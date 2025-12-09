アニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』2026年1月6日よりテレビ神奈川にて放送決定！さらに「Prime Video」にて1月3日に第１話の先行配信！EDテーマやその他情報も一挙解禁！

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（本社：東京都、代表取締役：前田起也、以下イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都、代表取締役：北島義斉、以下DNP）、株式会社サイバード（本社：東京都、代表取締役：長嶋貴之、以下サイバード）、株式会社BLUE RIGHTS（本社：東京都、代表取締役：木村誠、以下BLUE RIGHTS）の共同BALLOONプロジェクト第1弾作品、アニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』がtvk（テレビ神奈川）にて2026年1月6日（火）より毎週火曜21時55分に放送されることが決定しました。さらに、第１話の放送に先駆けて、Prime Videoにて2026年1月3日（土）22時より国内最速先行配信いたします。

第１話の放送終了後には各配信プラットフォームにて順次配信開始予定です。

また、作品のエンディングテーマ曲は、本作でオルシス役をつとめる蒼井 翔太さんが歌う「Endless You」に決定し、楽曲の一部を本作のPV第２弾で初公開しました。

■放送・配信情報

- tvk（テレビ神奈川）：2026年1月6日（火）より毎週火曜21時55分～放送- Prime Video：2026年1月3日（土）22時より第1話国内最速先行配信URL：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront

各配信プラットフォームにて2026年1月6日より毎週火曜22時以降、順次配信開始

dアニメストア （URL：https://animestore.docomo.ne.jp/animestore）

U-NEXT （URL: https://video.unext.jp/）

アニメ放題 （URL: https://www.animehodai.jp/）

ABEMA （URL: https://abema.tv/）

FOD （URL: https://fod.fujitv.co.jp/）

DMM TV （URL: https://tv.dmm.com/vod/）

TELASA （URL: https://www.telasa.jp/unlimited）

J:COM STREAM（URL: https://linkvod.myjcom.jp/mega-pack）

milplus （URL: https://front.milplus.jp/）

Pontaパス （URL: https://pass.auone.jp/main/）

Lemino （URL: https://lemino.docomo.ne.jp/）

AnimeFesta （URL: https://animefesta.iowl.jp/）

Rチャンネル （URL: https://channel.rakuten.co.jp/）

ニコニコ動画 （URL: https://anime.nicovideo.jp/）

ミリオン （URL:

iOS https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E8%A6%8B%E6%94%BE%E9%A1%8C%E4%BA%BA%E6%B0%97%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAmillion/id6723876042

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flash.flashdramaApp ）

■エンディングテーマ

「Endless You」

：蒼井翔太

作詞：leonn,渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

作曲：渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

編曲：渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

■蒼井 翔太

＜コメント＞

今回のエンディングテーマでもある「Endless You」は、主人公・アルバの心のトキメキや、普段皆さんが大好きな推しに出会った、目の前で会えた時の幸せな気持ちを、キラキラしたサウンドにして表現しています！

きっとこの作品にぴったりだと思うので、本編と一緒に楽しんでいただけると嬉しいです！よろしくお願いします！

＜プロフィール＞

声優、歌手、舞台など様々な分野で活躍中。

2011年に声優デビュー・「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズの美風 藍役で注目を集め、男性から女性まで演じ分ける唯一無二の声色で多くのアニメ・ゲーム作品に出演。

アーティストとしては、デビューミニアルバム「ブルーバード」で2013年にデビュー。高い歌唱力とハイトーンボイスで幅広いジャンルの楽曲を歌いこなし、枠に囚われない自由なスタイルと圧倒的な存在感で注目を集めている。

■PV第2弾を公開！

PV第2弾では楽曲の一部を公開中！

ご視聴はこちら：https://youtu.be/kH6Yrpboous

◆ 豪華追加キャスト公開！

アルバ：村瀬歩

オルシス：蒼井翔太

以下、追加キャスト

ハルス：辰守伶郎

フローロ：鳥越まあや

ブルーノ：広瀬裕也

■スタッフ

原作漫画：朝陽天満・辻本嗣（アルファポリス刊）

原作小説：朝陽天満（アルファポリス刊）

原作イラスト：カズアキ

監督：森下裕介

シリーズ構成：手塚泉

音楽：YAMAAD・アーモンド

音響監督：三浦妙子

音響効果：宅間麻姫

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos／Imageworks Studio

製作：「最推し」製作委員会

■イントロダクション

貧乏貴族の息子に転生していたアルバ。

母が再婚した公爵家で紹介された義兄は、前世の「最推し」であるオルシスだった。

「俺って最推しの義弟になったの!?」 と喜んだのも束の間、愛する義兄の笑顔が失われる原因が自分にあることを思い出し…!?

迫りくる運命を避けるため、そして最推しを愛で続けるため、 転生愛され令息が、全力で運命を捻じ曲げる！

シリーズ累計 17 万部を突破した人気作が送る、あったかほのぼの異世界転生ボーイズライフ！

■各種ソーシャルメディア

公式サイト：https://animationid.com/saioshi/

公式X：https://x.com/BALOON_project

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BALLOON.project

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@balloonpj

■原作情報

◆ 原作小説最新巻の豪華小冊子付き特装版＆通常版 12月10日(水)発売予定！

原作小説最新巻『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！6』の豪華小冊子付き特装版＆通常版は12月10日(水)発売予定！

コミックス最新巻も大好評発売中！ アニメとともに、原作小説、コミックスにも是非ご注目ください。

最新巻の情報は、下記の通りです。

【小説最新巻特装版】

【タイトル】「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！６ 特装版」

【著者】朝陽天満

【ストーリー】

転生したら、いつの間にか前世の「最推し」オルシスの義弟になっていたアルバ。高等学園をオルシスが卒業し、学校に推しがいない寂しい生活……のはずが、なんと長期休暇中、アルバはオルシスの居る王宮で働くことに!? ミラ王妃の懐妊に、隣国の危機。アルバもオルシスも大忙しだけど、ハプニングの続く中も、「お帰りのハグ」に「超接近なファンサ」で癒し癒されの幸せライフを満喫中！

シナリオ通りのハッピーエンドのその先は、誰も知らない毎日で……？ 愛され転生令息は、兄様の隣に永久就職!! 大人気ほのぼの異世界転生ファンタジー、待望の第六弾！

【定価】特装版：2,750円（10％税込）

豪華特装版小冊子（40p）付き！

【ISBN】978-4-434-36864-6

【刊行日】12月10日（水）※電子書籍も同時刊行

【小説最新巻通常版】

【タイトル】「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！６」

【著者】朝陽天満

【ISBN】978-4-434- 36865-3

【定価】1,650円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-36865-3

【刊行日】12月10日（水）※電子書籍も同時刊行

【コミックス最新巻】

【タイトル】「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！2」

【著者】原作：朝陽天満 漫画：辻本嗣

【ストーリー】前世の「最推し」オルシスの義弟に転生したアルバ。病弱で短命な運命を変え、尊い推しの笑顔を守るため日々奮闘中！ そんな中、中等学園に通い始めたオルシスの様子がどこかおかしいことに気づいたアルバは、元気づけようと手作りランチを届けに行くことに。だけどそこで出会ったのは、自分の知らないクールな“学園モード”の兄!? 推しの新たな一面にドキドキが止まらない中、ミステリアスな第二王子や、オルシスと犬猿の仲の侯爵子息までもがアルバに接近してきて――!?

【定価】770円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-35912-5

原作小説・コミックスの続報は、原作公式サイトでお知らせいたします。

【『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』原作公式サイト】

https://www.alphapolis.co.jp/media/saioshi/

■BALLOONプロジェクトとは

BALLOONプロジェクトとは、大日本印刷株式会社（本社：東京都 代表取締役社長：北島 義斉、以下「DNP」）、株式会社イマジカインフォス（本社：東京都 代表取締役社長：前田 起也、以下「イマジカインフォス」）、サイバード、株式会社BLUE RIGHTS（本社：東京都、代表取締役：木村 誠）による共同プロジェクト。同プロジェクトは国内外にて人気を誇るBL作品を中心としたアニメ化プロジェクトであり、近年注目をされるライトアニメ(R)にて人気作品のアニメ化を行い、国内外への展開を図るプロジェクトです。BLをライトアニメ(R)（LA）にて世界に羽ばたかせるという意味を込めて「BALLOON」プロジェクトと称しました。

■「ライトアニメ(R)」とは

DNPは従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを開発し、主に漫画原作などを持つ出版社様、キャラクターなどのコンテンツをお持ちの企業様向けに2022年8月に提供を開始いたしました。

より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としております。

2023年12月に弊社とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っております。