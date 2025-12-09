文京区の少人数制スポーツ教室からスポ｜“なわとびが苦手な子向け”冬休み特別「ジャンプ教室」開催 ～跳ぶ楽しさと自信を育む40分～

株式会社ライフ＆スポーツ

■ “飛べない子を救う”冬休み特別企画

夏には「ガチのなわとび上達コース」を提供した当教室ですが、今回はコンセプトを一新。

「跳べない子ども」にしっかり寄り添う内容に特化しました。

トランポリンやラダー、リングを使って安定した連続ジャンプの練習を行います。

ジャンプ動作は、運動能力の基礎をつくる大切なスキルです。しかし、跳ぶ経験が少ない、怖さがある、タイミングが分からない--そんな状態でいきなり縄を使っても上達しません。

本教室では、縄を使わず“跳ぶ感覚づくり”からスタートし、できる子は短縄の回し方にも進める2コース制で実施します。

■ 2つのコースで「できる！」を積み上げる

◆スタートコース（満3歳～6歳）

・まだなわとびをしたことがない、ジャンプが苦手

・跳ぶタイミングがつかめない

・まずは「楽しく跳べる」状態にしたい

→ 縄を使わずにジャンプの基礎から学び、“跳べる感覚”を育てます。

◆チャレンジコース（4～6歳）

・短縄の回しとジャンプをつなげたい

・連続で跳べるようになりたい

・あと一歩で跳べそう

→ 個別のつまづきに合わせて指導。連続跳びのステップを習得します。

■ 開催概要

【日程】

・2025年12月26日（金）

・2026年1月6日（火）

・2026年1月7日（水）

【時間】※全日程共通

・スタートコース 11:00～11:40

・チャレンジコース 12:00～12:40

【会場】

からスポ 茗荷谷校（東京都文京区）

【定員】 各6名（少人数制）

【料金】 会員 3,000円／一般 4,000円

【持ち物】 動きやすい服装・飲みもの

■ “運動に苦手意識がある子ほど来てほしい”理由

からスポは、年間1,000名以上の園児～小学生の指導を行っており、「運動が苦手」「跳べなかった子が跳べるようになった」という相談や成功例を数多く積み重ねています。

縄跳びができない原因は、

・ジャンプのタイミング

・体幹の安定

・腕の回し方

・着地バランス

など、子どもによって様々です。

今回の冬休み教室は、その一つひとつに丁寧に向き合い、

「できた！」の成功体験で自信を育てることを目的としています。



教室一覧（東京都文京区）

茗荷谷校：文京区小石川5-20-17

本郷校：文京区本郷5-5-14

駒込校：文京区本駒込2-14-8 スペースコジマ1階

根津校：文京区根津1-27-8 モンシェール根津1階

会社概要

社名：株式会社ライフ＆スポーツ

設立：2016年7月

代表者：遠藤 賢二

所在地：東京都豊島区南大塚3-2-14 漆沢ビル2階

事業内容：子ども向け運動教室「からスポ」の運営

公式サイト：https://karaspo.com



お問い合わせ先

株式会社ライフ＆スポーツ 広報担当

メール：karaspo@life-sports.co.jp

電話：03-3868-2836



※当教室では、

・企業・メディアとの協業企画

・幼稚園・保育園・学童への派遣指導

・園行事での運動プログラム提供

・出張レッスンやイベント出演

などのご相談も随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。