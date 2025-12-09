【香川オリーブガイナーズ】独立リーグが挑む「野球人口の裾野拡大」-異業種コラボでさぬき市の少年野球50名を熱血指導

香川オリーブガイナーズ球団株式会社

野球人口の裾野拡大を目指して。現役プロ選手が、子どもたちに対し、技術的なアドバイスだけでなく、野球を心から楽しむことの重要性を直接伝えます。このような次世代アスリート育成と地域コミュニティとの深い連携は、球団の最重要ミッションの一つです。

プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplusに所属する香川オリーブガイナーズは、2025年12月6日（土）、長尾運動公園野球場（さぬき市）にて、香川県造園事業協同組合の主催による少年野球教室を開催いたしました。本イベントは、野球界全体が抱える競技人口減少という課題に対し、プロ球団が地域産業と連携して取り組む具体的な解決策の一つです。当日は、地元の少年野球2チーム、約50名の子どもたちが参加し、現役選手による熱血指導を通じて、プロの技術継承と地域スポーツ振興を図りました。

■異業種との協働による地域貢献

本イベントは、球団の地域貢献活動の中でも特にユニークな、地域産業との連携モデルを体現しています。

- 連携の意義：香川県造園事業協同組合という異業種との協働により、野球ファンに留まらない幅広い層に対し、プロ球団の社会貢献活動と地域スポーツの重要性をアピールしました。- 目的の共有：地域の将来を担う子どもたちのスポーツへの意欲向上と、地元球団への愛着を深めることを共通の目的とし、野球という媒体を通じた地域コミュニティの活性化に貢献しました。

■「未来のガイナーズ」を育む実践指導

日頃から野球に励む子どもたちに、プロの視点からのアドバイスや実演を体験してもらうことで、地域野球の競技レベル向上を目指しました。

- 基礎技術の徹底指導：プロ選手が子どもたち一人ひとりに向き合い、キャッチボールの正しい投げ方やコツを直接指導。佐々木海允選手は「アドバイスを一言も漏らさず聞こうとする姿勢に、僕たちも刺激をもらった」と語るなど、真剣な交流が実現しました。- 白熱のゲーム形式：イベントの締めくくりには、選手も加わっての試合形式のゲームを実施。川上起平選手は、「必死にボールを追いかける子どもたちの姿を見て、改めて野球の原点を感じた」と述べ、プロの全力のプレーが子どもたちの挑戦意欲を刺激しました。

■参加選手の声

佐々木海允選手

「子どもたちがアドバイスを一言も漏らさず聞こうとする姿勢に、僕たちも刺激をもらいました。キャッチボールを通じて、投げることがもっと楽しいと思ってもらえたなら嬉しいです。」

川上起平選手

「最後のアウトをとるまで必死にボールを追いかける子どもたちの姿を見て、改めて野球の原点を感じました。地元の野球少年の中から、将来一緒にプレーできる選手が出てくることを楽しみにしています。」

■イベント概要

- イベント名：さぬき市運動公園スポーツ教室- 開催日時： 2025年12月6日（土） 10:00～12:00- 会場： 長尾運動公園野球場（さぬき市）- 主催： 香川県造園事業協同組合- 協力： 香川オリーブガイナーズ球団株式会社- 参加人数： 約50名（地元の少年野球チーム2チーム）

■今後の展望

香川オリーブガイナーズは、今後も地域社会およびパートナー企業と連携し、香川県内の少年野球チームとの交流を深めてまいります。憧れの存在であるプロ選手との触れ合いを通じ、次世代のアスリート育成と地域のスポーツ振興に寄与し、「社会価値創出型の球団」としての役割を果たしてまいります。

■香川オリーブガイナーズ球団株式会社

四国アイランドリーグplusに所属し、創設21周年を迎える独立リーグ球団。NPBおよび海外プロリーグへの選手輩出は 29名 とリーグトップクラスを誇る。主なOBに 又吉克樹 など。

近年は、プロスポーツの持つ「学び・挑戦・地域とのつながり」という価値を再定義し、探究学習プログラムや地域教育連携、企業・自治体との協働による次世代育成 を推進。スポーツをきっかけに 社会課題の解決や地域の活性化に寄与する“社会価値創出型の球団” を目指している。

社 名： 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

設 立： 2006年3月9日

所在地： 香川県高松市丸亀町6-1 フェスタビル 2階

事 業： 球団運営、教育事業（探究学習・地域連携教育・キャリア教育）

球団HP： https://oliveguyners.com/

本件に関するお問い合わせ先：info-og@oliveguyners.com