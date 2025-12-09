『BATTLE SUMMIT II』優勝者・般若、賞金2,000万円でカンボジアに井戸を掘る！特別番組『ラッパー、井戸を掘る。』を2025年12月30日（火）夜10時より無料配信決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本を代表するMCバトル団体と、8つの団体から選抜された出場者によるトーナメント戦で真のMC王者を決定するイベント『BATTLE SUMMIT II』にて優勝したラッパー・般若が、優勝賞金2,000万円を使いカンボジアで井戸を掘る姿に迫る特別番組『ラッパー、井戸を掘る。』を、2025年12月30日（火）夜10時より無料配信することを決定いたしました。

このたび「ABEMA」にて配信が決定した『ラッパー、井戸を掘る。』は、『BATTLE SUMMIT II』優勝者・般若が、賞金2,000万円の使い道として。水に困っているカンボジアの地域に井戸を掘ることを決意し、現地へ自ら赴く姿を描くドキュメンタリー番組です。般若は、住民との交流を通じて現地が抱える課題や厳しい現実を知り、さらに自身の手で井戸掘りにも挑戦。その経験から広がっていく価値観や、彼の内面の変化にも迫ります。

さらに、今回の番組のきっかけとなったイベント『BATTLE SUMMIT II』（2024年8月開催）を、「ABEMA」プレミアム限定（※）で2025年12月30日（火）夜10時より配信することも決定しました。「KING OF KINGS」「SPOTLIGHT」「戦極MCBATTLE」「真ADRENALINE」「凱旋MCbattle」「口喧嘩祭」「Red Bull Roku Maru」「破天MCBATTLE」といった、日本を代表するMCバトル団体の精鋭たちが集い、トーナメント戦で真のMC王者を決めた本イベントは、般若が優勝を勝ち取るまでの熱い軌跡が刻まれています。ぜひ併せてお楽しみください。

（※）月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

般若がカンボジアで井戸掘りに挑む姿に密着したドキュメンタリー番組『ラッパー、井戸を掘る。』は、2025年12月30日（火）夜10時より「ABEMA」で無料配信を開始いたします。ぜひご覧ください。

■「ABEMA」特別番組『ラッパー、井戸を掘る。』 配信概要

・配信日時：2025年12月30日（火）夜10時～

・配信チャンネル：ABEMA HIPHOPチャンネル

・配信ページURL：https://abema.go.link/7uzPZ

・出演：般若

