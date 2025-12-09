『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』クリスマス直前イベント開催中！

■ クリスマス直前記念！「Xmas連盟特別BOX」追加！

株式会社ムーンラビット

イベント期間中、連盟クエストのクリア報酬に特別なBOX「Xmas連盟特別BOX」が追加されます。「連盟BOX」からは、クリスマスにちなんだアバターや、回復アイテム/便利アイテムなどが排出されます。連盟クエストをまだ進めていなかったという方は、是非この機会に挑戦してみてください。

【イベントの詳細】

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12878&news_type=4(https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12878&news_type=4)

■アイテムモール最新情報！

「冒険者契約証」を新シーズンに更新しました。今回の目玉報酬では、休憩中のHP・SP回復量を増加させる「あなたの執事」や、新衣装「吟遊詩人」などが登場します。また、アイテムモールにはクリスマス仕様のペット「Xmasリリィ」が手に入るBOXや、「戦闘神主/戦闘巫女」BOXが期間限定で登場しました。さらに、キャラクターのHP・SP・WEIの上限を増加させる各種「ウォーター」の販売も開始しています。

【モール情報の詳細】

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12877&news_type=6(https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12877&news_type=6)

■タイトル概要- タイトル：Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～- ジャンル：ジョブチェンジファンタジーMMORPG- 対応環境：PC（Windows）- 開発会社：FunYours Technology Co., Ltd.- 価格 ：基本プレイ無料(アイテム販売制)■最新情報- 公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=LCB_PRESS02- 公式X：https://x.com/LCBClair_PR

■コピーライト：

(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation.

(C) FunYours Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.