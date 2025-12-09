松本幸四郎が相棒への想いを語る！「馬木也さんは、絶大な信頼感のある方でした 」

特別先行版「鬼平犯科帳 兇剣」 TOHOシネマズ日比谷 上映記念舞台挨拶レポート

2025年12月9日（火）TOHOシネマズ日比谷にて開催

「時代劇専門チャンネル」「時代劇専門チャンネルNET」を運営する日本映画放送株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮川朋之）は、松本幸四郎主演、池波正太郎原作シリーズ最新第７弾「鬼平犯科帳 兇剣」の特別先行版上映を記念して、12月9日（火）にTOHOシネマズ日比谷（東京都千代田区有楽町）にて、松本幸四郎登壇の舞台挨拶を開催いたしました。

今回の特別上映は、「鬼平犯科帳 兇剣」の来年1月10日（土）の放送・配信に先駆けて、12月5日（金）よりTOHOシネマズ 日比谷・二条・なんばにて実施。

本イベントでは、上映後、劇場でしか見られない映像を加えた“特別先行版”を楽しんだ観客の興奮冷めやらぬ空気に包まれ、大きな拍手とともに、幸四郎が登場しました。







登壇した幸四郎は、「大スクリーンで観ていただけて本当に嬉しい。劇場だからこそ、さらに魅力を感じられる作品になっていると思う」と話すと、観客から拍手が上がりました。そして、当日来られなかった山口馬木也演じる平蔵の親友・左馬之助のオフィシャルグッズ・フェイスタオルを広げると、観客が大いに沸き、「馬木也さんは本当に素敵な方。映像では描かれませんが、平蔵と左馬之助のふたりには歴史があります。そこには絶大な信頼感がある」と語り、「登場するシーンがかっこよすぎます。ぜひもう一度劇場で観てほしい」と、第1弾「本所・桜屋敷」以来の出演となった山口との共演について言及しました。

また、話題作「国宝」についても触れ、「歌舞伎も時代劇も、日本にしかない文化ですので、『国宝』をきっかけにして、『鬼平犯科帳』を観る方が増えると嬉しいです」と時代劇に対する想いを明かしました。

さらに舞台挨拶後半では、観客からの質問コーナーが設けられ、立ち回りについての質問に対し、「本作では常に何かに追われている緊張感があり、敵に襲われた時の平蔵の瞬発力というものをうまく見せられればと意識しました」と語りました。そして最後に、「本作はきめ細やか且つ大胆に作られているので、ぜひ劇場でも放送でも配信でも楽しんでいただきたいです」と、メッセージが送られ、大盛況のうちに幕を閉じました。

【特別先行版「鬼平犯科帳 兇剣」】は、12/18（木）まで上映予定。

2026年1月10日（土）ひる1時に時代劇専門チャンネルにて独占初放送・時代劇専門チャンネルNETにて独占配信スタート。

◆松本幸四郎 コメント





ついに７作目「兇剣」が誕生しました！本作はロードムービーであり、何か起こりそうというサスペンス要素もあります。共演した山口馬木也さんは、平蔵と左馬之助のふたりの歴史があることを感じられる、絶大な信頼感のある素敵な方でした。

きめ細やか且つ大胆に作られていますので、ぜひ劇場でも放送でも配信でも楽しんでいただきたいです。「鬼平犯科帳」の最大の魅力は、人間ドラマであること。これからしっかりと作り続けていければと思います。



©日本映画放送

◆松本幸四郎主演「鬼平犯科帳」公式ポータルサイト

https://onihei-hankacho.com

◆時代劇パートナーズ 公式X @jdigk_partners

https://x.com/jdigk_partners

◆時代劇専門チャンネル 松本幸四郎主演「鬼平犯科帳 兇剣」特設サイト

https://www.jidaigeki.com/onihei3/

◆時代劇専門チャンネル公式X @jidaigekich

https://x.com/jidaigekich

◆時代劇専門チャンネルNET

https://www.amazon.co.jp/gp/video/channel/20ce75e9-e059-4fda-8d7f-0f45be84e8cb