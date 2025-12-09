文京区の少人数制スポーツ教室からスポ｜“なわとびが苦手な子向け”冬休み特別「ジャンプ教室」開催 ～跳ぶ楽しさと自信を育む40分～
■ “飛べない子を救う”冬休み特別企画
夏には「ガチのなわとび上達コース」を提供した当教室ですが、今回はコンセプトを一新。
「跳べない子ども」にしっかり寄り添う内容に特化しました。
トランポリンやラダー、リングを使って安定した連続ジャンプの練習を行います。
ジャンプ動作は、運動能力の基礎をつくる大切なスキルです。しかし、跳ぶ経験が少ない、怖さがある、タイミングが分からない--そんな状態でいきなり縄を使っても上達しません。
本教室では、縄を使わず“跳ぶ感覚づくり”からスタートし、できる子は短縄の回し方にも進める2コース制で実施します。
■ 2つのコースで「できる！」を積み上げる
◆スタートコース（満3歳～6歳）
・まだなわとびをしたことがない、ジャンプが苦手
・跳ぶタイミングがつかめない
・まずは「楽しく跳べる」状態にしたい
→ 縄を使わずにジャンプの基礎から学び、“跳べる感覚”を育てます。
◆チャレンジコース（4～6歳）
・短縄の回しとジャンプをつなげたい
・連続で跳べるようになりたい
・あと一歩で跳べそう
→ 個別のつまづきに合わせて指導。連続跳びのステップを習得します。
■ 開催概要
【日程】
・2025年12月26日（金）
・2026年1月6日（火）
・2026年1月7日（水）
【時間】※全日程共通
・スタートコース 11:00～11:40
・チャレンジコース 12:00～12:40
【会場】
からスポ 茗荷谷校（東京都文京区）
【定員】 各6名（少人数制）
【料金】 会員 3,000円／一般 4,000円
【持ち物】 動きやすい服装・飲みもの
■ “運動に苦手意識がある子ほど来てほしい”理由
からスポは、年間1,000名以上の園児～小学生の指導を行っており、「運動が苦手」「跳べなかった子が跳べるようになった」という相談や成功例を数多く積み重ねています。
縄跳びができない原因は、
・ジャンプのタイミング
・体幹の安定
・腕の回し方
・着地バランス
など、子どもによって様々です。
今回の冬休み教室は、その一つひとつに丁寧に向き合い、
「できた！」の成功体験で自信を育てることを目的としています。
教室一覧（東京都文京区）
茗荷谷校：文京区小石川5-20-17
本郷校：文京区本郷5-5-14
駒込校：文京区本駒込2-14-8 スペースコジマ1階
根津校：文京区根津1-27-8 モンシェール根津1階
会社概要
社名：株式会社ライフ＆スポーツ
設立：2016年7月
代表者：遠藤 賢二
所在地：東京都豊島区南大塚3-2-14 漆沢ビル2階
事業内容：子ども向け運動教室「からスポ」の運営
公式サイト：https://karaspo.com
お問い合わせ先
株式会社ライフ＆スポーツ 広報担当
メール：karaspo@life-sports.co.jp
電話：03-3868-2836
※当教室では、
・企業・メディアとの協業企画
・幼稚園・保育園・学童への派遣指導
・園行事での運動プログラム提供
・出張レッスンやイベント出演
などのご相談も随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。