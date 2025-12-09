タクシー相乗りサービス「ainori」がB.LEAGUE 群馬クレインサンダーズと連携

株式会社Curio

タクシー相乗りサービス「ainori」（運営：株式会社Curio）は、B1リーグに所属する「群馬クレインサンダーズ」を運営する株式会社群馬クレインサンダーズと試験的に連携し、ホームアリーナ「オープンハウスアリーナ太田」への来場時の移動改善に取り組むことが決定しました。

ainoriは、同じイベントに向かう人同士がタクシーを「割り勘で相乗り」して移動できるサービスです。渋滞や長いタクシー待ち行列を避けながら、快適に会場へアクセスできる環境づくりを支援します。

■背景 - 試合日のアクセス課題

群馬クレインサンダーズのホームアリーナである「オープンハウスアリーナ太田」では、これまで試合日のアクセス環境向上に向け、シャトルバスの運行や周辺駐車場の案内など、さまざまな取り組みを進めてきました。

さらに来場者の移動体験を高めるべく、よりよい改善を図るため、12月にホームアリーナで開催される試合において、ainoriを試験的に連携導入することを決定しました。

■ ainoriの使い方

ainoriは、同じ試合に向かう人同士がタクシーを「割り勘で相乗り」して移動できるWebサービスです。アプリインストール不要のため、手軽に利用を開始できます。

自家用車での交通渋滞やシャトルバスの時間が合わないときの代替手段として、快適に会場へアクセスできる環境づくりを支援します。

ご利用はこちらから：https://ai-nori.jp

＜主な機能＞

今すぐ相乗り：最寄り駅や市内の主要スポットから、目的地を入力するだけで周辺にいる同じ場所に向かう人とマッチングが可能です。

募集型相乗り：事前にイベントを指定して相乗り募集を作成すると、同じ条件の人からリクエストが届きます。

いずれの機能も無料で利用でき、試合当日にも手軽にご利用いただけます。すでにBリーグでの利用実績も多数あり、アウェイゲームでの移動手段としても数多く活用されています。

ainoriの使い方＜おすすめの乗車位置＞

・太田駅→オープンハウスアリーナ太田：片道 約1,200円（4人乗車の場合1人300円）

・竜舞駅→オープンハウスアリーナ太田：片道 約1,000円（4人乗車の場合1人250円）

・熊谷駅→オープンハウスアリーナ太田：片道 約8,000円（4人乗車の場合1人2,000円）

※通常のタクシー料金で計算しております。

■ ainoriが提供する価値

（1）駐車場不足の会場に新たな移動手段を提供

同じ試合に向かう来場者同士がアプリ上で相乗り募集・参加できる仕組みにより、1台あたりの輸送効率が大きく向上します。これにより、タクシーの台数不足や試合前後の待ち行列、さらには周辺道路の渋滞といった課題の緩和が期待され、来場者がよりスムーズに会場へアクセスできる環境づくりを支援します。

（2）来場者は「割り勘」で移動コストを最適化

太田駅 → オープンハウスアリーナ 通常約1,200円

→4人相乗りなら1人あたり約300円で移動可能。

友人同士はもちろん、学生、遠征ファン、初めて来場する観光客など、幅広い来場者が安く・快適に移動できるようになります。

■ 群馬クレインサンダーズとは

群馬クレインサンダーズは、「バスケで群馬を熱くする」を理念として掲げ、バスケットボールというスポーツを通じて群馬を盛り上げることを目的に丹上したクラブです。

群馬県太田市をホームタウンとし、B.LEAGUE B1に所属しています。今シーズンは優勝を目指し、オープンコートでの戦いはもちろん、地域とともに歩むクラブづくりにも取り組んでいます。

■ ainoriとは

ainoriは、2025年5月にリリースされたタクシー相乗りサービスです。関西・大阪万博での提供をきっかけに話題となり、これまでに1万人以上が利用するサービスへと成長してきました。イベントへ向かう来場者同士がタクシーを「割り勘で相乗り」して移動できる仕組みにより、アクセス課題の解消や移動体験の向上に貢献しています。

サービスページ：https://ai-nori.jp/

■ スポーツチーム・イベント運営者様へ

ainoriでは、連携させていただけるイベント主催者・運営会社様を募集しております。来場者向けのアクセス課題にお困りの方は、ぜひご相談ください。

【お問い合わせ】info@curioinc.jp

会社概要

会社名：株式会社Curio

所在地：〒108-0073 東京都港区三田2丁目7番22号 MTアリーナ103

設立：2024年9月

代表取締役：平山真梨花

会社HP：https://curioinc.jp

サービス：https://www.ai-nori.jp