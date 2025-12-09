「Zolita TOKYO｜ANGELICPRETTY（アンジェリックプリティ）」
株式会社インターメスティックが運営する世界初のロリータアイウェア専門ショップ「Zolita TOKYO（ゾリータ トウキョウ）」は、日本を代表するロリータファッションブランド「ANGELICPRETTY（アンジェリックプリティ）」と初めてコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zolita TOKYO｜ANGELICPRETTY」全3種を、2025年12月19日（金）に発売します。
「ANGELICPRETTY」は、絵本のお姫様のような可愛らしさをテーマに、レース、フリル、リボンを贅沢にあしらったロリータファッションを展開するブランドです。オリジナルプリントの生地や、クマ、イチゴ、スイーツなどの愛らしいモチーフが特徴で、ワンピース、スカート、ヘアアクセサリー、バッグなど幅広いアイテムが国内外のファンから支持を集めています。
「Zolita TOKYO｜ANGELICPRETTY」は、「Zolita TOKYO」の象徴である真円ラウンドフレームをベースに、「ANGELICPRETTY」の甘くロマンティックな世界観を3つのテーマで表現しました。“Happy Lovely Pink”は鮮やかなピンクを思い切り楽しめるビビッドカラーの真円フレーム。“Sweet Princess Pink”は可愛らしいパステルピンクのアンダーリムフレーム。“Classic Doll Pink”は控えめな光沢がクラシックな印象を演出する淡いピンクのアンダーリムフレームです。
さらに、Zolita TOKYO限定のリリカルバニー、“Clever Lyrical Bunny”のケース＆クロスをはじめ、人気のオリジナル柄クロスや、コーディネートに取り入れやすいグラスコードもラインアップ。原宿竹下通りに誕生した「Zolita TOKYO」でのみ手に入る特別なアイテムです。
｜商品概要
- 商品名｜「Zolita TOKYO｜ANGELICPRETTY」
- 種類、価格｜メガネ（UV100％カットクリアレンズ）3種 \15,400
※オリジナルケースとクロス（Clever Lyrical Bunny Case＆Clever Lyrical Bunny クロス）付き
グラスコード1種 \8,800、クロス3種 \1,800
- 発売日｜2025年12月19日（金）
- 取扱店舗｜Zolita TOKYO（ゾリータ トウキョウ）店頭のみ
｜商品詳細
Happy Lovely Pink \15,400
大好きなピンクを思い切り楽しみたいビビットピンクの真円フレームに、モダンももちろんいちばん甘いピンクでドレスアップ。お菓子のようなコーディネートにぴったり。
ZC252G19_21E1
Sweet Princess Pink \15,400
可愛らしいパステルピンクのアンダーリムフレームに、淡く透き通るピンクのモダンはまさにPrincessのためのアイウェア。ロマンティックな着こなしのポイントに。
ZC252G18_22E1
Classic Doll Pink \15,400
控えめな光沢がクラシックな印象の淡いピンクのアンダーリムフレームに、ラメが散りばめられたモダンのコンビネーションがDolly。様々なシーンで大活躍のカラーです。
ZC252G18_20F1
オリジナルケースとクロス（Clever Lyrical Bunny Case＆Clever Lyrical Bunny クロス）付き
「Zolita TOKYO」限定リリカルバニー“Clever Lyrical Bunny”
ANGELICPRETTYの人気キャラクターがオリジナルアイウェアをかけた、「Zolita TOKYO」でしか出会えない限定デザイン。
左）Clever Lyrical Bunny クロス：ハート型が可愛い(ハート)Zolita限定リリカルバニー“Clever Lyrical Bunny”柄のクロス。
右）Clever Lyrical Bunny Case：Zolita TOKYO限定リリカルバニー“Clever Lyrical Bunny”がプリントされたグラスケース。
｜雑貨
Misty Sky Brilliant Color クロス \1,800
人気のオリジナルプリントMisty Sky Brilliant Color柄のクロス。
Melty Berry Princess クロス \1,800
人気のオリジナルプリントMelty Berry Princess柄のクロス。
Day Dream Carnival クロス \1,800
人気のオリジナルプリントDay Dream Carnival柄のクロス。
恋するお姫様グラスコード \8,800
揺れるリボンが可愛いまるでネックレスのようなグラスコード。お気に入りのアイウェアにプラスして、ドレスアップスタイルを華やかに。
｜ANGELICPRETTY（アンジェリックプリティ）
小さな頃に憧れた、絵本の中の お姫様が着ていた様な、
レースやフリル、リボンがたくさんあしらわれた、とっても可愛いお洋服です。
女の子にはいつまでも、 夢見る心を 持っていて欲しい・・・
夢見る心を忘れずに、 いつまでも可愛くありたい 女の子達の為のブランドです
https://angelicpretty.com/
■店舗概要
- 店舗名｜Zolita TOKYO（ゾリータ トウキョウ）
- 住所｜東京都渋谷区神宮前1-6-8井口ビル1階
- TEL｜03-6447-0678
- 営業時間｜11:00～20:00（定休日無し）
- URL｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/zolita.aspx
- Instagram｜https://www.instagram.com/zolita_tokyo/
｜お問い合わせ
- 一般のお客様｜ゾフ カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）
