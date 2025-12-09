アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、アルコール・インターロック装置「ALC-ZEROⅡ」を個人のクルマに装着されたご家族の体験レポートを2025年12月9日にコーポレートサイトに公開いたしました。 今回公開したレポートでは、アルコール依存症の専門治療を受けている74歳の父親を持つご家族が、アルコールインターロックを導入するまでの経緯や、その後の変化について詳しく紹介しています。

https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20251209/6937d60f66cf5.pdf

当社は今後も、個人ユーザーへの導入サポートや相談窓口の充実を図るとともに、こうした事例の共有を通じて、アルコール・インターロックの社会的認知と普及拡大に努めてまいります。

アルコール・インターロックについて

