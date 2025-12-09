(株)ミマキエンジニアリング　創立50周年記念「アニバーサリープリンティングフェア」にシンクイノベーション(株)出展決定！

この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、

株式会社ミマキエンジニアリング 創立50周年記念

「アニバーサリープリンティングフェア」に出展することが決定しました。

シンクイノベーション株式会社

2014年にグッズ制作事業を開始して10年、

弊社がこれまでにミマキ製プリンタを駆使し、

グッズ製造・販売してきた過程で培ってきた制作方法やノウハウを、

当展示会でご紹介していきます。

弊社では、スマートフォンケースのUV印刷から始まり、

UVプリンターはもちろん、DTFや昇華転写など、

およそ50台ほどのミマキエンジニアリング製の機械を使用して、

事業を広げてきました。



現在は、3Dスキャナーや自動化機械の開発も進めています。

3Dスキャナーを使用して撮影したデータを、

ミマキエンジニアリング製の3Dプリンターで印刷する、

フィギュア事業もご紹介しております。

出展内容

・アニメUVグッズサンプル

・OEM紹介

・マジカルスキャナカタログ

・マジカルスキャナ製フィギュアサンプル

・無地資材カタログ

・セルシンク

・自動化機械紹介動画

当日は、実際に弊社が制作してきたグッズのサンプルを展示し、

・どのようにプリンタを駆使するのか？

・どのようなグッズが制作できるのか？

・どのようなグッズが人気なのか？

・グッズ製造参入したいけど、なにしていいかわからない。

・設備導入したけど、どう使っていいかわからない。

・作りたいものがあるが、どこに頼めばいいかわからない！

・スタートアップ～既存事業の効率化、成長させたい 等々

皆様からのご質問にお答えしていきます！



全国から約80社のエンドユーザー企業が出展し、

最新の成果物・加工事例・サービスを一堂に紹介いたします。

弊社からも、皆様へお伝えできる事をご紹介していきますので、ぜひご来場くださいませ。

開催概要

2025年12月11日（木）11:00～16:00

会場：東京国際フォーラム ホールB7（東京都千代田区丸の内3-5-1）

JR線 有楽町駅より徒歩1分

入場：無料（名刺1枚をご持参ください）

周辺地図会場図面

是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。

お問い合わせ・会社情報

https://sync-labo.jp/