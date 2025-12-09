バレンタインの贈り先は店頭とECで傾向が異なる結果に。ギフト戦略にも影響を示唆。

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営している「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は全国の女性300名（15 ～ 34歳）を対象に「バレンタインの購入行動」に関する調査を行いました。

結果、全体の51％は「バレンタインプレゼントは購入しない」と回答。

一方、購入する層（49％）では店頭とECで“誰に贈るか”が異なるという特徴が明らかになりました。

調査結果(https://alulu.com/media/tips_vd_buytrend/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=survey)

■店頭利用者は“失敗したくない相手には確実なものを” という心理行動

店頭利用者は恋人・配偶者（44.9%）、家族（36.2%）、友人（24.8%）と

“身近な相手”へ贈る傾向が強いことが分かりました。

店頭を選んだ理由としては、実物を見て選びたい（73.3%）、すぐ手に入る（27.6%）、試食して決めたい（21％）

など「失敗したくない」相手へのギフトを“慎重に選びたい”という強いニーズが伺えます。

■EC利用者は“目的に合わせて効率よく選びたい”という心理行動

一方、EC購入者は恋人・配偶者（38.1%）に加え、

職場：21.4％（店頭の約2倍）

推し：7.1％（店頭の約1.5倍）

となり、店頭より「職場」や「推し」へのギフトが相対的に高い結果となりました。

ECを選んだ理由としては

自宅で受け取れる（45.2%）並ばなくてよい（33.3%）などが上位となり、

“効率性”や“目的に合った商品を探しやすい点”がECならではの魅力となっていることが明らかになりました。

■店頭＝“確実に渡したい相手”、EC＝“目的に合わせて自由に選ぶ”という構造差が存在

今回の結果をチャネル別に比較すると、

店頭：恋人・家族・友人など“身近で関係性の深い相手”が中心

EC：職場・推しなど“目的が分散したギフト”が相対的に多い

という、ギフトを贈る相手の構造が異なることが見えてきました。

特にECでは、「特定の誰か」よりも「状況・目的」に応じて商品を選びやすいという傾向が示されています。

こうした結果から、ECにおいては「誰かに贈るギフト」だけでなく、

“推しや職場の人のため”といった、目的に合わせて柔軟に選べるギフト企画がユーザーのニーズとより合致する可能性が示されました。

比較しやすさや受け取りの利便性が重視されているという回答傾向からも、

今回のデータは、ECサイトがバレンタインに向けて どのようなテーマ設定や商品訴求・キャンペーンを設計すべきかを考えるうえで有用な指標と考えられます。

【調査概要】

調査対象： 15歳以上34歳以下の女性

調査期間： 2025年12月3日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 300名

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/