ささら屋 2025年の１年間の感謝を込めた「歳の大市」を開催 12月10日(水)～12月30日(火)まで　日の出屋製菓産業

日の出屋製菓産業株式会社ささら屋「歳の大市」

創業101年の老舗米菓メーカー、日の出屋製菓産業株式会社(本社：富山県南砺市、代表取締役社長：川合洋平)が運営する直営店「ささら屋」は、12月10日（水）より１年間の感謝を込めた年末催事「歳の大市」を開催します。

今年１年間お世話になったお客様への感謝を込めて開催するささら屋の「歳の大市」。

例年延べ3万人以上のお客様にご来店をいただく、ささら屋の年末の人気催事です。

年末年始のご挨拶・手土産に使いやすいギフト商品「福ひかり」シリーズの販売や、お正月にご家族でお召し上がりいただく際におすすめの「杵つき餅」を特別価格で販売します。



毎年恒例のハズレなしの「大抽選会」の開催や、年明けにプレゼント当選発表を行う「おたのしみくじ」の進呈など、お買い物以外にも楽しい催しごとをご用意しています。



年末年始のお歳暮・帰歳暮・お年賀のお買い物はご家族揃って、ささら屋を是非ご利用ください！

【歳の大市 ５つのおすすめ】

1.数量限定 年末年始のご挨拶品として人気の「福ひかり」シリーズを販売

ささら屋 年末年始お年賀ギフト

ささら屋の人気商品を詰め合わせ年末限定商品の「福ひかり」。

年末年始にピッタリの上品で華やかな風呂敷で包み、来年の干支「午」のイラストをあしらった帯と水引飾りも付いています。

福ひかり（松）は6種類、福ひかり（竹）は4種類のささら屋人気商品の詰め合わせアソートボックスになります。

福ひかり（松）

商品名：福ひかり（松）

＜内容量＞

・しろえび紀行 2枚×6袋

・歌づくし 18g×3袋

・チョコっとあられチョコ 18g×1袋

・チョコっとあられイチゴ 18g×1袋

・チョコっとあられ抹茶 18g×1袋

・北前やきもち 18g×2袋

価 格：本体価格 2,000円（税別）

箱サイズ：19×25×10cm

賞味期限：製造日より120日

福ひかり（竹）

商品名：福ひかり（竹）

＜内容量＞

・しろえび紀行 2枚×4袋

・歌づくし 18g×2袋

・チョコっとあられチョコ 18g×1袋

・北前やきもち 18g×2袋

価 格：本体価格 1,100円（税別）

箱サイズ：14×16.5×12cm

賞味期限：製造日より120日

他にも年末年始・御年賀のおすすめ商品を多数用意しています。

詳しくは「ささら屋 年末年始・御年賀」特集ページ(https://www.sasaraya-kakibei.com/shopbrand/onenga/)をご確認ください。

2.お歳暮・年末の手土産におすすめ！送料サービスプラン商品「冬ギフト」

ささら屋冬ギフト2025

お世話になった方への年末のお歳暮や離れて暮らすご家族への帰省暮におすすめする、ささら屋の送料サービスプランの「冬ギフト」。

ささら屋の冬ギフト人気No.1の「みずほの彩」や、4種類の杵つき餅がセットになった「杵つき餅セット」は送料サービス（当社送料負担）でお届けできます。

他にも、「しろえび撰」や「歌づくし」のささら屋の定番商品も今だけ送料サービスのギフト商品をご用意しています。

※対象商品の送料サービス期間は12月31日（水）となっております。数量限定のため完売次第終了となる場合がございます。

みずほの彩

商品名：みずほの彩 【送料無料】

＜内容量＞

・しろえび紀行 2枚×10袋

・甘えび小判 13g×2袋

・北前やきもち 18g×2袋

・歌づくし 18g×2袋

・チョコっとあられ チョコ 18g×3袋

・梅しそあられ 20g×2袋

・ほたるのひかり 7枚

・黒海苔巻き 35ｇ(個包装込み)

価格：本体価格 3,200円（税別）

箱サイズ：29.5×22.5×10cm

賞味期限：製造日より120日

杵つき餅セット

商品名： 杵つき餅セット【送料無料】

＜内容量＞

・白切り餅 400g(8枚) 1袋

・豆餅 300g(6枚) 1袋

・よもぎ餅 300g(6枚) 1袋

・昆布餅 300g(6枚) 1袋

価格：本体価格 3,300円（税別）

箱サイズ：36.5×24.5×5.5cm

賞味期限：製造日より120日

他にも冬ギフトのおすすめ商品を多数用意しています。

詳しくは「ささら屋冬ギフト」特集ページ(https://www.sasaraya-kakibei.com/html/page23.html)をご確認ください

3.富山県産 新大正もち米の「杵つきもち 白餅」を年末特別価格で販売

杵つき餅800g

富山県産のもち米「新大正もち米」を100％使用し、こだわりの製法で作る「杵つき餅」。

「粘りとコシの強さ、絹のような滑らかさ」が特徴のささら屋の年末年始の人気商品です。



年末年始のご家族団らんの際に、焼餅やお雑煮などで使いやすいたっぷりサイズの「杵つき餅 白餅800g」。通常価格1,200円（税別）を20％OFFの年末特別価格1,000円（税別）で販売します。

年末特別価格は12月31日（水）までです。

4.大抽選会の開催

歳の大市 大抽選会

「歳の大市」期間中にお買上げ3,000円（税込）ごとに1回チャレンジできる「大抽選会」を開催します。

お歳暮やまとめ買いをいただいたお客様は複数回チャレンジすることも可能です。

「ハズレなし」で全ての方にプレゼントがもらえますので、お買い物後は大抽選会もお忘れなくご参加ください。

5.おたのしみくじの進呈

おたのしみくじ

「歳の大市」期間中にお買上げ1,000円（税込）ごとに1枚「おたのしみくじ」を進呈します。

おたのしみくじは「年明けの運だめし」イベントとして毎年ご好評をいただいています。

当選発表は、来年2026年1月10日（土）からささら屋各店舗で当選番号を発表します。

2月28日（土）まで当選番号の掲示・景品交換を行いますので、ぜひ年明けもささら屋にご来店ください。

※おたのしみくじの進呈は、下記「歳の大市」開催店舗に加えて、「ささら屋 とやマルシェ店」「ささら屋 大和富山店」でも行います。

イベント開催店舗について

開催期間：2025年12月10日（水）～12月30日（火）

※富山金泉寺店・富山婦中店・高岡店の3店舗は12月31日（水）まで「歳の大市」を開催します

営業時間：各店舗の営業時間をご確認ください



【富山県】

福光本店

富山県南砺市吉江中1213

TEL／0763-52-6785

営業時間／9:00～18:00

定休日／元日・不定休



立山本店

富山県中新川郡立山町沢端21

TEL／076-463-6011

営業時間／9:00～18:00

定休日／元日・不定休



福光新町店

富山県南砺市福光新町50

TEL／0763-52-0011

営業時間／9:00～17:00

定休日／日・月・水・金・元日・不定休・12/31～1/2



富山金泉寺店

富山県富山市金泉寺41-1

TEL／076-451-4771

営業時間／9:00～18:00

定休日／元日・不定休



高岡店

富山県高岡市赤祖父480-2

TEL／0766-54-0014

営業時間／9:00～18:00

定休日／元日・不定休

富山婦中店

富山県富山市婦中町下轡田 394

TEL／076-461-4061

営業時間／9:00～18:00

定休日／元日・不定休



【石川県】

金沢高柳店

石川県金沢市高柳町ニ字60-1

TEL／076-251-3315

営業時間／9:00～18:00

定休日／元日・不定休



【東京都】

東京九段店

東京都千代田区九段南4-8-30

TEL／03-3261-6312

営業時間／月～金9:30～19:00、土10:00～18:00

定休日／日・祝・不定休・12/31～1/4（土曜が祝日の場合は営業）



東京八王子店

東京都八王子市高倉町34-3

TEL／042-660-0618

営業時間／月～土9:30～18:30、日・祝9:30～18:00

定休日／元日・不定休



【大阪府】

大阪住吉店

大阪市住吉区東粉浜2-17-2

TEL／06-6674-0078

営業時間／9:00～18:00

定休日／元日・不定休

※年末年始の12/31（水）、1/2（金）、1/3（土）は10:00～17:00の営業時間となります。

各店の営業時間は「ささら屋店舗の2025年12月休業日・年末年始・冬期営業時間に関するお知らせ(https://www.hinodeya-seika.com/storeholidays202512newyearholidayseason/)」をご確認ください。



ささら屋店舗のご案内について

https://www.hinodeya-seika.com/about/shop/

ささら屋

日の出屋製菓産業株式会社が展開する直営店舗「ささら屋」。

豊かな海が育んだ富山湾の宝石しろえびと富山県産米100％を使って香ばしく焼き上げた「しろえび紀行」や、個性が光る7種類のあられ・かきもち・おせんべいをひと包みにした「歌づくし」など、子どもから大人まで喜ばれるおやつ、ギフト・お土産商品などを幅広く販売しています。直営店は全国14店舗展開しており、ネット通販のささら屋公式オンラインショップでもささら屋商品を購入できます。



ささら屋公式オンラインショップ

URL：https://www.sasaraya-kakibei.com

会社概要

大正13年（1924年）創業の米菓メーカー。日本の歴史や風土・伝統文化等に深く関わりあいのある米菓を通して、多くの皆さまに幸せを運びたいと願っています。その土地でとれた原料を使い、その土地で製造することを証明する「地産地証」をキャッチフレーズに、お客様に安全・安心商品をお届けしています。

日の出屋製菓産業株式会社

本社所在地： 富山県南砺市田中411

創業： 1924年

資本金： 8,000万円

従業員数： 347名(2025年2月28日現在)

代表者： 代表取締役社長 川合 洋平

コーポレートサイト

URL ： https://www.hinodeya-seika.com/