⽚岡鶴太郎 × 鈴木拡樹 W主演！ 舞台「ブラック・コーヒー」上演決定！ 野坂実×豪華キャストで、ミステリーの女王唯一のポワロ戯曲に挑む！
2026年4月、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール、東京・品川ステラボールにて舞台「ブラック・コーヒー」の上演が決定いたしました。
本作は、アガサ・クリスティが初めて描いた舞台戯曲にして、クリスティ直筆の脚本の中で名探偵エルキュール・ポワロが唯一登場する推理劇『ブラック・コーヒー』。1930年代の英国邸宅を舞台に、高名な科学者の死と機密情報盗難事件が複雑に絡み合う、クラシック・ミステリーの快作です。
演出は、『罠』『ホロー荘の殺人』『呪縛の家』など、話題作を次々と成功へ導いてきた“クオリティの請負人”野坂実。一人一人の役者の力を最大限に引き出す確かな演出力で、人間の心理を鋭く射抜き、観客を物語の渦へ巻き込む。
本作の主演は、世界的に有名な名探偵エルキュール・ポワロをNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』に出演するなど俳優としての活躍のほか、芸人に始まり、画家、プロボクサー、そしてヨーギーとして、常に新たな表現の道を探求し続けている片岡鶴太郎、そして相棒のアーサー・ヘイスティングスを舞台『刀剣乱舞』シリーズ三日月宗近役や、ミュージカル『SPY×FAMILY』ロイド・フォージャー役など舞台を中心に活躍する鈴木拡樹がW主演を務めます。
更には、ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズのにっかり青江役や、舞台『モノノ怪』シリーズの薬売り役などで活躍し、映像作品にも出演する新木宏典、舞台「刀剣乱舞」など舞台を中心に活動し、TV『罠の戦争』や映画『NOT BEER』などの映像作品でも活躍する玉城裕規、元宝塚星組スターの天華えま、『動物戦隊ジュウオウジャー』で注目を集め、現在はテレビ朝日『仮面の忍者 赤影』にも出演中の中尾暢樹、そして元宝塚宙組トップスターで、近年はミュージカルレビュー『TARKIE～伝説の女たち～』に出演するなど舞台を中心に活動するほか、NHK大河ドラマ『光る君へ』の赤染衛門役など映像でも活躍する凰稀かなめといった華やかで実力派の豪華出演陣が決定しました。
邸宅に居合わせた”全員が容疑者”。観客は名探偵ポワロと相棒のヘイスティングスとともに、本格ミステリーの世界を心行くまで味わってもらいたい。
舞台「ブラック・コーヒー」にどうぞご期待ください。
そして今回、上演決定にあたり、キービジュアルに登場する片岡鶴太郎、鈴木拡樹、新木宏典、玉城裕規、中尾暢樹よりコメントが到着！
片岡鶴太郎コメント
この度は♦️名探偵ポワロ♦️舞台で演じる運びと成り関係者各位の皆様へ心より感謝申し上げます♪
以前よりポワロを演じる事を切望して居りました！
名優デビット・スーシェ氏を敬して居りましたので喜びは深く大きいです。
この度の舞台では私の新たなポワロが誕生する事を皆様方に御高覧頂きたく存じます♪
劇場でお待ち申し上げます♪
名探偵ポワロ・片岡鶴太郎拝
鈴木拡樹コメント
いままであまり本格ミステリー作品に触れてこなかったので、今回アガサ・クリスティ作品に出演させていただくにあたり、挑戦する気持ちで臨みたいと思っております。
実際にポワロを演じられる片岡鶴太郎さんにお会いして、とても優しく、そして頼もしい方だったので、最初はしっかりついていくつもりで、そして役柄としても、相棒として頑張っていきたいと考えております。
新木宏典コメント
「アガサ・クリスティが最初に手掛けた舞台戯曲」なんてとても惹かれます。
アガサ・クリスティ作品に出演した事はありますが、当時も演じる上での難しさを感じていました。
また彼女の作品に携われる事をとても嬉しく思います。
野坂さん演出で、どのような作品になるのかを楽しみにしながら、昔の自分じゃ辿り着けなかった表現が出来るまで、理想を追い求めて参ります。
玉城裕規コメント
オリジナルミステリーは経験があるのですが、原作のある本格ミステリーは初になります。
しかもアガサ・クリスティの戯曲とゆう事で楽しみでしかないです。
且つ、素晴らしいキャストの皆様と共に様々な思惑が交差しあう空間に居れる事を考えただけで痺れますね。
まだ稽古は始まってはおりませんが、不思議と素晴らしい作品になる未来が見えますので、是非楽しみにして頂けたらと思います。
中尾暢樹コメント
屋敷の密室の中で起こる
会話劇の推理の応酬…！！
イギリスならではのジョークや皮肉も読んでて好きです。
誰もが怪しく見えるこの戯曲。
結末が知ってる方も知らない方も目の前で繰り広げられる密室劇に引き込まれるかと！
クラシックで王道なミステリー。
どなたでも楽しめる作品となるかと思います。
劇場にてお待ちしております。
＜あらすじ＞
科学者クロード・エイモリー卿が、家族の前で「機密が盗まれた」と告げた直後毒殺される。
真っ暗な邸宅、残された空の封筒。
容疑者は-全員。
ポワロとヘイスティングスが真相に迫るが、家族が抱える秘密が次々と暴かれていく。
＜公演概要＞
舞台「ブラック・コーヒー」
脚本：アガサ・クリスティ
演出：野坂実
出演：
エルキュール・ポワロ：片岡鶴太郎
アーサー・ヘイスティングス：鈴木拡樹
新木宏典
玉城裕規
天華えま
中尾暢樹
凰稀かなめ
横島亘（劇団民藝） 多田健悟 成田裕也 他
【大阪】2026年4月8日（水）～４月12日（日）
場所：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（大阪府大阪市中央区大阪城３－６）
4月 ８日(水)12：00開演/18：00開演
4月 9日(火)12：00開演
4月10日(金)12：00開演/18：00開演
4月11日(土)12：00開演/18：00開演
4月12日(日)12：00開演
【東京】2026年4月18日（土）～4月26日（日）
場所：ステラボール（〒108-8611 東京都港区高輪4-10-30）
4月18日(土)12：00開演/18：00開演
4月19日(日)12：00開演/18：00開演
4月21日(火)12：00開演
4月22日(水)12：00開演/18：00開演
4月24日(金)12：00開演/18：00開演
4月25日(土)12：00開演/18：00開演
4月26日(日)12：00開演
チケット料金（全席指定・税込）：プレミアム席 20,000円（前方確約・特典付）/一般席 12,000円
各FC先行/ノサカラボFC先行：12月10日（水）12：00～１月4日（日）23:59
オフィシャル先行：1月13日（火）12:00～1月25日（日）23:59
各プレイガイド先行：1月31日（土）12:00～2月15日（日）23:59
一般発売日：2025年2月21日（土）12時～
公式サイト：https://blackcoffee-stage.com
公式X：https://x.com/blackcoffee2026
お問合せ：キョードー東京 0570-550-799 オペレータ受付時間（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）
主催・制作：舞台『ブラック・コーヒー』制作委員会
制作協力・運営：キョードー東京
宣伝：キョードーメディアス