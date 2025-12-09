HOVERAir、Freeride World Tour 2026とのパートナーシップを発表

ZERO ZERO ROBOTICS

ドローンおよびAI飛行カメラ分野のリーディングカンパニーZERO ZERO ROBOTICSは、Freeride World Tour 2026（以下、FWT）のプレミアムサプライヤーとして参画し、世界最高峰のフリーライダーたちのダイナミックな映像を、各開催地から空撮でお届けします。HOVERAir X1 PROMAXに搭載された「スキーモード」は、これまで以上に手軽で、スピーディーかつシネマティックな撮影を実現します。プロだけでなく、一般のスキーヤーやスノーボーダーでも、冬のアクティビティを高画質で簡単に残せるようになりました。新雪での滑走からシーズン最初のターンまで、撮影は 8K 自動撮影に対応。AI が最適化するため、操作は最小限です。

険しい斜面から深雪まで、HOVERAir と FWT が自律空撮で映し出すスノーアクション

冬シーズンの開幕に合わせ、HOVERAir は PROMAX 向けにスキーモードを進化させるファームウェアアップデートを公開しました。これにより、整備されたコースからパウダーまで、スキーやスノーボードの動きをこれまで以上に自然に捉えられるようになりました。パートナーシップは 2026 年 1 月、スペインで開催される BAQUEIRA BERET PRO からスタートします。これは、スノースポーツの世界に最先端の空撮体験を届けるという HOVERAir のミッションにおいて、大きな節目となります。Nicolas Hale-Woods 氏（Freeride World Tour CEO）氏は以下のように述べています。「Freeride World Tour は、ファンとライダー体験を高める革新を常に受け入れてきました。HOVERAir カメラは、FWT アスリートがハンズフリーで新たなアングルを簡単に撮影できるようにし、山のストーリーテリングをさらに進化させます。

（※Freeride World Tour の詳細はこちら(https://www.freerideworldtour.com)）

冬に強い、頼れるセルフフライングカメラ「HOVERAir X1 PROMAX」

HOVERAir X1 PROMAX は、厳しい冬環境でも安定して撮影できるよう設計されています。スキー、スノーボード、パウダーでの滑走、クロスカントリー、アイススケートなど、どんなシーンでも自動で追従し、美しい映像を残します。最新アップデートでは、新たなフライトモードを追加し、既存のスキーモードもより自然な追従やターン撮影に対応。Smart Ascend により、周囲の人との距離を保ちながら安全に上昇できます。多くのトップアスリートも HOVERAir を愛用しており、競技者が撮影クルーなしで追加の空撮映像を収められる点が評価されています。

マニュアル × 自律、好みに合わせて撮影

ビーコンやジョイスティックを使えば、自律飛行と手動操作を自在に切り替え可能。音声コマンドにも対応し、手袋をしたままでもスムーズに操作できます。冬場に便利な Thermo Smart Battery（-20°C対応）や PowerCase などのアクセサリーも用意しています。



FWT の迫力ある世界と、日常のウィンタースポーツ体験をつなぐ存在として、HOVERAir はこの冬も“自由に冬を残せる体験”をさらに多くの人へ届けていきます。