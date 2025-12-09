『ゆるキャン△』シリーズの『志摩リン』をイメージしたキッチンカー、期間限定で登場！

写真拡大 (全2枚)

静岡鉄道株式会社


静岡鉄道株式会社（本社：静岡市葵区鷹匠、代表取締役社長：川井敏行）は、TVアニメーション『ゆるキャン△』シリーズのキャラクター『志摩リン』をイメージしたキッチンカーを、駿河湾フェリー清水港のりばに期間限定で出店します。


作中でリンが年末年始を静岡県内で過ごしていることから、年越しキャンプ飯を再現した飲食メニューを提供する予定です。


開催中の「『ゆるキャン△』×静岡県 キャンペーン」と連携して、静岡を訪れる方がより一層楽しめるようイベント全体を盛り上げます。



【企画概要】


■企 画 名：しまりんキッチンカー


■実施期間：2025年12月27日（土）～2026年1月12日（月）10:00～16:00


※1月5日（月）～1月9日（金）と荒天時は休業


※12月31日（水）及び1月1日（木）は6:30から営業


■実施場所：駿河湾フェリー清水港のりば　乗船車両待機場所（静岡市清水区島崎町149番地）


■企画内容：『ゆるキャン△』の登場キャラクター、志摩リンの年越しキャンプ飯『鴨だしなめこそば』等を再現した飲食メニューを提供するキッチンカーを出店


■実施主体：静岡鉄道(株)の社内新規事業提案制度から生まれた、「推し活」関係の事業化を目指すチームが運営





【メニュー】


■しまりん流 鴨だしそば


価格：1,000円(税込)


特典：ご購入の方にオリジナル箸袋が付属


さらに　駿河湾フェリーの当日乗船券提示で麺増量サービス


■しまりん流 ホットコーヒー　


価格：500円（税込）


特典：ご購入の方に限定コースターをプレゼント


※在庫が無くなり次第終了となります




【本企画について】


・静岡鉄道(株)は、2024年度に新規事業提案制度「みらいろ」をスタートさせました。今回の企画は、「みらいろ」から生まれた事業プランの実現を目指すチームが、そのトライアルとして実施するものです。


・静岡県が展開する2025年度の「『ゆるキャン△』×静岡県 キャンペーン」との連携企画として実施します。開催中のその他企画については下記URLをご覧ください。


　『ゆるキャン△』×静岡県 特設サイト https://yurucamp-shizuoka.com/3262




【本件に関するお問い合わせ先】


この件のお問い合わせは下記へお願いいたします。



静岡鉄道(株)未来事業創造部


グループ企画課　阿賀（あが）、GX・新規事業推進課　遠藤（えんどう）


直通電話: 054-254-7026


Mail：t.aga@shizutetsu.co.jp


公式X：https://x.com/shimarin_kc



静岡鉄道(株)総務部


総務課　大賀（おおが）・小島（おじま）


直通電話: 054-254-5129