システムファイブ、物流ドローン「DJI FlyCart 100」デモフライトイベント 千葉県東金市にて12/11(木)に開催

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋)は、2025年12月11日（木）に千葉県東金市にて物流ドローン「DJI FlyCart 100」デモフライトイベントを開催いたします。

概要

最大積載重量 80kg。

フラッグシップモデルでは遠隔での切り離しや物件投下も可能。



これまでのドローン物流の限界を大きく超える、DJI最新の大型物流ドローン「DJI FlyCart 100」がついに登場しました。

そこで、日本最速となる「実機デモフライト」と「製品説明会」を開催いたします。

会場の地形を活かし、実際の現場を想定した 目視外・2パイロット運用による物資輸送デモ をご覧いただけます。

物流、建設、災害対策、インフラ保守など、さまざまな用途で“運べない場所”を“運べる場所”へと変えていく革新的な技術です。

この革新のリアルを、ぜひ現場で直接ご確認ください。

参加無料・事前申込制となります。

導入をご検討の方、情報収集中の方のご来場を心よりお待ちしております！

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOpJ41yUmdrW7TIzvrK5f9PvQJ2-IKZzNUrAdl-qrWGfc-rQ/viewform

＞DJI FlyCart 100についてはこちら(https://dji-info.system5.jp/products/dji-flycart100)

見どころ

- 最大80kg積載×長距離輸送による圧倒的な運搬能力- LiDAR／ミリ波レーダー／5眼ビジョンを組み合わせた全天候・全地形対応の安全システム- 吊り下げ×ウインチ、2つの運搬モードを現場で使い分けられる柔軟な運用性- ライト・AR補助・遠隔投下 により夜間・視界不良環境でも確実な作業が可能

先日行われたメーカーによる講習会の様子・製品の組立てや仕様説明をYouTubeにてご紹介しています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=33KN1J7bF2I ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Pg_IMZUkQBc ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=GmD404guapM ]

日時

2025年12月11日(木) 13:00～16:00頃

タイムスケジュール（予定）

会場

- 製品セミナー（60分）- デモフライト（60分）- 質疑応答・商談会（60分）

SORAポート東金

〒283-0834 千葉県東金市上布田385(https://maps.app.goo.gl/VvD8ozVFfottpLXR9)（駐車場あり（20台））

会場までのアクセス

東京都心部から1時間～1時間30分

千葉東金道路 東金ICから12分（8km）

圏央道 山武成東ICから10分（6km）

JR総武本線 日向駅から6分（3km）

参加費

無料（要申込）

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOpJ41yUmdrW7TIzvrK5f9PvQJ2-IKZzNUrAdl-qrWGfc-rQ/viewform

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した映像システムインテグレーターで、半蔵門の「PROGEAR半蔵門」では映像機器・音響機器の専門ショールームを運営しています。

ドローンに関しては世界最大手であるDJI社の、コンシューマー機、産業機、物流機の国内正規一次販売代理店としてドローンなど多様な製品を展開し、様々なオプションを組み合わせてお客様の課題を解決するソリューションを提供しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト： https://www.system5.jp/