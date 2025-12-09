高中正義、2026年3月22日(日) NHKホールにて追加公演決定！ワールドツアー直前、日本で今回のツアー“最後のステージ”が特別に開催!

株式会社キョードーメディアス

1971年にプロキャリアをスタートさせ、サディスティック・ミカ・バンドでの海外公演、そしてソロとして「BLUE LAGOON」や『虹伝説 THE RAINBOW GOBLINS』など数々の名作を残してきた高中正義。2023年には古希を記念したベストライブ、2024年には名盤『黒船』50周年ライブ、さらに上海公演、ロサンゼルス公演（2日完売・計5000人動員）と、その評価は国内外で再沸騰している。

近年の“シティポップ”再評価の波は世界規模へと広がり、フュージョン界にも飛び火。その中心にいるのが“TAKANAKA”だ。2025年9月よりスタートした『SUPER TAKANAKA WORLD LIVE 2025-2026』は、初日からチケット即完。ブルーのYAMAHA SGを携え、名曲の連続で観客を一気に沸かせる圧巻のパフォーマンスが続いている。

そんな中、2026年3月22日（日）NHKホールでの追加公演が急遽決定。これは、高中が2026年春から挑むロンドン・ニューヨーク・シカゴ・サンフランシスコ・ロサンゼルス、そしてオーストラリア・ニュージーランドでの海外ツアーへ出発する直前、日本での“最後の公演”となる特別な一夜だ。

ライブのMCでも「今の自分があるのは皆さんの声援のおかげです。よくぞ僕をここまで生き残らせてくれた！」と語っていた通り、今回の追加は、長年支えてきたファンへの“恩返し”のようなステージ。

国内ツアーの集大成であり、世界へ飛び立つ前の壮行公演でもある。

さらに磨きがかかるギタープレイ、熱量を増す代表曲、そして日本のファンだけが味わえる独特のグルーヴ。世界が待ち受ける前に、まず日本で“最高のTAKANAKA”が鳴り響く夜となる。

【追加公演情報】 ※ワールドツアー直前・日本での最後の公演

2026年3月22日（日）東京・NHKホール 開場15:15 開演16:00

チケット料金（税込、全席指定）：11,000円

