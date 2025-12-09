総合教育サービス企業のやる気スイッチグループが企業版ふるさと納税で愛媛県の子育て施策を支援。寺小屋グループ・スクールIEや忍者ナインなど、多様な教育展開を背景に実施。

株式会社やる気スイッチグループ写真左から：愛媛県 濱里 要副知事・株式会社やる気スイッチグループ執行役員・株式会社寺小屋グループ 副社長 奥田 謙介

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司、以下 やる気スイッチグループ）は、地域と共に子どもたちの未来を育む教育づくりに取り組んでいます。その歩みをさらに強めるため、2024年12月に寺小屋グループ(https://www.terakoyagroup.com/)が当社の仲間に加わりました。今回、その取り組みの一環として、企業版ふるさと納税制度を活用し、愛媛県への寄付を実施いたしました。

総合教育サービス企業のやる気スイッチグループやる気スイッチグループ、企業版ふるさと納税で愛媛県に寄付。寺小屋グループ・スクールIEや忍者ナインなど、多様な教育展開を背景に寄付実施

寄付金は、愛媛県が推進する「愛顔（えがお）の子育て応援事業」に活用される予定で、子どもたちの健やかな成長を地域全体で支える環境づくりに役立てられます。

11月20日(木)に愛媛県庁にて行われた贈呈式では、株式会社やる気スイッチグループ執行役員・株式会社寺小屋グループ 副社長 奥田謙介が濱里 要副知事に寄付目録を手渡し、感謝状を拝受しました。奥田は次のように述べています。

「教育の地域格差は、日本全体が解決すべき大きな課題です。そのためには、学びの土台となる幼少期からのサポートが重要だと考えています。今回の寄付をきっかけに、愛媛の子育て世帯を支える取り組みと連動し、子どもたちの健やかな成長を後押しできる環境づくりを、地域の皆さまと共に進めていきたいと考えています。

愛媛県には自然、文化、歴史など、子どもたちの体験学習を豊かにする資産が数多く存在しています。こうした地域の宝を教育に結びつけることが、子どもたちの探究心を育み、未来を切り拓く力につながると考えております。」

やる気スイッチグループと寺小屋グループは、やる気スイッチグループが提唱する「しあわせな未来を創る3つのチカラ」(※1)を伸ばすことを目指し、地域に根ざした教育の未来を実現してまいります。

やる気スイッチグループの愛媛県での取り組み

やる気スイッチグループは寺小屋グループの参画を機に愛媛県でのサービス展開を広げてきました。



寺小屋グループ

・個別指導「スクールIE」桑原束本校(https://www.schoolie-net.jp/classrooms/detail/2675/)の開校

・子ども向けスポーツ教室「忍者ナイン」5教室開校

(松山潮見ラボ(https://www.ninja9.jp/classrooms/detail/3093/)・松山余戸ラボ(https://www.ninja9.jp/classrooms/detail/3094/)・松山桑原ラボ(https://www.ninja9.jp/classrooms/detail/3095/)・松山和泉ラボ(https://www.ninja9.jp/classrooms/detail/3096/)・松山東石井ラボ(https://www.ninja9.jp/classrooms/detail/3097/))の開校

・総合進学塾「Prep Academy」(https://www.terakoyagroup.com/about/terakoya)AIへの小論文添削サービスの導入



そのほか

2025年11月には知育・小学校受験対策を行う「チャイルド・アイズ」松山市駅校(https://www.childeyes.jp/classrooms/detail/3172/)・12月には英語で預かる学童保育「Kids Duo」松山東(https://www.kidsduo.com/classrooms/detail/3173/)が愛媛県で初開校し、より多様な学びの機会を提供して参ります。

※1 しあわせな未来を創る3つのチカラ

やる気スイッチグループが大切にしている3つのチカラ。自分で考え、自分で決め、自分で行動する「自分力」、自分を取り巻く環境にあるモノやコトの活用や他者と協力しながら新しい価値を創造する「共創力」、未知の世界を思い描き、未来を予想する「想像力」のこと

株式会社やる気スイッチグループ

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,300以上(※1)の教室を展開し、13万人以上(※2)の子どもたちの学びをサポートしています。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾を展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※1※2 2024年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/