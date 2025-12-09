アニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』2026年1月6日よりテレビ神奈川にて放送決定！さらに「Prime Video」にて1月3日に第１話の先行配信！EDテーマやその他情報も一挙解禁！

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之、以下「サイバード」）が製作委員会へ参画するBALLOONプロジェクト第1弾作品のTVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』がtvk（テレビ神奈川）にて2026年1月6日（火）より毎週火曜21時55分に放送されることが決定しました。さらに、第１話の放送に先駆けて、Prime Videoにて2026年1月3日（土）22時00分より国内最速先行配信します。

第１話の放送終了後には各配信プラットフォームにて順次配信開始予定です。

また、作品のエンディングテーマ曲は、本作でオルシス役をつとめる蒼井 翔太さんが歌う「Endless You」に決定し、楽曲の一部を本作のPV第２弾で初公開しました。

■放送・配信情報

tvk（テレビ神奈川）：2026年1月6日（火）より毎週火曜21時55分～放送

Prime Video：2026年1月3日（土）22時00分より第1話国内最速先行配信

■エンディングテーマ

「Endless You」

歌：蒼井 翔太

作詞：leonn,渡辺 徹（Blue Bird’s Nest）

作曲：渡辺 徹（Blue Bird’s Nest）

編曲：渡辺 徹（Blue Bird’s Nest）

蒼井 翔太

＜コメント＞

今回のエンディングテーマでもある「Endless You」は、主人公・アルバの心のトキメキや、普段皆さんが大好きな推しに出会った、目の前で会えた時の幸せな気持ちを、キラキラしたサウンドにして表現しています！

きっとこの作品にぴったりだと思うので、本編と一緒に楽しんでいただけると嬉しいです！よろしくお願いします！

＜プロフィール＞

声優、歌手、舞台など様々な分野で活躍中。

2011年に声優デビュー・「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズの美風 藍役で注目を集め、男性から女性まで演じ分ける唯一無二の声色で多くのアニメ・ゲーム作品に出演。

アーティストとしては、デビューミニアルバム「ブルーバード」で2013年にデビュー。高い歌唱力とハイトーンボイスで幅広いジャンルの楽曲を歌いこなし、枠に囚われない自由なスタイルと圧倒的な存在感で注目を集めている。

■PV第2弾を公開！

PV第2弾では楽曲の一部を公開中！

ご視聴はこちら：https://youtu.be/kH6Yrpboous

■キャスト

アルバ：村瀬 歩

オルシス：蒼井 翔太

ハルス：辰守 伶郎

フローロ：鳥越 まあや

ブルーノ：広瀬 裕也

■イントロダクション

貧乏貴族の息子に転生していたアルバ。

母が再婚した公爵家で紹介された義兄は、前世の「最推し」であるオルシスだった。

「俺って最推しの義弟になったの!?」 と喜んだのも束の間、愛する義兄の笑顔が失われる原因が自分に

あることを思い出し…!?

迫りくる運命を避けるため、そして最推しを愛で続けるため、 転生愛され令息が、全力で運命を捻じ曲げる！

シリーズ累計 17 万部を突破した人気作が送る、あったかほのぼの異世界転生ボーイズライフ！

■スタッフ

原作漫画：朝陽 天満・辻本 嗣（アルファポリス刊）

原作小説：朝陽 天満（アルファポリス刊）

原作イラスト：カズアキ

監督：森下 裕介

シリーズ構成：手塚 泉

音楽：YAMAAD・アーモンド

音響監督：三浦 妙子

音響効果：宅間 麻姫

制作統括：高橋 和也

アニメーション制作：Imagica Infos／Imageworks Studio

製作：「最推し」製作委員会

■各種ソーシャルメディア

公式サイト：https://animationid.com/saioshi/

公式X：https://x.com/BALOON_project

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BALLOON.project

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@balloonpj

■原作情報

●原作小説

「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」

著：朝陽 天満 イラスト：カズアキ

（アルファポリス刊）

１～５巻好評発売中！

最新６巻は、通常版＆特装版ともに2026年12月10日（水）発売！

●コミックス

「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」

著：朝陽 天満 漫画：辻本 嗣

（アルファポリス刊）

１～３巻好評発売中！

■BALLOONプロジェクトとは

BALLOONプロジェクトとは、大日本印刷株式会社（本社：東京都 代表取締役社長：北島 義斉、以下「DNP」）、株式会社イマジカインフォス（本社：東京都 代表取締役社長：前田 起也、以下「イマジカインフォス」）、サイバード、株式会社BLUE RIGHTS（本社：東京都、代表取締役：木村 誠）による共同プロジェクト。同プロジェクトは国内外にて人気を誇るBL作品を中心としたアニメ化プロジェクトであり、近年注目をされるライトアニメ(R)にて人気作品のアニメ化を行い、国内外への展開を図るプロジェクトです。BLをライトアニメ(R)（LA）にて世界に羽ばたかせるという意味を込めて「BALLOON」プロジェクトと称しました。

■ライトアニメ(R)について

ライトアニメ(R)はDNPが開発した従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいアニメーション制作手法です。主に漫画原作などを持つ出版社やキャラクターなどのコンテンツを所有する企業向けに2022年8月に提供を開始しました。

より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としています。

2023年12月にイマジカインフォスとMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っています。

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。