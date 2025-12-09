NEWS RELEASE

2025年12月９日

【WOLF HOWL HARMONY】 東南アジア最大級の野外音楽フェスに初出演！ タイ公演を控え、現地ファンを圧巻の歌唱力で魅了

LDH JAPANの4人組ボーカル＆ラップグループWOLF HOWL HARMONYが、今年で15周年を迎える東南アジア最大級の野外音楽フェスティバル「BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 15」（12月6～7日、タイ・カオヤイ）に初出演、高い歌唱力に加え、タイ語での歌唱やMCで会場を盛り上げた。

BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVALは、毎年12月にタイ国内のみならず世界各国から100組以上のアーティストが集結し、毎年2日間延べ10万人以上の観客を動員する、雄大な自然に囲まれたタイ・カオヤイで開催される国民的音楽イベントである。15周年という節目を迎えた今年は、「มัน มงคล มาก（マン モンコン マーク）」をテーマに掲げ、12月6日、7日に開催。このテーマには、“壮大で特別な15周年”という意味に加え、タイ文化の魅力を色濃く映し出し、唯一無二のエンターテインメント体験を届けたいという想いが込められている。

WOLF HOWL HARMONYは、今年1月の「MUUJI FESTIVAL 2025」を皮切りに、タイを代表する音楽フェスティバルへ立て続けに出演してタイでの活動を本格化、7月にはタイのエンターテインメントシーンにおいて最も注目される日本のグループとして、『ASIA TOP AWARDS』にてBest Boy Groupを受賞している。また、9月の「MUSIC MATTERS LIVE 2025」（シンガポール）、11月の「東京国際ミュージック・マーケット（TIMM）」（東京）といった音楽見本市への出演を通して、日本から世界へ挑戦するアーティストの代表格として着実に実績を積み重ねてきた。

約2週間後の今月20日にライブ・ファンミーティングツアーのバンコク単独公演を控えているWOLF HOWL HARMONYは、タイの人気アーティストが多数出演する「BLOCK STAGE」に登場。駆け抜けるようなロックサウンドが特徴の応援歌「ROLLIN’ STONES」、ブラジリアン・ファンクを取り入れた「BAKUON -爆音-」、心の中に凍らせたままの夢や本当の自分が、愛に出逢って自由に羽ばたいていく姿を描いた「Frozen Butterfly」を続けて披露し、会場のボルテージを一気に高めた。

中盤には、Tilly Birds「Same Page?」、Jeff Satur「Fade」と、タイ出身アーティストの大ヒット楽曲を2曲続けて歌唱し、『ASIA TOP AWARDS』での受賞理由となった、高い歌唱力とタイ文化への深い敬意が表れたパフォーマンスで観客を惹きつける。

その後も、タイでも現在配信されている時代劇ドラマ『仮面の忍者 赤影』のエンディングテーマとなっている新曲「Marmalade」や、好きすぎて辛いくらいの恋心を歌った「Sugar Honey」をパフォーマンス。「Marmalade」では、メンバーに合わせて観客も左右に大きく手を振り、会場がひとつになった。

ラストには、ライブの定番曲「You＆I」を歌唱。会場全体が楽曲に合わせて大きく飛び跳ねるなど、一体感のある演出で会場の熱気は最高潮に達し、カオヤイにグループの強みである“ハーモニー”が響き渡った。

WOLF HOWL HARMONYは、開催中のライブ・ファンミーティングツアーをグループ初の単独バンコク公演となる「BAKUON DREAM - FINAL - in BANGKOK」で締めくくる。また、来年1月には「BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 15」と同じくカオヤイで開催される、ジャパニーズ・ミュージックカルチャーフェスティバル「MUUJI FESTIVAL 2026」に出演することが発表されており、日本から世界へ挑戦するアーティストとしてますます存在感を発揮することだろう。

バンコク公演の詳細は以下の通り。

WOLF HOWL HARMONY LIVE & FAN MEETING TOUR 2025 BAKUON DREAM - FINAL - in BANGKOK

日時：2025年12月20日（土）

会場：Thai Summit Tower

チケット購入サイト：

https://www.ticketmelon.com/ja-JP/nowtoniceentertainment/WOLFHOWLHARMONYLIVE-FANMEETINGTOUR2025BAKUONDREAM_FINAL-inBANGKOK/

セットリスト

1. ROLLIN’ STONES

2. BAKUON -爆音-

3. Frozen Butterfly

4. Same Page?

5. Fade

6. Marmalade

7. Sugar Honey

8. You&I

カバー歌唱動画リンク

Tilly Birds「Same Page?」

https://youtu.be/_bpJqRI07BI

Jeff Satur「Fade」

https://youtu.be/EDmxKUEH-ng

WOLF HOWL HARMONY プロフィール

LDH史上最⼤規模である、約48,000⼈が参加したオーディション「iCON Z ～Dreams For Children～」のファイナリスト GHEE、HIROTOに、iCON第⼆章から参加し、コーラスグループDEEP SQUADとしても活動中のRYOJI、SUZUKIを加えた4⼈組ボーカル&ラップグループ。

「⼈⽣のストーリが重なり合い、哀愁のある⼀匹狼の遠吠えのようなメンバーが運命的に集まった」ことからWOLF HOWL HARMONYと名付けられた。

⽇本国内の活動にとどまらず、昨年からはタイでも精力的に活動し、数々の⼤型フェスへの出演を果たしたことも記憶に新しい。

2025年3⽉12⽇には１st ALBUM「WOLF」をリリースし、Billboard JAPAN Top Albums Salesでは4位にランクイン。デビューからおよそ2年間で楽曲の総再⽣回数は5,500万回を突破するなど、卓越した歌唱⼒とラップを武器に活動する新世代グループである。

