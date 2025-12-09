注目度急上昇中！占星術師・星読みコーチだいき先生直伝の「12星座あるある」で、あの人の個性・本音・意外なクセが明らかに！？

株式会社 文響社

株式会社文響社（本社:東京都港区 代表取締役社長:山本周嗣）は、『12星座の取り扱い説明書』シリーズ全12商品を2025年12月８日に発売いたしました。

■商品概要

星座占い×性格診断！読めば、あなたの個性が愛おしくなる！！

12星座別の「リアルで笑える星座あるある」を通じて、長所や短所、意外な一面、独自の価値観など、各星座が持つ個性と、その取り扱い方を約800個の「あるある」で紐解きます。

従来の占い本とは一風変わった、高解像度の「あるある」ネタで各星座に対する理解がぐっと深まる一冊です。

当てはまる項目にチェックを入れていけば、世界にたった一つの「あなたの取り扱い説明書」が完成！あなた自身を知るためにはもちろん、家族や友人、大切な人や気になるあの人……の「取扱説明書」を読んで、本心を知る手掛かりにしても。

自己分析だけでなく、家族やパートナーのことを深く知りたい方にもおすすめです！

■チェックリスト式なので、サクサク読めるのもポイント！

■人気イラストレーター・あわい先生書き下ろし！ 個性あふれる12星座のキャラクターも必見！

おひつじ座

おうし座

ふたご座

かに座

しし座

おとめ座

てんびん座

さそり座

いて座

やぎ座

みずがめ座

うお座



★☆★内容の一部★☆★



🌟３つのこだわり

ーーその座を象徴する考え方・行動のクセとは？



🌟外観・スペック

ーーその座に共通する、見た目の雰囲気、体力、精神力、

知能、機動力といった基本的な能力とは？



🌟基本機能

ーーその星座が得意なこと、ついやってしまうこと、悪癖とは？



🌟充電・メンテナンス方法

ーーその星座は疲れたときにどのように癒しを得る？



🌟コミュニケーション

ーーその星座と各星座との相性＆うまく付き合うコツは？



🌟友達モード

ーーその星座は初対面～親友になるまで、どんな態度をとる？



🌟恋愛モード

ーーその星座はどんな人に惹かれ、どんな場面でときめく？



🌟アフターケア

ーーその星座はこれからどんなことをすれば、

人生をより良く生きられるのかをアドバイス！



などの項目から、各星座の魅力を大解剖します。



🌟さらに！ 早期購入者向けキャンペーンも実施中！

本書をご購入いただき、読者アンケートにお答えいただいた方へ『運命を切り開くメッセージ』をプレゼント！

キャンペーンの詳細は、書籍記載の２次元コードよりサイトにアクセスのうえご確認ください。

【抽選でプレゼント！】

2025年12月4日～2026年1月31日の期間にアンケートへお答えいただいた方の中から、

抽選にて各星座3名様（計36名様）に本書の著者「星読みコーチだいき」先生による

無料鑑定動画をプレゼントいたします。



【回答者全員へプレゼント！】

１. 2026年 あなたの取り扱い説明書

2026年を通じての総合的な運勢を太陽星座12星座ごとにお伝えします。



２.あなたの個性をもっと引き出す！ 天体星座の取り扱い説明書

太陽星座よりもさらに専門性の高い、天体星座（月星座、水星星座、金星星座、火星星座）でより深く個性を紐解くメッセージとなります。

【著者情報】

著：星読みコーチ だいき

射手座。占星術師。個人鑑定を行うほか、オンラインス クールを主宰し、スクール生からは、プロの占星術師を多数輩出。月に4 回、TwitterのSpacesで開催される「ほろ酔い・星読みお話会」 は、毎回参加者が600～1,000名を超える。 著書『星よみの教科書』(KADOKAWA)など。

絵：あわい

おうし座。イラストレーター。繊細かつあたたかなタッチで描き出すやさしく、かわいく、ちょっとふしぎな世界観が魅力。『言の葉連想辞典』（遊泳舎）、『世界が広がる 推し活英語』（Gakken）をはじめ、書籍イラストも多く手がける。

【くわしい情報はこちら！】

文響社公式『12星座の取り扱い説明書』シリーズ特設サイト

https://bunkyosha.com/feature/12seiza

【書誌情報】

『おひつじ座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-938-8）

『おうし座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-939-5）

『ふたご座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-940-1）

『かに座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-953-1）

『しし座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-954-8）

『おとめ座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-955-5）

『てんびん座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-974-6）

『さそり座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-975-3）

『いて座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-976-0）

『やぎ座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-977-7）

『みずがめ座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-978-4）

『うお座さんの取り扱い説明書』（ISBN:978-4-86651-979-1）

著：星読みコーチ だいき 絵：あわい

出版社：文響社

本体価格：各1,380円＋税

体裁：新書版・112P