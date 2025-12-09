注目度急上昇中！占星術師・星読みコーチだいき先生直伝の「12星座あるある」で、あの人の個性・本音・意外なクセが明らかに！？
株式会社文響社（本社:東京都港区 代表取締役社長:山本周嗣）は、『12星座の取り扱い説明書』シリーズ全12商品を2025年12月８日に発売いたしました。
■商品概要
星座占い×性格診断！読めば、あなたの個性が愛おしくなる！！
12星座別の「リアルで笑える星座あるある」を通じて、長所や短所、意外な一面、独自の価値観など、各星座が持つ個性と、その取り扱い方を約800個の「あるある」で紐解きます。
従来の占い本とは一風変わった、高解像度の「あるある」ネタで各星座に対する理解がぐっと深まる一冊です。
当てはまる項目にチェックを入れていけば、世界にたった一つの「あなたの取り扱い説明書」が完成！あなた自身を知るためにはもちろん、家族や友人、大切な人や気になるあの人……の「取扱説明書」を読んで、本心を知る手掛かりにしても。
自己分析だけでなく、家族やパートナーのことを深く知りたい方にもおすすめです！
■チェックリスト式なので、サクサク読めるのもポイント！
■人気イラストレーター・あわい先生書き下ろし！ 個性あふれる12星座のキャラクターも必見！
おひつじ座
おうし座
ふたご座
かに座
しし座
おとめ座
てんびん座
さそり座
いて座
やぎ座
みずがめ座
うお座
★☆★内容の一部★☆★
🌟３つのこだわり
ーーその座を象徴する考え方・行動のクセとは？
🌟外観・スペック
ーーその座に共通する、見た目の雰囲気、体力、精神力、
知能、機動力といった基本的な能力とは？
🌟基本機能
ーーその星座が得意なこと、ついやってしまうこと、悪癖とは？
🌟充電・メンテナンス方法
ーーその星座は疲れたときにどのように癒しを得る？
🌟コミュニケーション
ーーその星座と各星座との相性＆うまく付き合うコツは？
🌟友達モード
ーーその星座は初対面～親友になるまで、どんな態度をとる？
🌟恋愛モード
ーーその星座はどんな人に惹かれ、どんな場面でときめく？
🌟アフターケア
ーーその星座はこれからどんなことをすれば、
人生をより良く生きられるのかをアドバイス！
などの項目から、各星座の魅力を大解剖します。
🌟さらに！ 早期購入者向けキャンペーンも実施中！
本書をご購入いただき、読者アンケートにお答えいただいた方へ『運命を切り開くメッセージ』をプレゼント！
キャンペーンの詳細は、書籍記載の２次元コードよりサイトにアクセスのうえご確認ください。
【抽選でプレゼント！】
2025年12月4日～2026年1月31日の期間にアンケートへお答えいただいた方の中から、
抽選にて各星座3名様（計36名様）に本書の著者「星読みコーチだいき」先生による
無料鑑定動画をプレゼントいたします。
【回答者全員へプレゼント！】
１. 2026年 あなたの取り扱い説明書
2026年を通じての総合的な運勢を太陽星座12星座ごとにお伝えします。
２.あなたの個性をもっと引き出す！ 天体星座の取り扱い説明書
太陽星座よりもさらに専門性の高い、天体星座（月星座、水星星座、金星星座、火星星座）でより深く個性を紐解くメッセージとなります。
【著者情報】
著：星読みコーチ だいき
射手座。占星術師。個人鑑定を行うほか、オンラインス クールを主宰し、スクール生からは、プロの占星術師を多数輩出。月に4 回、TwitterのSpacesで開催される「ほろ酔い・星読みお話会」 は、毎回参加者が600～1,000名を超える。 著書『星よみの教科書』(KADOKAWA)など。
絵：あわい
おうし座。イラストレーター。繊細かつあたたかなタッチで描き出すやさしく、かわいく、ちょっとふしぎな世界観が魅力。『言の葉連想辞典』（遊泳舎）、『世界が広がる 推し活英語』（Gakken）をはじめ、書籍イラストも多く手がける。
【書誌情報】
『おひつじ座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-938-8）
『おうし座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-939-5）
『ふたご座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-940-1）
『かに座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-953-1）
『しし座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-954-8）
『おとめ座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-955-5）
『てんびん座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-974-6）
『さそり座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-975-3）
『いて座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-976-0）
『やぎ座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-977-7）
『みずがめ座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-978-4）
『うお座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-979-1）
著：星読みコーチ だいき 絵：あわい
出版社：文響社
本体価格：各1,380円＋税
体裁：新書版・112P