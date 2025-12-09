TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』Tシャツ、B2タペストリー、キャラクターラバーマット、アクリルキャラスタンドなどの受注を開始しました！
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』の新商品を受注開始いたしました。
▼Tシャツ
モニカ・ノートン
■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）
Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）
■素材：綿
▼B2タペストリー
モニカ・エヴァレット ティザービジュアルver.
■サイズ：B2サイズ728×515mm
■素材：ポリエステルスエード
■上部のみ紐付き
▼キャラクターラバーマット
モニカ・エヴァレット ティザービジュアルver.
■サイズ：約600×350×2mm
■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー
▼アクリルキャラスタンド
モニカ・エヴァレット/モニカ・ノートン
■サイズ：約94×150mm
■素材：アクリル
▼アクリルキャラスタンド(デフォルメ)
モニカ・ノートン デフォルメキャラ
■サイズ：約70×94mm
■素材：アクリル
▼アクリルコースター(スタンド付)
モニカ・ノートン vol.1/モニカ・ノートン vol.2
■サイズ：約80mm
■素材：アクリル、PVC（スタンド）
■専用スタンド付属
(C)2024 依空まつり・藤実なんな/KADOKAWA/セレンディア学園広報部
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
