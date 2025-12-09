アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」キャラクターラバーマット、アクリルキャラスタンドの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」の新商品を受注開始いたしました。


▼キャラクターラバーマット


桜島麻衣


■サイズ：約600×350×2mm


■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー




▼アクリルキャラスタンド


桜島麻衣/桜島麻衣 vol.2


■サイズ：約94×150mm


■素材：アクリル





(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project




※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。




■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」


