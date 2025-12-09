【スタジオリニューアル12月OPEN！】新作パールウェディングドレスで魅せる、classical/antiqueなヨーロッパ調の世界観をお届けいたします。

有限会社三景スタジオ


https://www.studio-palette.com/bridal/


一世紀を紡ぐ、真珠色のプロローグ。





札幌市にある写真工房ぱれっと札幌中央店(本社／有限会社三景スタジオ)から、


ウェディングフォトをご検討中の方へ向け、


「 Pearl × Classic 」をテーマにした new visualが12月から新しく誕生いたしました。



カシェットスタジオの一部をクラシカルアンティークなヨーロッパ調にリニューアルopen。



ベロアネイビーの背景と光と影のドラマ演出で、クラシカルな雰囲気を高め、


重厚でドラマティックな非日常的世界観をお届け。



フォトスタイルをご紹介

ビジュアル：「 L'Amore 」





「L'Amore」は、イタリア語で「愛」「愛する人」を意味する言葉。



ただの愛だけでなく、情熱的で深いニュアンスを含むのが特徴。


永遠の愛を誓うカップルにとって、情熱的で、忘れられないインパクトある1枚1枚を。



・styling

※WD2月末入荷予定

クラシカルな世界観を完成させる細部のこだわりと統一感。



メインとなる新作ドレスは、バルーンスリーブやオフショルダーがトレンドを取り入れつつも、


クラシカルな雰囲気を担保。


背景と合わせたベロアネイビーのサッシュをウエストマークすることでスタイルにメリハリをつけ、


アクセサリーで王道かつ統一感を出したコーディネートに。






首元のパールチョーカーやベールは、クラシカルな雰囲気を高める「王道」アイテム。


王道かつエレガントなスタイルへと仕上げております。



・hair make


トーンとテクスチャーを重視した、気品ある愛されピンクメイク。


シルキーな肌質とふんわりとした血色感でメイク全体にピュアさと多幸感あるお仕上げに。



造り込みすぎないエレガントヘアスタイル。


大きめカールのダウンスタイルにベールをスタイリングし、クラシックかつ上品さ演出。



・studio


クラシカルな雰囲気を高めた、ヨーロッパ調のアンティーク空間。



クラシカルアンティークなヨーロッパ調の空間。


ベロアネイビーのドレープカーテンを背景に、光と影のコントラストが際立つライティングで、


インパクトある1枚1枚に。



スタジオ名：navy curtain


12月よりご案内開始。





スタジオPaletteはウエディングドレスの試着が無料


写真で見るだけではなく、実際に着てみると印象は大きく違うもの。ぜひ一度ご試着してイメージを膨らませることをお勧めします。


こちらでご紹介したドレスは北海道のフォトスタジオ『写真工房ぱれっと』で取り扱い中。ぜひ一度ご来店ください。遠方の方はオンライン相談が便利です。




会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。



＜会社概要＞


会社名：有限会社三景スタジオ


代表取締役：大西康弘


事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業




＜店舗情報＞



写真工房ぱれっと札幌中央店


住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F


TEL：011-596-8155




営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。




【私たちのお店への想い】


私たちは、フォトウェディングを通じて、お二人の幸せな瞬間を永遠に残すことをミッションとしています。花嫁にとって、ウエディングドレスは特別な意味を持つものです。来店カウンセリングでは実際にドレスに触れ、試着していただくことで、お二人の理想のウェディングスタイルを見つけるお手伝いをしたいと考えています。




【アライアンスパートナー募集】


「写真工房ぱれっと」は、ウエディングドレスやフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。



担当者 : デザイン部　森田


連絡先 : design@sankeistudio.co.jp