日本のコスチュームジュエリーブランド「Soierie（ソワリー）」「norme（ノーム）」を展開するコスチュームユニオン株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：杉原裕一）は、2025年12月10日（水）～2026年1月14日（水） の期間、NEWoMan TAKANAWA South 4F ＜Lab2＞ にてPOP UP STOREを開催いたします。

今回のPOP UPでは、Soierieとnormeの世界観を幅広くご覧いただける特別な長期企画となっております。新作の 「norme numbering series」 や Limited Edition 「norme quartz ring」 をはじめ、ギフトにも人気の高いnormeラインを幅広く展開。またSoierieからも、定番から新作まで、都内最大級のボリュームでラインナップいたします。Soierieは「装いに新たな感性を添える」ジュエリーとして、日本的な感性とモダンデザインを掛け合わせたアイテムを展開しており、日常に静かな高揚感をもたらす作品が特徴です。normeは、“標準・基準・法則”を意味するフランス語を名に持ち、0.1mm単位で設計された余白のあるベーシックデザインを、職人が一点ずつ丁寧に制作しています。また、ホリデーシーズンに向けて HOLIDAY GIFT WRAPPING もご用意しております。大切な方への贈り物、ご自身へのご褒美にぜひお立ち寄りください。

POP UP STORE 情報

開催場所：NEWoMan TAKANAWA South 4F ＜Lab2＞会期：2025年12月10日（水）～2026年1月14日（水）営業時間：11:00-20:00※年末年始の営業時間はNEWoMan TAKANAWA 公式HPをご確認ください。

ブランドコンセプト

Soierie（ソワリー）2009年よりスタートしたコスチュームジュエリーブランド「Soierie」。ブランド名はフランス語で“絹”を意味し、過去と未来など相反する要素を織り交ぜたジュエリーを作ることから「時を紡ぐ」をコンセプトとしています。洋服とのスタイリングを強く意識し、着用時のバランスを計算してプロダクトされたジュエリーを展開しています。

norme（ノーム）“標準・基準・法則”を意味するフランス語 “norme” を名に持つライン。余白を残したシンプルで美しい形を追求し、0.1mm単位の設計によって素材の強さと佇まいを引き出したジュエリーを展開。職人が一点ずつ丁寧に制作しています。

直営店舗

▷Maison Soierie Ginza Mitsukoshi銀座三越3F “Le PLAYCE”Tel.03-6263-2337▷Maison Soierie Nagoya Takashimayaジェイアール名古屋タカシマヤ4FTel.052-566-8294▷Maison Soierie Osaka Nakazaki大阪市北区中崎2-3-7Tel.06-7505-4886▷norme Aoyama東京都港区北青山3-12-2 武村ビル1-BTel.03-6427-7568

ブランド概要

ブランド名：Soierie（ソワリー） / norme（ノーム）運営会社：コスチュームユニオン株式会社所在地：大阪市北区中崎2-3-12 傍島ビル202代表者：杉原裕一Official Website：https://soierie.net/Instagram：https://www.instagram.com/soierie_officialTikTok：https://www.tiktok.com/@soierie_official