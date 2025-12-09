TVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』Tシャツ、B2タペストリー、キャラクターラバーマット、アクリルキャラスタンドなどの受注を開始しました！
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』の新商品を受注開始いたしました。
▼Tシャツ
八奈見杏菜 vol.2
■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）
Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）
■素材：綿
▼B2タペストリー
八奈見杏菜
■サイズ：B2サイズ728×515mm
■素材：ポリエステルスエード
■上部のみ紐付き
▼キャラクターラバーマット
杏菜＆檸檬＆知花 vol.2
■サイズ：約600×350×2mm
■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー
▼アクリルキャラスタンド
八奈見杏菜 vol.2
■サイズ：約94×150mm
■素材：アクリル
▼ホログラム缶バッジ2個セット
八奈見杏菜/焼塩檸檬/小鞠知花
■2個入り1セット
■サイズ：約φ56mm
■素材：スチール合金製、PET等
■ホログラム仕様
▼缶バッジ3個セット
■3個入り1セット
■サイズ：約φ56mm
■素材：スチール合金製、PET等
▼厚みアクリルスタンド
八奈見杏菜/焼塩檸檬/小鞠知花
■サイズ：約50mm、厚さ8mm
■素材：アクリル
▼ダイカットステッカー
八奈見杏菜/焼塩檸檬/小鞠知花/八奈見杏菜 vol.2/焼塩檸檬 vol.2/小鞠知花 vol.2
■サイズ：約80mm
■素材：塩ビ
■耐水対光仕様
■フルカラー印刷
▼クリアファイル
八奈見杏菜/杏菜＆檸檬＆知花 vol.2
■サイズ：約220×310mm
■素材：ポリプロピレン
(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
