Coohom、最新ソリューション「GoGlobal Suite」を世界初公開、次世代の中小企業海外進出戦略を再定義

3D デザインプラットフォーム「Coohom（クーホーム）」は、2025 年 12 月 9 日（火）、親会社であるManycore Tech Inc.（本社：中国、以下：Manycore Tech）主催の旗艦イベント「Cool+ コンファレンス」にて、次世代の国際連携ソリューション「GoGlobal Suite（ゴーグローバル・スイート）」の提供開始を発表しました。本ソリューションは、Manycore Techの上級副総裁である陳卓（Chen Zhuo）氏の登壇により、世界初公開され、産業界関係者から幅広く注目を集めています。

今年の「Cool+ コンファレンス」 は、「フルチェーンAI変革」をテーマに、デジタル産業の未来を議論する国際カンファレンスとして、世界のパートナー企業・プラットフォーム事業者・ブランド・開発者が参加する大型イベントです。その中心で発表された GoGlobal Suite は、「China Plus One」時代における国際連携の根本課題を解決し、企業の海外展開を抜本的に変革する統合ソリューションとして位置付けられています。

GoGlobal Suite：China Plus One時代の根本課題を挑む

「COOL+ コンファレンス」現場、CEOの陳航（Chen Hang）氏が講演を行っている様子

GoGlobal Suite は、海外市場へ挑戦する企業の「設計・生産・流通・運営」の全プロセスをデジタルで統合し、中小企業でも世界水準の運営が可能になることを目指したワンストップソリューションです。

近年、多くの企業が「China Plus One」戦略のもと海外展開を推進していますが、最大の障壁は生産拠点の分散ではなく、「国境を越えて同じ精度で仕事ができる協働モデルが存在しないこと」にあります。実際、企業が直面する摩擦は見かけ倒しではなく深刻です：

- モデルライブラリが多言語に対応していないため、海外のデザイナーが使用する際に困難を抱えています- ソフトウェアの差異によるカタログ・データの多重管理- デザイン案がサプライヤーと連携していないため、人手による確認が必要、時間がかかるだけでなく、ミス漏れが多い- メール、表計算、クラウドに散在する承認／発注プロセス

Coohom が発表した「GoGlobal Suite」は、こうした「見えない摩擦」を根本から解消するための業界初の統合ソリューションです。

陈卓氏は発表の中で次のように述べています：

「現行のビジネスモデルのもと、企業は共通の課題に直面しています。これらの問題により、本来高効率であるべき国境を越えた協働が、複雑化、非効率化、さらには不透明化になってしまいます。

そして、これこそが当社の新しいソリューションを提案する初心です。」

GoGlobal Suiteソリューションの中核となる3つの機能

Manycore Techの上級副総裁・陳卓（Chen Zhuo）氏が発表する様子

「分散」から「統合」へ、国際連携を再設計するーGoGlobal Suiteの中核は、以下の３つの領域で国境を超えた協働体制を再定義する点にあります。

（1） 多言語・統合型デジタルプロダクトライブラリ

- グローバル共通データベース- 多言語でリアルタイム同期- アクセス権一元管理でデータサイロを解消- 常に最新・正確なデータを共有

▶ 従来との違い

海外展開では国別に別カタログが存在し、バージョン不一致によるミスが頻発していました。

GoGlobal では世界中が一つのデータを参照するため、根本的な齟齬を解消します。

（2）「デザイン＝発注」を実現するダイレクト連携

- 図面を「発注可能な動的ブループリント」に変換- 設計段階で生産ルールを自動検証- 中間工程の削減により、納期・精度を飛躍的に向上

▶ 従来との違い

設計と生産確認の往復が時間の無駄遣いをしていましたが、GoGlobal は設計した瞬間に生産可否が確定し、リワークコストをゼロにします。

（3） 単一システムで構築する横断的協働体制

- 中国ブランド × 海外工場のクロスボーダー連携- 多国籍企業の多拠点チームでの一元協働- ERP/MES との深い API 連携でシステムを一本化

▶ 従来との違い

メール、表計算、チャット、ローカルツールが混在し、情報が点在していましたが、GoGlobal ではすべての関係者が同じプラットフォーム上で働くシステムを構築します。

事業モデルの壁を越える

海外進出戦略の支援モデルGoGlobal Suite（ゴーグローバル・スイート）の全体像

中小企業でも世界標準の運営が可能になるGoGlobal Suite は、以下の複雑な事業モデルでも柔軟に対応します：

- 代工（OEM/ODM）：toC サービス力を強化し、工場の競争力を向上- 直営：集客・設計・生産・納品までをデジタル統合- ブランド加盟：製品・工法・サービス標準を全加盟店で統一- 混合モデル：分散されがちなデータの一元管理、クロス企業発注可能

データ管理、設計検証、モデル更新、API連携…これまで企業規模に依存していた能力が、クラウドSaaSの形で「普及可能な能力」へ転換される点が革新的です。

今後の展望

陳卓氏は発表を締めくくり、次のように述べた：

「これらの成果が実現できたのは、Manycoreの巨大な産業エコシステムマトリックス無くして成り立たない。我々は今後も、各分野のエコパートナーに対し、基盤技術とプラットフォーム、さらに良好な商業環境を提供し、グローバル住宅産業のエコシステムとと共に構築し、産業のスマート変革新たな道のりを描いていきます。」

今後、Coohomは以下の方針で、グローバル展開のハードルをさらに下げていきます。

- 多言語対応の拡張- さまざまな業務シナリオへの最適化- 海外パートナーとの標準共創- API/システム接続の統一化

同社は「グローバル視点 × ローカル深耕」を軸に、空間知能領域で培ったノウハウを世界で再現可能な「スケーラブルな産業能力」へと転換。産業全体のデジタル変革と価値チェーンの再構築を加速します。

Coohom（Hong Kong）Limitedについて

2011年に設立された空間知能技術企業で、AIと独自開発のGPUクラスターを活用したリアルタイムシミュレーション技術を強みとしています。

この技術は、インテリア空間のレンダリング、製造工程の自動化、バーチャル空間の構築など、さまざまな分野に応用されています。

「Coohom（クーホーム）」は、自社が開発したクラウド型3Dインテリア設計プラットフォームで、世界中の家具メーカー、小売企業、空間デザイナーに向けて、3D設計・レンダリング・業務効率化を一括で支援します。

対応言語：14言語（日本語、英語、韓国語、スペイン語など）

導入実績：世界200以上の国と地域で展開中

会社概要

社名：Coohom（Hong Kong）Limited

本社所在地：中国・杭州

代表取締役：Huang Xiaohuang、Chen Hang、Zhu Hao

事業内容： デザインソフトウェアの開発・販売

設立： 2011年

HP：www.coohom.com/jp/