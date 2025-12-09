パク・ジュヒョン主演の犯罪心理スリラー！韓国ドラマ『メスを持つハンター』がU-NEXTで独占配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年12月17日（水）より韓国ドラマ『メスを持つハンター』を独占配信いたします。

『メスを持つハンター』は、、連続殺人犯として姿をくらましていた父親の犯行手口を、解剖を通じて知ってしまった天才解剖医が、警察よりも早く、自らの手で父親を捕まえようと奮闘する犯罪心理スリラーです。

天才解剖医であるソ・セヒョンを演じるのは『禁婚令 ｰ朝鮮婚姻禁止令ｰ』で高い演技力をみせたパク・ジュヒョン。死体の解剖中に、20年前に死亡したと思われていた連続殺人犯の父親の殺人手口を発見し、自身の過去と運命的な対決に挑みます。

また正義感の強い警察官チョン・ジョンヒョンを『赤い袖先』『コッソンビ熱愛史』で熱演を見せたカン・フンが演じます。事件の捜査中に憧れのセヒョンと出会い、彼女に惹かれながらも、やがて徐々に疑念を抱くようになります。

そしてセヒョンの父親であり、恐ろしい連続殺人犯「仕立て屋」を『トレーサー』『ウンスのいい日』など実力派俳優パク・ヨンウが怪演。表向きは穏やかなクリーニング店の社長ですが、その奥に秘めた狂気を巧みに表現します。



複雑な人間関係と緊迫感あふれる心理戦が交錯する予測不能のストーリーに、ぜひご期待ください。

U-NEXTでは本作を12月17日（水）12時より独占配信いたします。

『メスを持つハンター』＜全16話＞

【配信開始日】12月17日（水）12:00

【価格】各440円（税込）／視聴期間：3日間

【ストーリー】

20年前に死んだはずの父が戻ってきた。肉を切り裂き、精巧に切開し、緻密に縫合された遺体。父はそれを“芸術”と呼んだ。国立科学捜査研究院の最高の解剖医であり、連続殺人鬼“仕立て屋”の娘、ソ・セヒョン。解剖台の上の遺体は、完璧で正確な、見慣れた父の手口そのものだった。警部補のチョン・ジョンヒョンは、そんな殺人鬼の血を引く娘ソヒョンに疑いを抱く。彼女は父を追う狩人なのか、それとも彼の傑作を完成させる新たな“仕立て屋”なのか？過去と現在、正義と狂気、狩人と獲物が交錯するサスペンススリラー。

(C) 2025. LG Uplus Corp., the Soul Creative Ltd. All Rights Reserved

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2025年10月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。