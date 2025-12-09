【フジテレビ】『全日本ショートトラック選手権2025　ミラノ・コルティナ五輪代表決定戦』12月13日（土）～14日（日）開催

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/8506（配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、12月13日（土）～12月14日（日）で開催される『全日本ショートトラック選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪代表決定戦』を全競技無料でLIVE配信することが決定しました。

第48回を迎える全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会。ショートトラック競技は、カーブの滑走技術、筋持久力・復元力に加え、一瞬の判断力が勝敗を分ける極めて過酷な競技です。その“日本一”を決める本大会は、今年９月にオープンした東京・辰巳アイスアリーナで開催。全国からトップスケーターが集結します。

さらに今年は４年に一度の節目となる大会。来年２月に行われるミラノ・コルティナオリンピック代表の最終選考会となります。夢の舞台を目指し研鑽を積んできた才能たちが、限られた代表枠をかけて激突します。

日本一の称号、そしてオリンピックの切符をつかむのは――。

◇ 『全日本ショートトラック選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪代表決定戦』 LIVE配信 概要

■配 信：＜全競技・無料LIVE配信＞

12月13日（土）10時～17時30分 男女500m／1500m

12月14日（日）10時～15時30分 男女1000m／代表発表会見

※スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※本配信はFOD会員以外の方も、どなたでも無料でご覧いただけます。

※見逃し配信は準備が整い次第、FODプレミアム会員のみ視聴可能です。

■出演者：解説：寺尾 悟／勅使川原郁恵

実況：立本信吾／藤井弘輝／大川立樹

※出演者は予告なく変更になる可能性があります。予めご了承ください。

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/