【そごう千葉店】インド料理レストラン　カラス　オープン

株式会社そごう・西武

インド人が作る本場のインド料理を、気軽にご賞味いただけるレストランを展開するスパイス王国から、ファミリー向けの「インド料理レストラン カラス」がそごう千葉店に出店。スパイスを贅沢に使用したカレーは16種類。おすすめカレーとサイドメニュー・ナンをワンプレートで味わえるセットや、2026年の食のトレンド予想で選出された「ビリヤニ」もご用意いたします。専用の窯で焼き上げるナンやタンドリーチキン、サモサ、インドの家庭料理など、インドビールやインドウイスキーと一緒に楽しめるサイドメニューも充実いたしております。

12月11日（木）オープン

■店舗名：インド料理レストラン カラス（Kalash）

■場所：そごう千葉店 10階=レストラン街ダイニングパーク

■営業時間：午前11時～午後10時 ラストオーダー午後9時

■席数：00

【セットメニュー】

スペシャルセット 2,288円

・バターチキン・サグチキン・キーマカレー・日替わりサブジ・サラダ・チキンティッカ・チャツネ・ライス・ナン

選べるカレーセット カレー3種 1,738円

・日替わりサブジ・アチャール・パパド・ライスまたはナン

バーベキューセット 1,958円

・ポークドピアザ・サラダ・チキンティッカ・フィッシュティッカ・シークカバブ・チャツネ・ライス・ナン

ベジタブルセット 1,408円

・ザグパニール・日替わりサブジ・サラダ・サモサ・チャツネ・ナン

レディースセット 1,408円

・バターチキン・サグパニール・サラダ・ナン・マンゴープリン

キッズセットB 748円 ※小学生以下限定

・マイルドカレー・ナン・チキン・ポテト・日替わりドリンク・ゼリー

【ビリヤニ】

タンドリーチキンビリヤニ 1,848円

・ビリヤニ・タンドリーチキン・キーマカレー・ライタ・サラダ

フィッシュティッカビリヤニ 1,848円

・ビリヤニ・フィッシュティッカ・キーマカレー・ライタ・サラダ

【ナン】

キーマナン 638円 スパイスで味付けした挽き肉を詰めて焼いたナン。

ポテトナン 638円 ポテトをのせて焼いた満足感のあるインド風ピザ。

【サイドメニュー】

タンドーリチキン 1P 528円 2P 1,034円

ヨーグルトとスパイスに漬け込み、じっくり焼いたインドを代表するチキン料理。

シークカバブ 1P 385円 2P 715円

スパイスで味付けしたひき肉を串焼きした料理。

サモサ 605円 スパイスで味付けしたジャガイモなどを包んで揚げたもの。

ベジタブルパコラ 715円 野菜のインド風天ぷら。

チリチキン 858円 揚げたチキンと野菜を甘辛く味付けしたインドの家庭料理。

チリパニール 770円 インドチーズと野菜を甘辛く味付けしたインドの家庭料理。

【ドリンク】

インドビール

キングフィッシャー、マハラジャ 各748円

ラッシー 440円

インドコーヒー 385円

インド産モンスーン豆を使用したマイルドな味わい。

※掲載価格は税込です

そごう千葉店 営業時間：午前10時～午後8時

10階レストラン街ダイニングパーク 営業時間：午前11時～午後10時

https://www.sogo-seibu.jp/chiba