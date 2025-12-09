累計80万部突破、COMICポラリスの人気マンガ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』TVドラマの主演キャスト決定！ヒロイン小春役は豊嶋花さん、黒崎さん役はM!LKの山中柔太朗さん

株式会社BookLive

株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、グループ会社であるフレックスコミックス株式会社が運営するWebコミック「COMICポラリス」の人気マンガ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（岡田ピコ）のTVドラマが、2026年1月6日（火）24時24分より、日本テレビ系列の火曜プラチナイト枠「ドラマDEEP」にて放送されることをお知らせいたします。また、キャストは白瀬小春役に豊嶋花さん、黒崎絢人役にM!LKの山中柔太朗さんがW主演を務めることが決定しました。

■TVドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』 イントロダクション

(C)岡田ピコ／COMIC ポラリス (C) NTV

父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生白瀬（しらせ）小春（こはる）。

いつものように、”できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――そのとき

『この10億円で、僕と結婚してください』

……え？ あまりに突然すぎて、手が止まる。

思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、 目だけはまっすぐで嘘のない青年・黒崎（くろさき）絢人（あやと）。しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家！？

ひたすら一途で、まっすぐで、ちょっとズレてて、止めようとしても止まらない黒崎さんの“暴走気味な愛”。

そして、その予測不能なアプローチに、少しずつ心を揺さぶられる小春。

おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE！

恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディ！！

■主演キャスト紹介＆コメント

【豊嶋花さん（白瀬小春役）プロフィール＆コメント】

子役として幼少期から活躍し、キャリアを積んできた若手実力派俳優。

2021 年に放送された「大豆田とわ子と三人の元夫」（カンテレ／フジテレビ）では、主人公の娘を演じ一躍注目を集める。

近年では、映画「新幹線大爆破」（Netflix）、「なんで私が神説教」（日本テレビ）など話題作に出演する彼女が、今回、日本テレビドラマ初主演！

＜登場人物 白瀬小春（しらせ こはる）＞

４年前に亡くなった母が開店したおにぎり屋「しらせ」を手伝う高校２年生。

お店を切り盛りする父と２人の弟たちの世話を焼きながら、一家の主婦として家事もこなす忙しい日々を送る。

そんなある日、常連客の１人であった黒崎さんからの突然のプロポーズによって、ささやかだった毎日が目まぐるしく変わっていく！

＜豊嶋花さん コメント＞

■このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の「感想」を教えてください。

まず原作を読んだ時に、キュンキュンしすぎて、余韻で夜中まで眠れませんでした。純粋でかわいらしくストレートな表現に、心が洗われるようですごく良いなと思いました。

■主人公・白瀬小春役への想い、印象は？

恋愛経験はないけれど、実家のお店への想いなどまっすぐで、誰が見ても魅力的なヒロインですので、それを皆さんに感じて頂けるように、愛されるヒロインを目指したいと思います。

■この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

ピュアで心が癒される作品なので毎週心待ちにしてもらいたいです。

1人でも多くの方にお届けできるように撮影頑張りますので、ぜひご覧ください。

【山中柔太朗さん（黒崎絢人役）プロフィール＆コメント】

俳優として、映画『あたしの!』、『君がトクベツ』などの話題作に出演。PrimeVideo「人間標本」、WOWOW「北方謙三 水滸伝」への出演が控えており、来年には主演映画『純愛上等!』の公開が決定。今最注目のネクストブレイク俳優。紅白初出場が決定した話題沸騰中の5人組グループ『M!LK』のメンバーとしても活動中の彼が、恋愛経験ゼロの一途すぎる小説家を演じる!

＜登場人物 黒崎絢人（くろさき あやと）＞

若手大人気作家でペンネームは「CURO」。

自身初の恋愛小説となる最新作「初雷の恋」が大ヒットし、実写映画化が控えている。

かつてスランプだった時、自宅からほど近いおにぎり屋「しらせ」を訪れ、そこで小春と出逢い、彼にとって初めての恋をする。

執筆活動にひたむきに打ち込んできたあまりに恋愛経験ゼロの黒崎は、溢れる一途な愛のおもむくままに、小春へプロポーズする！

＜山中柔太朗さん コメント＞

■このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の「感想」を教えてください。

原作を読んで、本当に面白くてピュアですごく心に響くストーリーで、 これを本当に僕がやるのか！と、少し不安に駆られました（笑）

■主人公・黒崎絢人役への想い、印象は？

最初はちょっと変な人だなという所から始まって、気がつけば一途で良い人だと言う事が分かるので、最初の怪しさと、その後の魅力的な部分をどう表現したら良いのか？考えています。

■この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

本当にピュアなラブストーリーを演じられるのはすごく幸せな事で、大切に演じていきたいです。 老若男女みんなが見られる作品ですので、ぜひ楽しみにして頂けると嬉しいです！

■作者 岡田ピコ先生 コメント

『黒崎さんの一途な愛がとまらない』がドラマ化されることになりました！

まだ夢のようですが、実写化はずっと憧れていたので本当に嬉しくて胸がいっぱいです。

この作品を見つけて企画してくださった制作関係者さま、

作品に関わってくださった全ての方々、

そしていつも応援してくださる読者さまのお陰でこうして夢が叶いました。

心から感謝しています。

キャストさまも、豊嶋花さん・山中柔太朗さんをはじめ理想以上の素敵な皆さまばかりで、

出来上がる映像を拝見するのが今から楽しみで仕方ありません… ！

丁寧に作品に向き合ってドラマを作ってくださっているので、

原作を読んでくださっている方にも、

これから初めて触れてくださる方にも、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！

＜実写ドラマ化記念 岡田ピコ先生描き下ろしイラスト＞

■日本テレビ プロデューサー 伊藤裕史 コメント

この度、多くの読者の皆様に愛されている『黒崎さんの一途な愛がとまらない』を映像化するにあたり、これ以上ない最高のキャスティングが実現いたしました。主演を務めていただくのは、豊嶋花さんと山中柔太朗さんです。企画の立ち上げ段階から「このお二人以外には考えられない」と、制作チーム一同、熱望していたドリームキャストです。

豊嶋花さんについて

まず、豊嶋花さん。彼女の芝居における「説得力」と「透明感」は、若手俳優の中でも群を抜いています。子役時代から培われた確かな技術に加え、言葉を発さずとも瞳の揺らぎだけで感情を伝えるその表現力は、本作のヒロインが持つ、芯の強さと愛くるしさ、そして時に見せるコミカルな一面。それらを嫌味なく、かつリアリティを持って体現してくれています。彼女が演じることで、キャラクターが漫画のコマから飛び出し、血の通った人間としてそこに息づいています。彼女の演技が、視聴者の皆様の心を鷲掴みにすることは間違いありません。

山中柔太朗さんについて

そして、もう一人の主演、山中柔太朗さん。圧倒的なビジュアルと、その内側に秘めたミステリアスな色気。今回演じていただく「黒崎さん」というキャラクターは、クールな外見と、その奥底にある常軌を逸したほどの一途な愛という、非常に難しい二面性を持っています。山中さんが持つ、冷ややかな視線の奥に宿る情熱的な光、そしてふとした瞬間に見せる破壊的なまでの甘さは、まさに黒崎さんそのもの。彼が演じることで、原作ファンの方々が夢見た黒崎さんが、想像を超える完成度で三次元に降臨しました。その美しさと狂おしいほどの愛に、日本中が沼落ちする覚悟をしておいてください。

豊嶋さんの「確かな演技力」と、山中さんの「圧倒的な存在感」。お二人が織りなす、あまりにも尊く、そしてどこまでも一途な愛の物語。自信を持ってお届けする、今期最高傑作です。

■TVドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』情報

【ドラマ放送・配信情報】

放送：日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト

2026年１月６日（火）スタート 毎週火曜 24時24分～24時54分放送 （全12話予定）

※TVer、Hulu 毎話放送後配信開始

・出演 : 豊嶋花 山中柔太朗（M!LK） ほか

・原作 : 岡田ピコ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』

（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）

・脚本 : 齊藤よう 乾なつみ

・演出 : 川崎僚 平井淳史 森美春

・音楽 : はらかなこ

・制作 : 関根龍太郎

・プロデュース : 小林拓弘 岩倉達哉

・プロデューサー : 伊藤裕史 大西結衣 熊谷喜一

・共同プロデューサー : 礒田佳菜恵 今川広樹

・協力プロデューサー : 吉川恵美子

・制作協力 : S・D・P ヘッドクォーター AX-ON

・製作著作 : 日本テレビ

番組公式HP・SNS

ホームページ : https://www.ntv.co.jp/deep-kurosakisan/

X : https://x.com/dramadeep_ntv @dramadeep_ntv

Instagram : https://www.instagram.com/dramadeep_ntv @dramadeep_ntv

TikTok : https://www.tiktok.com/@dramadeep_ntv @dramadeep_ntv

TVer : https://tver.jp/episodes/epf66awsk4

公式ハッシュタグ #黒崎さん

■原作マンガ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』作品情報

原作：岡田ピコ 『黒崎さんの一途な愛がとまらない』

フレックスコミックス「COMICポラリス」連載

・COMICポラリス作品ページ：https://kirapo.jp/polaris/titles/kurosaki

【ストーリー】

「この10億円で、僕と結婚してください」憧れはあるけど恋愛未経験な高校2年生・小春。家の弁当店を手伝うある日、小春は謎めいた常連客・黒崎から突然のプロポーズを受ける。「好きになって頂けるように努力します」……って、何!? 黒崎さんの猪突猛進な恋心はどうにも止められない止まらない――国宝級のピュアイケメンのハイパー溺愛ラブコメディ！

■単行本最新第8巻情報

《紙単行本》

・タイトル：『黒崎さんの一途な愛がとまらない』 8巻

・発売日：2025年10月15日（水）

・著者：岡田ピコ

・価格：803円（税込）

・発行/発売：フレックスコミックス

・ISBN：9784866754628

《電子版》

・タイトル：『黒崎さんの一途な愛がとまらない』 8巻

・発売日：2025年10月15日（水）

・価格：726円（税込）

・ブックライブ作品URL：

https://booklive.jp/product/index/title_id/20040501/vol_no/001

【フレックスコミックス株式会社について】

フレックスコミックス株式会社は、マンガ表現の新しい形を提案するコンテンツ創造カンパニーです。

2017年にBookLiveのグループ会社となり、出版社としてWebコミック「COMICメテオ」、「COMICポラリス」、「COMICアーク」を運営しています。

『邪神ちゃんドロップキック』、『理系が恋に落ちたので証明してみた。』（COMICメテオ）や、『同居人はひざ、時々、頭のうえ。』、『おじさんはカワイイものがお好き。』（COMICポラリス）、『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（COMICアーク）など、Webコミック発のバラエティ豊かな作品を出版しています。アニメ化・実写ドラマ化された作品など、人気作を世に送り出してきた実績を有しています。

・URL：https://flex-comix.jp/

・レーベルURL

COMICメテオ：https://kirapo.jp/meteor

COMICポラリス：https://kirapo.jp/polaris

COMICアーク：https://booklive.jp/feature/index/id/tk_comicarc

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。