ゆうふり」ブランドが誕生いたします。これまでのワンちゃんと泊まれるホテルの形態はそのまま継続し、「ゆうふり」という新たなコンセプトが加わります。

当ホテルの客室は、全室がキッチン付きの客室で洋室、和洋室、メゾネット和洋室のほか、ドッグフレンドリールームの和洋室、メゾネット和洋室、ダブルルーム、ツインルームなどさまざまなタイプの客室をご用意しています。お食事はレストランを設けていないので食事時間に縛られず、ご当地の豊かな食文化を楽しんだり、地元グルメを持ち帰ってお部屋でゆっくり味わいたい方には嬉しい、自由なスタイルで滞在が可能です。またフロントでは当社グループホテルのシェフが監修した冷凍弁当を24時間販売、その他にも充実した冷凍メニューもご用意しております。

温泉は美肌や神経痛に効果があるとされる伊東市・赤沢対島温泉の大浴場と貸切風呂のほか、好評のワンちゃんと入れる貸切風呂も備えています。コテージ露天風呂の貸切風呂ではワンちゃんと一緒にのんびりと癒しのリラックスタイムをお過ごしいただけます。館内にはワンちゃんに嬉しい施設も充実・ホテル屋上にあるdog park、屋上温水プールやワンちゃんも一緒に入れるカラオケルームなどもご利用いただけます。

当ホテルはフリースタイルでお過ごしいただける「ゆうふり」ブランドの自由さと、ワンちゃんとのかけがえのない時間を過ごせる特別感を持ち合わせたホテルとして、ますますの進化をしてまいります。

【ほったらかしの宿 ゆうふり】とは

「ほったらかしの宿 ゆうふり」は当社オリジナルのホテルブランド。湯量豊富で高い泉質の天然温泉と快適なお部屋を提供し、それ以外は「あなた=you（ゆう）」好みの過ごし方を「自由=free（ふりー）」で快適な滞在をしていただきたいという思いのもと、シンプルに温泉と宿泊を楽しみたい方へ向けた宿泊スタイルを提案しています。

≪ほったらかしの宿 ゆうふり伊豆高原について≫

■客室

一般客室





ワンちゃんと泊まれる客室





■温泉

美肌や神経痛に効果があるとされる伊東市・赤沢対島温泉。大浴場は開放感あふれる落ち着いた空間で、約38度のやわらかな湯が日頃の疲れを癒します。





■お弁当の販売（フロント）

フロントでは冷凍のお弁当を各種販売します。数種類から選べ、滞在中にお腹が空いたら気軽に購入可。レストランのお食事時間を気にせずに自由なスタイルでご利用ください。

■焼きみたらし団子





香ばしさ引き立つ、焼きたて団子。思い出に残る焼きみたらしをご体験いただけます。焼き時間は約10分、ロビーに設置した七輪でごゆっくりお楽しみください。

■ロケーション

伊豆の海を眼下に望み、伊豆高原のランドマークで360度のパノラマが広がる絶景スポット大室山や湖畔の散策やボートが楽しめる一碧湖へも好アクセスなロケーション。伊豆シャボテンや伊豆ぐらんぱる公園など人気の観光スポットや多彩なアクティビティが楽しめます。

■概要

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





