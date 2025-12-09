antiqua.waがロンドンへ進出。世界の感性が集うSohoにて期間限定POP UPを開催
日本発のブランド【antiqua.wa】が、世界中の文化と創造性が集まるロンドン・Sohoにて、
5日間限定のPOP UPを開催します。
ブランド独自の造形美と素材への探究を、ホリデーシーズンで最も賑わうSohoという国際拠点で発信。
今回のPOP UPは、antiqua.waにとって“海外展開のさらなる一歩”となる特別なイベントです。
■ 世界の感性が交差する街、Sohoに立つ
ロンドン・Sohoは、ファッション、音楽、アート、食文化など、多国籍のカルチャーが絶えず行き交うエリア。
世界中からクリエイターや感度の高い人々が集い、自由で創造的なエネルギーが街に満ちています。
そのSohoの中心地でPOP UPを開催する今回のPOPUPは、これまでオンラインを中心に展開してきたantiqua.waが、実際に“デザインに触れていただく場”をつくるために企画されたものです。
国籍や価値観の異なる来場者とリアルな接点を持つことで、ブランドにとっても新たな気づきや挑戦へとつながる機会となります。
■ 合同開催が生む、Sohoらしいカルチャーミックス
今回のPOP UPは、ジャンルの異なる6ブランドとの合同開催。
国内外のブランドが一堂に会し、Sohoらしい“異文化の混ざり合い”を象徴する空間を形成します。
それぞれのブランドが持つ個性が響き合い、来場者は“新しい何かが生まれる瞬間”に立ち会えるはずです。
■ POP UP限定のスペシャルイベント
【 Special Event.1 】
● Instagramフォローで限定ステッカープレゼント
ここでしか手に入らない、オリジナルステッカーを、フォローした方へ数量限定で配布。
【 Special Event.2 】
● 2BUY ITEMS 10%OFF
お好きなアイテムを2点以上購入すると10%OFF。
冬物をお得に手にできるこの期間だけの特典です。
■ Sohoで出会う、antiqua.waのディテールが光るアイテム群
繊細な素材の表情や立体的なシルエットなど、オンラインでは伝わりきらない“手触りの情報”を実際に体験できるラインナップを揃えました。
各アイテムに宿る細部へのこだわりや造形の妙を、Sohoという特別な空間で存分に味わっていただけます。
No.pa-03821 / Switch Design Short Coat
No.owt-7009 / Total pattern V-neck knit dress
No.owt-0092 / Fringe Knit Tops
No.PA-03861 / Frilled Cardigan
No.kyo-7001 / KYO Thermolite Padded Long Coat
【イベント情報】
antiqua.wa POP UP in London Soho
開催期間：2025年12月17日（水）～12月21日（日）
営業時間：10:00 AM - 8:00 PM
住所：59 Greek St, London W1D 3DZ
アクセス：Tottenham Court Road駅より徒歩3～5分
特典：
・Instagramフォローで限定ステッカー
・2BUY ITEMS 10%OFF
POPUP情報はこちら :
https://www.antiqua.co.jp/view/page/antiqua_popup_k
株式会社 antiqua
antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。
