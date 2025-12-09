ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、男子バレーボール選手「戸嵜嵩大オフィシャルサポーターズクラブ」がオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、男子バレーボール選手戸嵜嵩大(とざきたかひろ)のオフィシャルサポーターズクラブを開設いたしました。

◆ファンクラブご紹介◆

高さを活かした鋭い攻撃力と人柄の親しみやすさで人気を博す注目のバレーボール選手、戸嵜嵩大のオフィシャルサポーターズクラブがついに始動！

人数制限有りのVIPプランでは戸嵜嵩大をより深く知ることができる特典が盛りだくさんとなっております。

●サイト名：戸嵜嵩大オフィシャルサポーターズクラブ

●URL: https://zastozaki.com

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

●LIGHTプラン：月額880円

●VIPプラン（限定30名）：月額8,800円

※VIPプランは先着順での受付となり、上限に達し次第加入受付停止となります。あらかじめご了承ください。

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.会員番号付きデジタル会員証

会員限定オリジナルのデジタル会員証をお持ちいただけます。

２.誕生日メッセージ

誕生日当日に、戸嵜嵩大本人からバースデーメッセージが届きます。

一年に一度の特別なお祝いをしていただけます。

３.ブログ

試合への思い、日々のトレーニング、オフの過ごし方まで、戸嵜嵩大の“今”を本人の言葉で綴る

会員限定のブログです。

コート上では見られない素顔や、ここだけのエピソードをお楽しみいただけます。

４.ムービー

LIVE配信のアーカイブや戸嵜嵩大の日常の一コマを動画でお届けします。

５.LIVE配信

不定期でLIVE配信を実施し、ここでしか聞けないトークやオフの様子をリアルタイムでお届けします。

チャットなどを通じて同じ時間を共有し、より近い距離でのコミュニケーションを体験いただけます。

６.ギャラリー

試合前後のオフショットや日常の様子など、ここでしか見れない写真を厳選してお届けします。

ファンなら何度でも見返したくなる、戸嵜嵩大の魅力が詰まったビジュアルコンテンツです。

7.1on1チャット

戸嵜嵩大本人からあなた宛にメッセージや画像が届きます。コメントで返信いただくことも可能です。

※メッセージや返信・リアクションは不定期となります、毎日必ず届くものではございません。

８.1on1ビデオ通話

2ヶ月に1度、1on1オンライントークを実施予定。

ご参加に必要なオンライントーク券を毎月1枚付与いたします。

※トークの時間は一枠につき1分です。

※オンライントーク券の有効期限は付与から4ヶ月になります。

※オンライントーク券の発行タイミングはプラン月額費用の決済が確定、引き落としになった時点での付与となります。お客様のご登録タイミングにより異なりますのでご注意ください。

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/234_1_d2d7a45c95fe28f191db182d78326ee5.jpg?v=202512100426 ]

※比較表内全て税込表記です。

◆戸嵜嵩大プロフィール◆

1995年6月14日生まれ、東京都出身。

身長：191cm

ポジション：アウトサイドヒッター

＜略歴＞

・駒澤大学高校卒

・駒澤大学卒

・2018年：東レアローズ入団

・2020年：VC長野トライデンツ入団

・2022年：インドネシアリーグBNI46に期限付き移籍

・2022年：東京グレートベアーズ入団

◆戸嵜嵩大からのメッセージ◆

この度、ファンクラブを開設させていただくことになりました。

いつも支えてくださる皆さまに、より戸嵜のことを知っていただき、そしてこれまで以上に応援していただけるようなファンクラブにしていきたいと考えています。

また、これから海外に挑戦していく中で、ファンの皆さまとは物理的な距離が離れてしまいますが、身近に感じていただけるようさまざまな発信をしていきたいと思っています。

一緒に、楽しく温かいファンクラブにしていけたら嬉しいです！！

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/