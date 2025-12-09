【史上最安・楽天市場限定】RORRY 3in1マグセーフモバイルバッテリーP1が2,750円（54%OFF ）ケーブルレス充電生活が始まる

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

この冬、楽天市場で大人気の「楽天スーパーセール」が開催中です。特に注目の「P1(https://room.rakuten.co.jp/momoko_shingo/1700357936517411)」特集コーナーに、日常の小さな不便を解消する充電の新習慣が登場しました。

デスクの上がケーブルで散らかる。外出先で充電切れが心配。複数の充電器を持ち歩くのが面倒--。

そんなすべての悩みに応えるのが、iPhone用マグセーフ充電、Apple Watch用充電、そして大容量モバイルバッテリーが一つになった、RORRYの「P1」です。この多機能モデルが、特別に設けられたセール価格で提供されます。

■ なぜ楽天ユーザーに支持される？ 選ばれる3つの理由

【すべてがシンプルに】「貼る・置く」だけで3点同時充電

面倒なケーブル接続は一切不要。iPhoneは背面にパチッと磁着。Apple Watchをセットし、AirPodsを置くだけで充電開始。最新OSにも完全対応したワイヤレス設計で、バッグの中もスッキり整理できます。

【薄型でどこへでも】大容量10,000mAhに360°回転スタンド付き

クレジットカードサイズの薄型ボディ（厚さ約18.8mm）は、ポケットに入れてそのまま外出可能。内蔵のスマホリングを引っ張るだけで自由角度のスタンドに早変わり。充電しながらの動画視聴も快適です。

【急速かつ安全】マグネットで確実、最大15Wの高速充電

強力マグネットがずれを防止し、最大15W出力でiPhoneを素早く充電。過充電や過熱からデバイスを守る多重保護回路を搭載。急速でも安心してご利用いただけます。

■ 楽天スーパーセール P1特別価格のご案内

セール価格：2,750円（税込）

割引率：通常価格5,990円（税込）からの 54%OFF

セール期間：～2025年12月11日（木）午前1:59まで

お得な特典：さらに、5%OFFクーポンコード「IGR9-CFJI-KRD5-QPSR」 のご利用が可能です。

※本品は楽天市場「rorrystore」での限定販売です。特別価格での提供は数量に限りがございます。

忙しい毎日を、もっとスマートに、快適に。この機会に、一切の無駄を省いた充電体験を始めてみませんか。

▼「楽天スーパーセール」P1

商品詳細はこちら :https://room.rakuten.co.jp/momoko_shingo/1700357936517411